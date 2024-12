Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A Raspberry Pi minikomputerektől sokan ódzkodnak, hiszen általában csak egy nyomtatott áramköri lapot látnak. Viszont ha egy billentyűzet rejti ezt, mindjárt más a helyzet. Viszont ha egy billentyűzet rejti ezt, mindjárt más a helyzet. Megérkezett a 35 ezer forintos számítógép. Külön tudomány lehet annak ösztönzése, hogy komplikációk nélkül kerüljenek a megfelelő helyre a közterületen eldobott italos üvegek és dobozok. Számít-e az ötezer forintos határ az üvegvisszaváltásnál? Van-e haszna a betétes gyűrűnek? A világ legnagyobb technológiai vállalatainak vezetői rengeteget utaznak. Gyakran messzire, igen gyakran repülővel. Megnéztük, kinek milyen gépe van. Gyakran messzire, igen gyakran repülővel. Mi a közös Mark Zuckerbergben, Bill Gatesben és Elon Muskban? Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne. Magyar Péter ünnepi beszédre jelentkezett a köztévénél. A digitális média és a streaming megjelenése akár mindörökre el is törölhette volna az unalmat, azonban ennek éppen az ellenkezője történt – állítják kanadai kutatók. Ömlenek ránk a filmek, a sorozatok, a zenék, és mégis többet unatkozik az emberiség, mint eddig bármikor. Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek, sorskatalógusnak láthatunk. Dokuportréiban romák, fizikai munkások, hajléktalanok, kisstílű bűnözők, prostituáltak, kettétört karrierű volt kommunista párthívők, melegek és más marginalizált csoportok életútjai elevenednek meg. Máskor egész kötetben mondja el életszövegét egy szovjet kényszermunkatábor túlélője, egy idős parasztasszony vagy az 56-os forradalom egyik vezetője. A szociográfus életművét bemutató cikkünk második része. Maga a társadalom beszél sok hangon át: Csalog Zsolt dokuportréi máig hatnak. Az amerikai elnökválasztás eseményei nem csupán társadalompolitikai, de ezzel szoros összefüggésben gazdasági értelemben is felfordulást okoztak a világ nagy részén. Halas Zoltánt és Kovács-Kvotidián Mátét, az OTP USA Részvény Alap és az OTP CETOP ETF portfolió menedzsereit kérdeztük a várható tőkepiaci mozgásokról. Az egész világ arra figyel, mit lép jövőre Amerika. A mulasztás súlyosbító körülmény volt a bírságösszeg megállapításánál. Javításra kötelezték őket, hiába - 27,5 millióra bírságolta Mészáros Lőrinc bankját és annak leánycégét az MNB