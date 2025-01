Nem ment gyorsan, de egyszer minden folyamat véget ér: tíz évvel és egy hónappal az után, hogy összeomlott, most már hivatalosan is megszűnt a Széchenyi István Hitelszövetkezet. A felszámoló határozatát az Mfor vette észre.

A szövetkezet bedőlése 2014-2015 fordulójának egyik nagy történetéhez kapcsolódott. Töröcskei István NER-közeli üzletembernek ekkor dőlt be a Széchenyi Bankja, és ezzel szinte egy időben a banknál sokkal kisebb hitelszövetkezet is, amelyben Töröcskei igazgatósági elnök volt. Az MNB 2014 novemberében vonta vissza a szövetkezet működési engedélyét, nem sokkal később került a társaság felszámolási eljárás alá. Ez az eljárás jutott el 2024 szeptemberére oda, hogy a Fővárosi Törvényszék jogutód nélkül megszüntette a céget, további három hónappal később pedig a cégbíróság törölte is a társaságot a cégjegyzékből.

Töröcskei István, a Széchenyi Kereskedelmi Bank elnöke, a pénzintézet központjában 2011-ben, három évvel az összeomlás előtt. MTI / Mohai Balázs

Töröcskeinek a cégbirodalma összeomlása után a bíróságon kell felelnie. A hitelszövetkezet ügyében azzal vádolták meg, hogy megszegte a vagyonkezelői kötelezettségeit és 500 millió forintnál nagyobb vagyoni hátrányt okozott – a törvényszék a számvitel rendjének megsértésében találta bűnösnek, a hűtlen kezelés vádja alól bűncselekmény hiánya miatt felmentette. Ennél sokkal súlyosabb a Széchenyi Bank miatt indult ügy, amely 25 év börtönbüntetés a tét – eredetileg 9 évről volt szó, de ehhez beismerő vallomás kellett volna. Töröcskeit az ügyészség azzal vádolja, hogy fiktív hitelek kihelyezésével és pilótajátékra hasonlító pénzmozgatással szerzett pénzt. A HVG-nek erről azt nyilatkozta: „Nem gondolhatják komolyan a nyomozók, hogy ha leplezni akartuk volna a pénzmozgatásokat, azt ilyen átlátszó módon tesszük.”