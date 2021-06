Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43bf7e63-3ee6-4463-836f-679443cd0b15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter Praiából üzente meg, hogy az ajándékba vitt oltóanyagokkal a migráció ellen is küzdhetnek.","shortLead":"Szijjártó Péter Praiából üzente meg, hogy az ajándékba vitt oltóanyagokkal a migráció ellen is küzdhetnek.","id":"20210608_vakcina_magyar_kormany_astrazeneca_zold_foki_koztarsasg_szijjarto_peter_migracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43bf7e63-3ee6-4463-836f-679443cd0b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a7b507-6eb1-457b-8cf0-ca8b062a2229","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_vakcina_magyar_kormany_astrazeneca_zold_foki_koztarsasg_szijjarto_peter_migracio","timestamp":"2021. június. 08. 15:04","title":"A kormány 100 ezer vakcinát küldött a Zöld-foki Köztársaságba, de nem csak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9dcd2e-8f94-4bea-a00c-a61fec271942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírás szempontjából Magyarország a régió „legszomorúbb barakkja” a Mérték Médiaelemző Műhely legfrissebb kutatása szerint. A kutatók szerint ezen az állapoton egy esetleges kormányváltás segíthet. ","shortLead":"Újságírás szempontjából Magyarország a régió „legszomorúbb barakkja” a Mérték Médiaelemző Műhely legfrissebb kutatása...","id":"20210609_Mertek_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9dcd2e-8f94-4bea-a00c-a61fec271942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a74efe-236c-4969-96cf-18a8d5837e17","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_Mertek_kutatas","timestamp":"2021. június. 09. 13:44","title":"Egyre mélyebbre csúszik a magyar médiapiac az állam miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce702ea-7d82-4676-9dc8-da350049a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben mindegy lehet, hogy milyen böngészőt használunk, ha megtetszik egy bővítmény – legalábbis e nemes cél érdekében állt össze az Apple, a Google, a Mozilla és a Microsoft.","shortLead":"A jövőben mindegy lehet, hogy milyen böngészőt használunk, ha megtetszik egy bővítmény – legalábbis e nemes cél...","id":"20210608_apple_google_microsoft_mozilla_univerzalis_bongeszobovitmenyek_w3c_wecg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce702ea-7d82-4676-9dc8-da350049a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d81377-bd51-40ac-a99b-110a48764ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_google_microsoft_mozilla_univerzalis_bongeszobovitmenyek_w3c_wecg","timestamp":"2021. június. 08. 09:03","title":"Összeáll az Apple, a Google, a Microsoft és a Mozilla, hogy jobban járjunk böngészés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdf8b55-ef45-4c1d-a396-b1a84d362f0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Munkaügyi és személyes okok állhatnak a gyilkosság hátterében. ","shortLead":"Munkaügyi és személyes okok állhatnak a gyilkosság hátterében. ","id":"20210608_kina_sanghaj_fudan_egyetem_professzor_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfdf8b55-ef45-4c1d-a396-b1a84d362f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a93ab5-2c50-40db-b2b6-17d942a76cd1","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_kina_sanghaj_fudan_egyetem_professzor_gyilkossag","timestamp":"2021. június. 08. 17:27","title":"Megölte a Fudan Egyetem sanghaji campusára kinevezett párttitkárt az egyik professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac90854-85ea-4721-8b3f-87069756340f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Csaknem 9 milliárd forintot oszt szét a kormány hat fővárosi önkormányzat között, hogy enyhítsék a járvány okozta „nemzetgazdasági hatást”. Az érintett kerületek egyike sem ellenzéki irányítású. A Miniszterelnökség szerint azért, mert korábban Karácsony Gergely éppen ezektől a kerületektől vont el útfelújítási forrást.","shortLead":"Csaknem 9 milliárd forintot oszt szét a kormány hat fővárosi önkormányzat között, hogy enyhítsék a járvány okozta...","id":"20210609_onkormanyzat_kompenzacio_iparuzesi_ado_keruletek_fovaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac90854-85ea-4721-8b3f-87069756340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4faaf98b-97d9-4d7c-bbae-9a8dd484fdc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_onkormanyzat_kompenzacio_iparuzesi_ado_keruletek_fovaros","timestamp":"2021. június. 09. 09:27","title":"Csak kormánypárti vezetésű fővárosi önkormányzaton segít milliárdokkal a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Maratoni európai turnéra indul az amerikai elnök, hogy demokráciákat toborozzon Kína ellen. Számos téma van azonban, amit az európai felek jóval sürgetőbbnek éreznek a számukra kevésbé valós fenyegetésként megélt kínai külpolitikával szemben. A hangulat várhatóan egy nagy összeveszés utáni kibékülős párterápiát fog idézni, számos eddig kibeszéletlen problémával. Aztán jön Putyin. ","shortLead":"Maratoni európai turnéra indul az amerikai elnök, hogy demokráciákat toborozzon Kína ellen. Számos téma van azonban...","id":"20210609_Tortenelmi_jelentoseg_europai_turnera_erkezik_Joe_Biden__de_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e05b0a2-4b3b-4b69-8dda-5f88314b1bbb","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_Tortenelmi_jelentoseg_europai_turnera_erkezik_Joe_Biden__de_miert","timestamp":"2021. június. 09. 06:30","title":"Biden végre Európába érkezik, de amire igazán vágyik, azt itt aligha kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r

\r

","shortLead":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r

\r

","id":"20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4739ee42-86f6-4feb-8353-19d7819152a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","timestamp":"2021. június. 09. 13:24","title":"Nagyon bejött az Orbán-könyv, majdnem megszorongatta Leiner Laurát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb enyhítés.","shortLead":"Újabb enyhítés.","id":"20210608_falunap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0dcf9dc-5f55-4247-bab9-b55fbf6d74f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_falunap","timestamp":"2021. június. 08. 21:01","title":"Június 14-től falunapot is lehet tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]