[{"available":true,"c_guid":"3a960ca0-2646-4d02-bb1a-cfa66a63008f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vagy stream-stúdió, vagy bemutatók – ez a kérdés állt tavaly az Örkény színház társulata előtt és végül az előbbi mellett döntöttek. A járvány alatt nagy sikerre vitték az online előadásokat, ami munkában tartotta az alkotókat is. Közben volt olyan színész is, aki elgondolkozott, folytatni akarja-e a szakmáját, ha közönség helyett csak villogó lámpáknak játszhat. Örkény Közeli, második rész. ","shortLead":"Vagy stream-stúdió, vagy bemutatók – ez a kérdés állt tavaly az Örkény színház társulata előtt és végül az előbbi...","id":"20210626_Doku360_Orkeny_kozeli_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a960ca0-2646-4d02-bb1a-cfa66a63008f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6afbad9-ccd0-4025-a9db-35ce2065ebe8","keywords":null,"link":"/360/20210626_Doku360_Orkeny_kozeli_masodik_resz","timestamp":"2021. június. 26. 19:00","title":"Doku360: \"Rizikót vállaltunk a jövő érdekében, szerencsére bejött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban testületileg elővették Orbánt.","shortLead":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban...","id":"20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b1c03-4781-4514-b4af-d4c98aca1334","keywords":null,"link":"/360/20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","timestamp":"2021. június. 27. 08:27","title":"DW: Mindenki Orbán ellen az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556e2a38-f07d-4be8-b79f-93545e7096f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például büszkeséggel. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210626_Foci_helyett_Valogatas_a_Pridehonap_programjaibol__elso_felvonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556e2a38-f07d-4be8-b79f-93545e7096f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf640a1-3e5c-4bef-8e27-772eaa86747d","keywords":null,"link":"/elet/20210626_Foci_helyett_Valogatas_a_Pridehonap_programjaibol__elso_felvonas","timestamp":"2021. június. 26. 09:30","title":"Foci helyett: Válogatás a Pride-hónap programjaiból – első felvonás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","shortLead":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","id":"20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bb144e-2a9f-4cd8-aa33-ac75ef12f137","keywords":null,"link":"/elet/20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"BBC: női vendégeket zaklattak brit karanténszállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így. Egy tervező elképzelte, hogyan nézne ki ma az első, 1984-es Mac bevezetése.","shortLead":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így...","id":"20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45101b5-6d57-4e7c-9f9c-eab280fe8a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","timestamp":"2021. június. 26. 16:03","title":"Videó: Így mutatnák ma be az Apple legendás gépét, az 1984-es Macintosht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fd56d0-1ffa-4fe9-949e-feaf8f5d0540","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a legtöbben augusztusra várták a Galaxy S21 FE-t, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik óvatosabban jósoltak, és inkább a negyedik negyedévi megjelenést valószínűsítették.","shortLead":"Bár a legtöbben augusztusra várták a Galaxy S21 FE-t, úgy tűnik, azoknak lesz igazuk, akik óvatosabban jósoltak, és...","id":"20210626_samsung_galaxy_s21_fe_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3fd56d0-1ffa-4fe9-949e-feaf8f5d0540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad446e3-4638-46cb-a6fa-7ac684691f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_samsung_galaxy_s21_fe_megjelenes","timestamp":"2021. június. 26. 18:03","title":"Mikor jön az olcsóbb Galaxy S21? Úgy tűnik, késik a rajongói változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 23 éves pilótának ez az idei harmadik, egyben pályafutása hatodik F1-es pole pozíciója.","shortLead":"A 23 éves pilótának ez az idei harmadik, egyben pályafutása hatodik F1-es pole pozíciója.","id":"20210626_Verstappen_indul_az_elrol_a_Stajer_Nagydijon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de224426-1251-4546-b93f-ed74f1a1cc1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Verstappen_indul_az_elrol_a_Stajer_Nagydijon","timestamp":"2021. június. 26. 16:53","title":"Verstappen indul az élről a Stájer Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2645b-a460-4a3c-9399-a06504724602","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lövések érték a kolumbiai elnököt szállító helikoptert, amely a venezuelai határ közelében repült - írja a BBC.","shortLead":"Lövések érték a kolumbiai elnököt szállító helikoptert, amely a venezuelai határ közelében repült - írja a BBC.","id":"20210626_Lovesek_ertek_a_kolumbiai_elnok_helikopteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2645b-a460-4a3c-9399-a06504724602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7169c6b2-9325-48b2-bffb-e717c2855646","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Lovesek_ertek_a_kolumbiai_elnok_helikopteret","timestamp":"2021. június. 26. 08:43","title":"Lövések érték a kolumbiai elnök helikopterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]