Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9fd5fff3-ee46-445a-8947-1a3c7adabcd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedesnek akadt némi megjegyzése a riválisa által elért új Nordschleife rekord miatt.","shortLead":"A Mercedesnek akadt némi megjegyzése a riválisa által elért új Nordschleife rekord miatt.","id":"20210628_a_Mercedes_gratulalt_es_gyorsan_oda_is_szurt_a_porschenak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd5fff3-ee46-445a-8947-1a3c7adabcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c11ffa-5005-41a6-bf51-a7586e69a71b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_a_Mercedes_gratulalt_es_gyorsan_oda_is_szurt_a_porschenak","timestamp":"2021. június. 28. 09:21","title":"A Mercedes gratulált és gyorsan oda is szúrt a Porschénak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.","shortLead":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt...","id":"20210628_oltas_lazitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b976f6-6f71-4072-8640-e5848bf46789","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 28. 10:44","title":"Csak a hét vége felé jöhet az újabb lazítás, ha ennyire lassan halad tovább az oltási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ce4df6-d778-4fae-b4e3-789bca0ae9b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georginio Wijnaldum szerint az UEFA felelőssége lenne megvédeni a játékosokat a zaklató drukkerektől.","shortLead":"Georginio Wijnaldum szerint az UEFA felelőssége lenne megvédeni a játékosokat a zaklató drukkerektől.","id":"20210627_georginio_wijnaldum_szurkoloi_rasszizmus_lesetal_a_palyarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05ce4df6-d778-4fae-b4e3-789bca0ae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd062db7-0d73-4a99-8a51-59c3f9aa7530","keywords":null,"link":"/sport/20210627_georginio_wijnaldum_szurkoloi_rasszizmus_lesetal_a_palyarol","timestamp":"2021. június. 27. 14:24","title":"Otthagyhatja a meccset a holland válogatott kapitánya, ha rasszisták a magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután távozott az egykori polgármester, nem maradt befolyásos politikusa a kormánypártnak a IX. kerületben.","shortLead":"Miután távozott az egykori polgármester, nem maradt befolyásos politikusa a kormánypártnak a IX. kerületben.","id":"20210628_fidesz_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb587c2d-be9b-43cd-b4b3-a9239f5818e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_fidesz_ferencvaros","timestamp":"2021. június. 28. 10:40","title":"Erős ember nélkül maradt a Fidesz Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele a Samsunggal közösen, mely a hazai természeti értékek védelmére hívja fel a figyelmet. Nemcsak a minták, de az anyaghasználat terén is középpontba került a fenntarthatóság. Az együttműködés részletein túl általánosságban a divatról, Anna munkamódszereiről és eddig megtapasztalt kihívásairól is beszélgettünk. ","shortLead":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele...","id":"samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb44a9e-d692-4d25-bde7-df1fbdb2c876","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","timestamp":"2021. június. 28. 07:30","title":"Nem könnyű fenntartható(bb) divatot csinálni, de van, aki mégis belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"af391456-76c3-46b9-ae4d-8f153e16d86c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezúttal Francisnak kínálja fel a Teremtő a Berlinben új életet kezdeni akaróknak szánt identitás megválasztásának lehetőségét. Alfred Döblin klasszikus regénye filmen, az afgán származású rendező, Burhan Qurbani újragondolásában.","shortLead":"Ezúttal Francisnak kínálja fel a Teremtő a Berlinben új életet kezdeni akaróknak szánt identitás megválasztásának...","id":"202125_film__sehol_egy_jotet_lelek_berlin_alexanderplatz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af391456-76c3-46b9-ae4d-8f153e16d86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e57e57-84f8-466e-bf29-b60305e1c807","keywords":null,"link":"/360/202125_film__sehol_egy_jotet_lelek_berlin_alexanderplatz","timestamp":"2021. június. 27. 08:45","title":"Berlin, Alexanderplatz: Öttételes megváltáspróba az új filmfeldolgozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda mélygarázsában lángoló tüzet eloltották.","shortLead":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda...","id":"20210628_balatonfured_szalloda_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa268169-ffdd-456c-9ce5-e680ba14ff0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_balatonfured_szalloda_tuz","timestamp":"2021. június. 28. 05:19","title":"Autók égtek egy balatonfüredi szálloda mélygarázsában, két apartmant kellett kiüríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója egy, az átlagosnál 10-szer nagyobb méretű és 1000-szer nagyobb tömegű üstököst szúrt ki.","shortLead":"A Pennsylvaniai Egyetem két kutatója egy, az átlagosnál 10-szer nagyobb méretű és 1000-szer nagyobb tömegű üstököst...","id":"20210628_ustokos_naprendszer_bernardinelli_bernstein_ustokos_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe5d84e-60f0-4b8c-baf4-b95c54966462","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_ustokos_naprendszer_bernardinelli_bernstein_ustokos_csillagaszat","timestamp":"2021. június. 28. 08:33","title":"Felfedezték az eddigi legnagyobb üstököst, a Naprendszer belseje felé tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]