[{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","shortLead":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","id":"20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"b2247ea6-6f03-4291-9446-1d1442d33e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 19:20","title":"Holtan találtak egy nőt egy patakban Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db92b191-0429-4012-aeff-628217743914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat életveszélyes állapotban van. ","shortLead":"Az áldozat életveszélyes állapotban van. ","id":"20250117_zebra-gyalogatkelo-gazolas-rendorseg-figyelmeztetes-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db92b191-0429-4012-aeff-628217743914.jpg","index":0,"item":"f6184313-a866-4a0c-aef9-2e7f2085e803","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_zebra-gyalogatkelo-gazolas-rendorseg-figyelmeztetes-kozlekedes","timestamp":"2025. január. 17. 13:36","title":"Újabb gyalogost gázoltak el a zebrán, csak Győr-Moson-Sopron megyében már öt ilyen baleset volt idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a773929-35d8-4781-9280-baf496ddf5ee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szezonban elég jó pénz ütheti a markát. A gyümölcsszedőknek is összejöhet több százezres bér – amíg érik a gyümölcs.","shortLead":"A szezonban elég jó pénz ütheti a markát. A gyümölcsszedőknek is összejöhet több százezres bér – amíg érik a gyümölcs.","id":"20250117_mezogazdasag-traktoros-atlag-kereset-gyumolcsszedes-alkalmi-munka-agrarium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a773929-35d8-4781-9280-baf496ddf5ee.jpg","index":0,"item":"690e4dd4-49c2-42e7-9422-c9b82c89cbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_mezogazdasag-traktoros-atlag-kereset-gyumolcsszedes-alkalmi-munka-agrarium","timestamp":"2025. január. 17. 11:17","title":"Tudja, mennyit keres most egy traktoros?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8fe153-24d8-4c1f-b703-65020dca231e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utolsó játékfilmjét 2006-ban mutatták be, utolsó tévés munkája a Twin Peaks harmadik évada volt. Kedvenc rémálomgyárosunk örökre távozott, de sok megfejteni valót hagyott maga után. Hagyott egy-két kulcsot is, de nem biztos, hogy menni fog.","shortLead":"Utolsó játékfilmjét 2006-ban mutatták be, utolsó tévés munkája a Twin Peaks harmadik évada volt. Kedvenc...","id":"20250116_meghalt-David-Lynch-legjobb-filmjei-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba8fe153-24d8-4c1f-b703-65020dca231e.jpg","index":0,"item":"ac18622d-19d1-42c1-9a21-ae023db65578","keywords":null,"link":"/kultura/20250116_meghalt-David-Lynch-legjobb-filmjei-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 22:03","title":"David Lynch tíz nagy dobása – egy nem létező Star Wars-filmmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa73344-603f-4048-bbea-45709e37be59","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Apám üzent címmel transzgenerációs regénnyel jelentkezett Grecsó Krisztián. Négy nemzedéken át göngyölíti vissza családja történetét, az alkoholizmus taszító mindennapi következményeit sem titkolva.","shortLead":"Apám üzent címmel transzgenerációs regénnyel jelentkezett Grecsó Krisztián. Négy nemzedéken át göngyölíti vissza...","id":"20250116_hvg-grecso-krisztian-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaa73344-603f-4048-bbea-45709e37be59.jpg","index":0,"item":"02d4e189-dc3a-4308-a738-e552da01397f","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-grecso-krisztian-interju","timestamp":"2025. január. 16. 20:45","title":"Grecsó Krisztián: Nem törődtem azzal, hogy megégetem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","shortLead":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","id":"20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"ab3dfbec-e327-450e-acd3-94fa205b94be","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","timestamp":"2025. január. 17. 06:56","title":"Busz és autó ütközött a 31-es főúton Jászapátinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9065c38-a5d8-4a9a-9ed9-1c0739ddd9a3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Amennyiben Izraelben is jóváhagyják a megállapodást, vasárnap elhallgatnak a fegyverek a Gázai övezetben.","shortLead":"Amennyiben Izraelben is jóváhagyják a megállapodást, vasárnap elhallgatnak a fegyverek a Gázai övezetben.","id":"20250117_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-kormanyules-jovahagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9065c38-a5d8-4a9a-9ed9-1c0739ddd9a3.jpg","index":0,"item":"8b459e16-5bb3-4ff2-919b-02e8bcff6817","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-kormanyules-jovahagyas","timestamp":"2025. január. 17. 05:36","title":"Megszületett a túszalku, órákon belül jóváhagyhatja a tűzszüneti megállapodást az izraeli biztonsági kabinet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan robotpuskát tervezett, amelyik a hangutasításoknak megfelelően céloz és lő. Közben jóval nagyobb léptékekben már folyik a MI bevonása a fegyverek készítésébe.","shortLead":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan...","id":"20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef.jpg","index":0,"item":"5f10ceaa-f9d8-495a-99ad-c3502914de81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","timestamp":"2025. január. 17. 12:03","title":"Kiszabadult a szellem a palackból: mesterséges intelligenciával vezérelt robotpuskát készített egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]