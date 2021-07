Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állították, hogy a Jobbik-elnök 6 millió forintot keres. Ez azonban nem igaz.","shortLead":"Azt állították, hogy a Jobbik-elnök 6 millió forintot keres. Ez azonban nem igaz.","id":"20210702_jakab_peter_fejer_megyei_hirlap_alhir_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14234a4c-c58f-477c-a3d5-67aa27f5b2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_jakab_peter_fejer_megyei_hirlap_alhir_fizetes","timestamp":"2021. július. 02. 12:45","title":"Jakab Péter pert nyert egy Mediaworks-kiadvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5992c8-de1c-4c3c-aaae-3b00458c262a","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A gyerekekkel sokszor kihívást jelent olyan utazást választani, amely során az egész család feltöltődhet. Előfordul, hogy míg a kisebbek élvezik a nyarat, addig a felnőtteknek folyamatos készenlétet jelent egy-egy hétvége. Ez az ausztriai Sonnenthermében elképzelhetetlen, hiszen a wellness- és élményközpontot arra találták ki, hogy mindenki megtalálja a szórakozást, majd valóban kisimultan térjünk vissza a hétköznapokba. ","shortLead":"A gyerekekkel sokszor kihívást jelent olyan utazást választani, amely során az egész család feltöltődhet. Előfordul...","id":"feelaustria_20210617_Egy_hely_ahova_kisgyerekkel_is_csak_ruhat_kell_csomagolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b5992c8-de1c-4c3c-aaae-3b00458c262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d8fc8-bc3d-4602-92a8-ee6e14ed292d","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210617_Egy_hely_ahova_kisgyerekkel_is_csak_ruhat_kell_csomagolni","timestamp":"2021. július. 01. 07:30","title":"Egy hely, ahova kisgyerekkel is csak ruhát kell csomagolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter elmonda, a kormány számára az egyéni szabadság kincs, és ez a szabadság a rendszerváltoztatás egyik szimbóluma is.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter elmonda, a kormány számára az egyéni szabadság kincs, és ez a szabadság a rendszerváltoztatás...","id":"20210701_Varga_Judit_fidesz_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c09e47-e6e4-4bca-a23c-3980f6ab6393","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Varga_Judit_fidesz_homofobtorveny","timestamp":"2021. július. 01. 17:23","title":"Varga Judit: Egy kormánytag bármikor felvállalhatná a homoszexualitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A most kinevezett András Pál a 2016-os kvótanépszavazás után egyszer már betöltötte ezt a posztot.","shortLead":"A most kinevezett András Pál a 2016-os kvótanépszavazás után egyszer már betöltötte ezt a posztot.","id":"20210701_kulfoldi_szavazasok_miniszteri_biztos_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac816b1e-3927-4b16-a62c-a70c63eabbfb","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_kulfoldi_szavazasok_miniszteri_biztos_szijjarto_peter","timestamp":"2021. július. 01. 11:38","title":"Újra miniszteri biztos foglalkozik a külföldi szavazásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja az elmúlt évtizedek emlékezetes színházi és tévés pillanatairól, legendás színészekről, előadásokról, haknikról. Barátságok, sértődések, bakik és sajátos szemszögű pillanatfelvételek Latinovits Zoltántól Márkus Lászlón és Darvas Ivánon keresztül egészen a fiatal színészgenerációig. Videóelőzetes a sorozatról.","shortLead":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja...","id":"20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced40d86-9bb8-4ace-a762-6b84d6dd7c97","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","timestamp":"2021. július. 02. 15:00","title":"Hivatásos rajongó – új videósorozat indul a HVG-n Gálvölgyi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz diktátor azt állítja, hogy Ukrajnából nagy mennyiségű fegyvert akarnak az országba szállítani és olyan csoportosulásokat azonosítottak, amelyek puccsot akartak elkövetni.","shortLead":"A fehérorosz diktátor azt állítja, hogy Ukrajnából nagy mennyiségű fegyvert akarnak az országba szállítani és olyan...","id":"20210702_lukasenka_feherorosz_ukran_hatar_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe0efd2-a08c-4ef3-a888-74da57b4b756","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_lukasenka_feherorosz_ukran_hatar_lezaras","timestamp":"2021. július. 02. 20:52","title":"Lukasenka elrendelte a fehérorosz-ukrán határ lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12916ce4-4732-469a-a850-169d622d2c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abderrahmane Fadil szerint élete legnagyobb hibája volt, hogy elutasította a koronavírus elleni oltást, amikor néhány hónapja felhívták, hogy a kora miatt jogosult rá. A 60 éves férfi később megfertőződött, levegőért kapkodott, a családjától is elbúcsúzott.\r

","shortLead":"Abderrahmane Fadil szerint élete legnagyobb hibája volt, hogy elutasította a koronavírus elleni oltást, amikor néhány...","id":"20210701_oltasellenesseg_vakcina_koronavirus_oltasellenesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12916ce4-4732-469a-a850-169d622d2c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf2fcb-d220-4708-8a59-23e37ef54957","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_oltasellenesseg_vakcina_koronavirus_oltasellenesek","timestamp":"2021. július. 01. 20:03","title":"Egy oltásellenes férfi majdnem belehalt a koronavírusba, most mindenkit arra biztat, kérje a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","shortLead":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak. A gyűjtőládák azonban még használhatók lesznek. ","id":"20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f9e6c6-0da3-4698-a8b5-13913217afcc","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","timestamp":"2021. július. 01. 21:13","title":"Megtiltotta a kormány a névtelen adományozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]