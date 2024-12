Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"978554de-6d7e-44b2-8db5-e46ce6ac87eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW X7-nél némileg nagyobb, közel 3 tonnás Cadillac Vistiq első példányait tavasszal vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A BMW X7-nél némileg nagyobb, közel 3 tonnás Cadillac Vistiq első példányait tavasszal vehetik át a megrendelők.","id":"20241219_bearaztak-a-cadillac-vistiq-legujabb-hatalmas-elektromos-luxus-suv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/978554de-6d7e-44b2-8db5-e46ce6ac87eb.jpg","index":0,"item":"4d5f31d2-4a8e-4d2e-b686-6689dc71bae8","keywords":null,"link":"/cegauto/20241219_bearaztak-a-cadillac-vistiq-legujabb-hatalmas-elektromos-luxus-suv","timestamp":"2024. december. 19. 07:21","title":"Beárazták a Cadillac legújabb hatalmas elektromos luxus SUV-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7385c9-3111-4e8b-87e9-202d660430f5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A modernizáló Szaúd-Arábia és a konzerváló Irán pillanatnyilag enyhülő küzdelmének kimenetele alapvetően befolyásolja, hogy mi történik a Közel-Keleten, és ez a globális rendre is kihat. Donald Trump hivatalba lépésével az USA szerepe is változhat a térségben, nem biztos, hogy az újraválasztott elnök ugyanazt a politikát folytatná, amit az első ciklusában vitt.","shortLead":"A modernizáló Szaúd-Arábia és a konzerváló Irán pillanatnyilag enyhülő küzdelmének kimenetele alapvetően befolyásolja...","id":"20241220_hvg-szaud-arabia-iran-izrael-usa-trump-kozelkelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e7385c9-3111-4e8b-87e9-202d660430f5.jpg","index":0,"item":"10393085-f7db-4c67-b352-f3f286344d04","keywords":null,"link":"/360/20241220_hvg-szaud-arabia-iran-izrael-usa-trump-kozelkelet","timestamp":"2024. december. 20. 14:30","title":"Árgus szemekkel méregeti egymást Szaúd-Arábia és Irán, párharcuk kimenetele sorsdöntő lehet a Közel-Keleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Phenjan várhatóan újabb katonákat küld Oroszországba az Ukrajna elleni háború támogatására.","shortLead":"Phenjan várhatóan újabb katonákat küld Oroszországba az Ukrajna elleni háború támogatására.","id":"20241219_eszak-koreai-katonak-vesztesegek-kurszk-oroszorszag-ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"1de4cd51-a31c-4d5b-a3f7-36aee7065144","keywords":null,"link":"/vilag/20241219_eszak-koreai-katonak-vesztesegek-kurszk-oroszorszag-ukrajna-haboru","timestamp":"2024. december. 19. 07:59","title":"Száznál is több észak-koreai katona halt már meg Kurszknál a dél-koreai hírszerzés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadiipari szereplőknek leadott és Ukrajnának szánt rendelésekre még van kerete a távozó elnöknek, amit most igyekszik felhasználni. Néhány napon belül érkezhet a bejelentés, tüzérségi és légvédelmi eszközökre és lőszerekre is lehet számítani.","shortLead":"A hadiipari szereplőknek leadott és Ukrajnának szánt rendelésekre még van kerete a távozó elnöknek, amit most igyekszik...","id":"20241220_Biden-Ukrajna-tamogatas-fegyverszallitmany-rendelel-trump-elott-raktarkisopres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205.jpg","index":0,"item":"2d2fa632-3007-4b8e-9e08-43e87356dc10","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_Biden-Ukrajna-tamogatas-fegyverszallitmany-rendelel-trump-elott-raktarkisopres","timestamp":"2024. december. 20. 18:13","title":"Napokon belül érkezik Biden utolsó Ukrajnát támogató csomagja, Trump előtt kisöprik az alapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2d401b-059a-4246-8236-a68f6e0f62c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról egyelőre csak feltételezések vannak, hogy ki lehet az érintett, és mi elől menekül. ","shortLead":"Arról egyelőre csak feltételezések vannak, hogy ki lehet az érintett, és mi elől menekül. ","id":"20241219_orban-lengyel-allampolgar-politikai-menedekjog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab2d401b-059a-4246-8236-a68f6e0f62c7.jpg","index":0,"item":"60a6755d-3152-4cff-8163-83d824f1427c","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_orban-lengyel-allampolgar-politikai-menedekjog","timestamp":"2024. december. 19. 15:11","title":"Telex: Orbán arra utalhatott, hogy politikai menedékjogot kaphat Magyarországon egy lengyel állampolgár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9677c0-6420-4acb-bc50-3ba6e93fc039","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korábban Mészáros Lőrincé érdekeltsége is volt a létesítmény, azóta jönnek-mennek a tulajdonosok.","shortLead":"Korábban Mészáros Lőrincé érdekeltsége is volt a létesítmény, azóta jönnek-mennek a tulajdonosok.","id":"20241219_hvg-torok-befekteto-Gattyan-Gyorgy-Huszar-Viktor-megoldas-mozgalom-balatonszemes-Vadvirag-Camping","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca9677c0-6420-4acb-bc50-3ba6e93fc039.jpg","index":0,"item":"ad2b69e2-43ab-4203-b0b7-a0c1bcca2466","keywords":null,"link":"/360/20241219_hvg-torok-befekteto-Gattyan-Gyorgy-Huszar-Viktor-megoldas-mozgalom-balatonszemes-Vadvirag-Camping","timestamp":"2024. december. 19. 12:30","title":"Egy török befektetőcsoport és Gattyán pártjának volt elnöke jelent meg a balatonszemesi Vadvirág Campingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A képernyő tartalmának rögzítésére, valamint az üzenetek ellopására is alkalmas volt a BMI CalculationVsn nevű, egyébként látszólag ártalmatlan program.","shortLead":"A képernyő tartalmának rögzítésére, valamint az üzenetek ellopására is alkalmas volt a BMI CalculationVsn nevű...","id":"20241220_android-kartevo-kemprogram-amazon-appstore-bmi-kalkulator-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"0c11ed48-bb9e-45cb-a432-6bcf9642bcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_android-kartevo-kemprogram-amazon-appstore-bmi-kalkulator-adatok-ellopasa","timestamp":"2024. december. 20. 10:03","title":"Letöltötte? Azonnal törölje: egészségügyi appnak álcázott kémprogtamot találtak, az androidosok adataira pályázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"Mészáros Márton","category":"kkv","description":"Szenteste napján legfeljebb 14 óráig maradhatnak nyitva az üzletek, de több cég úgy döntött, hogy december 24-én már szabadnapot ad a dolgozóknak, ugyanakkor 23-án van, ahol meghosszabbított nyitvatartás várja a vásárlókat.","shortLead":"Szenteste napján legfeljebb 14 óráig maradhatnak nyitva az üzletek, de több cég úgy döntött, hogy december 24-én már...","id":"20241220_karacsony-szenteste-szilveszter-tesco-lidl-aldi-nyitvatartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19.jpg","index":0,"item":"62882b5f-c083-4878-935f-289bfac5f6f5","keywords":null,"link":"/kkv/20241220_karacsony-szenteste-szilveszter-tesco-lidl-aldi-nyitvatartas-ebx","timestamp":"2024. december. 20. 14:15","title":"Mutatjuk, hogy december 24-én hol intézheti el az utolsó pillanatos vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]