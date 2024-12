Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb kampányt indítottak egy ismert kártevővel a rosszindulatú felek, ezúttal kimondottan a webkamerákat célozva.","shortLead":"Újabb kampányt indítottak egy ismert kártevővel a rosszindulatú felek, ezúttal kimondottan a webkamerákat célozva.","id":"20241220_hiatusrat-kartevo-sebezheto-eszkozok-webkamerak-keresese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949.jpg","index":0,"item":"6371c3af-2378-4e7f-9fe1-1513fd70d6f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_hiatusrat-kartevo-sebezheto-eszkozok-webkamerak-keresese","timestamp":"2024. december. 20. 16:03","title":"Kiadta a figyelmeztetést az FBI: sebezhető webkamerák után kutat egy kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f98ff3-8161-497a-acf6-986f2db09aab","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"Csak a kreativitás szabhat határt annak, hogy egy gondoskodó munkahely a béren kívüli juttatásokon kívül mit adhat még dolgozóinak annak érdekében, hogy biztosítsa azok egészségét, jóllétét. Fata László, juttatási szakértővel, Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj egyik zsűritagjával beszélgettünk.","shortLead":"Csak a kreativitás szabhat határt annak, hogy egy gondoskodó munkahely a béren kívüli juttatásokon kívül mit adhat még...","id":"20241202_Igy-orzik-dolgozoik-egeszseget-2024-legjobbjai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35f98ff3-8161-497a-acf6-986f2db09aab.jpg","index":0,"item":"928d56c5-f208-4ee8-9a2b-48c25d6428a1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241202_Igy-orzik-dolgozoik-egeszseget-2024-legjobbjai","timestamp":"2024. december. 19. 11:30","title":"Ezek a legjobb munkahelyek Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c824c-054f-41ff-b758-ab2fd1c01d9c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A döntőben Mbappé, Vinícius Júnior és Rodrygo is gólt szerzett.","shortLead":"A döntőben Mbappé, Vinícius Júnior és Rodrygo is gólt szerzett.","id":"20241218_A-Real-Madrid-nyerte-az-Interkontinentalis-Kupat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8c824c-054f-41ff-b758-ab2fd1c01d9c.jpg","index":0,"item":"3bcfd089-9153-4b72-9b66-692970c4ab18","keywords":null,"link":"/sport/20241218_A-Real-Madrid-nyerte-az-Interkontinentalis-Kupat","timestamp":"2024. december. 18. 21:45","title":"A Real Madrid nyerte az Interkontinentális Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f7b8a0-9df8-49dc-a879-fb7b657fac4c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter nem teszi le a lantot. A Költségvetési Tanács szerint Varga utolsó büdzséje kockázatos, a parlament kormánypárti többsége azért csont nélkül megszavazta.","shortLead":"A pénzügyminiszter nem teszi le a lantot. A Költségvetési Tanács szerint Varga utolsó büdzséje kockázatos, a parlament...","id":"20241220_Varga-Mihaly-hangszert-cserel-az-Orszaggyules-elfogadta-utolso-koltsegveteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8f7b8a0-9df8-49dc-a879-fb7b657fac4c.jpg","index":0,"item":"37aa853f-164d-485c-a301-7a9f81128ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_Varga-Mihaly-hangszert-cserel-az-Orszaggyules-elfogadta-utolso-koltsegveteset","timestamp":"2024. december. 20. 12:02","title":"Varga Mihály hangszert cserél, az Országgyűlés elfogadta utolsó költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c2f507-6769-4a25-975c-c925e4b5a75d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Év eleje óta megháromszorozódott a kakaóbab ára.","shortLead":"Év eleje óta megháromszorozódott a kakaóbab ára.","id":"20241219_kakao-csokolade-dragulas-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70c2f507-6769-4a25-975c-c925e4b5a75d.jpg","index":0,"item":"12fd7fb9-9f9c-4034-8188-bd37f998ae8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241219_kakao-csokolade-dragulas-kereskedelem","timestamp":"2024. december. 19. 13:52","title":"Soha ilyen drágán nem mérték még a kakaót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de70c69-6ef9-4af2-b0ac-1867a1feb9c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét felbukkant a kegyelmi botrányba belebukott volt köztársasági elnök. ","shortLead":"Ismét felbukkant a kegyelmi botrányba belebukott volt köztársasági elnök. ","id":"20241220_novak-katalin-bejgli-sutode","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2de70c69-6ef9-4af2-b0ac-1867a1feb9c7.jpg","index":0,"item":"bbf31666-4803-46c8-81f7-9867aebb33f7","keywords":null,"link":"/elet/20241220_novak-katalin-bejgli-sutode","timestamp":"2024. december. 20. 12:05","title":"Kegyelmi állapot: Novák Katalin most karácsonyi bejglisütés közben mutatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fa9cd6-4936-4e58-badc-0c0e20ffc8d4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Borult, esős időt hoz a karácsony előtti utolsó péntek, majd hétvégén előbb kisüt a nap, utána pedig havazásra is számíthatunk, amely akár szentestéig is kitarthat.","shortLead":"Borult, esős időt hoz a karácsony előtti utolsó péntek, majd hétvégén előbb kisüt a nap, utána pedig havazásra is...","id":"20241220_idojaras-eso-borult-ido-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06fa9cd6-4936-4e58-badc-0c0e20ffc8d4.jpg","index":0,"item":"4ed548a3-c73b-4c42-92f8-aec8131bbf56","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_idojaras-eso-borult-ido-hungaromet","timestamp":"2024. december. 20. 06:37","title":"Pénteken be kell érnünk az esővel, de karácsonyig még számíthatunk havazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779c89aa-7afe-46ad-9c38-e3e22a37fa8b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kedvezőtlen folyamatokra világít rá a friss céges fenntarthatósági index. A többség leginkább az energiahatékonyságra koncentrál, ugyanakkor a zöldenergiát kevesen preferálják. A papírfelhasználás csökkentésén lelkesen dolgoznak, de a vízfelhasználásra odafigyelők aránya csökkent.","shortLead":"Kedvezőtlen folyamatokra világít rá a friss céges fenntarthatósági index. A többség leginkább az energiahatékonyságra...","id":"20241219_KH-fenntarthatosagi-index-vallalkozasok-cegek-okologiai-tudatossaga-energiahatekonysag-papirfelhasznalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/779c89aa-7afe-46ad-9c38-e3e22a37fa8b.jpg","index":0,"item":"2f00b852-d3b4-4388-8f37-0650b68defe3","keywords":null,"link":"/kkv/20241219_KH-fenntarthatosagi-index-vallalkozasok-cegek-okologiai-tudatossaga-energiahatekonysag-papirfelhasznalas","timestamp":"2024. december. 19. 12:01","title":"Csökkenőben a vállalatok lelkesedése az ökológiai tudatosság iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]