[{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben bemutatta az úgynevezett Versenyképességi Iránytűt, amely azt a keretet tartalmazza, amelynek mentén a jogalkotási folyamatot elindítja az EU. Az egyik cél a vállalkozások terheinek könnyítése, a másik pedig a közös beszerzések előtérbe helyezése. ","shortLead":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben bemutatta az úgynevezett Versenyképességi Iránytűt, amely...","id":"20250129_eu_versenykepesseg_gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"1c587c32-64bc-49d5-b35c-a5fa262e2b12","keywords":null,"link":"/eurologus/20250129_eu_versenykepesseg_gazdasag","timestamp":"2025. január. 29. 17:54","title":"EU-s versenyképességi tervet jelentettek be Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48135edd-1006-4601-8bb4-856cba98f9c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elek Péter Ausztráliában él, önmagát keresztény konzervatívnak tartja, többször is a Fideszre szavazott. A rendező Magyar Péter megjelenéséről is beszélt. ","shortLead":"Elek Péter Ausztráliában él, önmagát keresztény konzervatívnak tartja, többször is a Fideszre szavazott. A rendező...","id":"20250129_Csurran-cseppen-megszolalt-Majka-klipjenek-rendezoje_Elek_Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48135edd-1006-4601-8bb4-856cba98f9c5.jpg","index":0,"item":"d00a7741-e0c0-4d34-97b6-5d0a90beb712","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Csurran-cseppen-megszolalt-Majka-klipjenek-rendezoje_Elek_Peter","timestamp":"2025. január. 29. 12:07","title":"„Áhhh a dal, ami után nem lesz több munkátok” – megszólalt Majka Csurran-cseppen klipjének rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d25e25c-a78d-4b5b-8151-90d16dda1736","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Rekorddöntésre készülnek vele. ","shortLead":"Rekorddöntésre készülnek vele. ","id":"20250130_Epitett-egy-Batmobilt-a-Renault-de-ez-nem-filmes-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d25e25c-a78d-4b5b-8151-90d16dda1736.jpg","index":0,"item":"79da7057-1ace-4c59-8a53-8eee1fc62c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Epitett-egy-Batmobilt-a-Renault-de-ez-nem-filmes-auto","timestamp":"2025. január. 30. 19:23","title":"Épített egy Batmobilt a Renault, de ez sokkal komolyabb, mint egy filmes autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a29ceb-04a9-4e93-bd33-c1d5fcfeb92d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alig két évvel azután, hogy a Frisshirek.hu a milliárdoshoz került.","shortLead":"Alig két évvel azután, hogy a Frisshirek.hu a milliárdoshoz került.","id":"20250131_gattyan-gyorgy-frisshirek-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9a29ceb-04a9-4e93-bd33-c1d5fcfeb92d.jpg","index":0,"item":"85c3ab8c-cf93-48ee-ab11-2d470033a59c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_gattyan-gyorgy-frisshirek-bezaras","timestamp":"2025. január. 31. 06:38","title":"Gattyán György bezárta a hírportálját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti időszakra.","shortLead":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti...","id":"20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51.jpg","index":0,"item":"eddbad08-0b39-4173-8a77-3e3c5c1fcd1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","timestamp":"2025. január. 29. 21:36","title":"Megszűnik az al-Kaida szíriai ága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a7e180-ad5d-44ff-84a0-dff0c5f4bdf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül két sikeres beavatkozás is lezajlott a Semmelweis Egyetemen.","shortLead":"Rövid időn belül két sikeres beavatkozás is lezajlott a Semmelweis Egyetemen.","id":"20250130_robotasszisztalt-mutet-gyerek-paciens-da-vinci-robot-semmelweis-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a7e180-ad5d-44ff-84a0-dff0c5f4bdf4.jpg","index":0,"item":"433ce884-8a33-4c6b-bfd3-417144e5c646","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_robotasszisztalt-mutet-gyerek-paciens-da-vinci-robot-semmelweis-egyetem","timestamp":"2025. január. 30. 08:31","title":"Először végeztek itthon robotasszisztált műtétet gyerekeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi kitépte az asztal lábát és azzal ütötte az élettársát, majd leöntötte forró vízzel.","shortLead":"A férfi kitépte az asztal lábát és azzal ütötte az élettársát, majd leöntötte forró vízzel.","id":"20250129_ket-ev-felfuggesztett-forrazas-veszekedes-elettars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58.jpg","index":0,"item":"40c46505-c48c-4051-ae17-91c751a4a735","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_ket-ev-felfuggesztett-forrazas-veszekedes-elettars","timestamp":"2025. január. 29. 20:12","title":"Két év felfüggesztettet kapott az a férfi, aki leforrázta veszekedés közben az élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","shortLead":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","id":"20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3.jpg","index":0,"item":"3d033db4-6a16-4a7f-ad21-ec22b65ccff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","timestamp":"2025. január. 31. 07:31","title":"Ötszázezer hibrid Suzukit gyártottak már Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]