[{"available":true,"c_guid":"3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Iparági források szerint mégis lesz home office, Lázár ezzel szemben arról posztolt, ez csak “egyes szakszervezeti vezetők vágyvezérelt híradása”, továbbra is tilos az otthoni munkavégzés és ez így is marad. ","shortLead":"Iparági források szerint mégis lesz home office, Lázár ezzel szemben arról posztolt, ez csak “egyes...","id":"20250130_home-office-mav-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d.jpg","index":0,"item":"7e5c64c9-3e97-46b2-958c-4fb3ab3b025f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_home-office-mav-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 30. 14:24","title":"Sajtóhírek szerint Lázárék meghátráltak, mégis lesz home office a MÁV-nál, a miniszter szerint szó sincs ilyesmiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás programja, amelyet a Szövetségi Légügyi Hatóságnál is bevezettek azt is jelenti, hogy „a toborzás súlyos értelmi és pszichológiai fogyatékossággal rendelkező személyekre összpontosít”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás programja, amelyet a Szövetségi Légügyi...","id":"20250130_Trump-a-helikopter-pilotajat-es-a-repulesiranyitokat-hibaztatja-a-repulogep-szerencsetlenseg-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"4b96c643-2e01-42ba-85ef-248c0ecfbe23","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_Trump-a-helikopter-pilotajat-es-a-repulesiranyitokat-hibaztatja-a-repulogep-szerencsetlenseg-miatt","timestamp":"2025. január. 30. 22:09","title":"Trump a helikopter pilótáját és a repülésirányítókat hibáztatja a repülőgép-szerencsétlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c2aba-52fe-4eb2-89db-dfd09e1b9d88","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb genetikai depressziókutatás eredménye hozzájárulhat ahhoz, hogy a depressziós betegek egyénre szabott gyógykezelést kapjanak.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb genetikai depressziókutatás eredménye hozzájárulhat ahhoz, hogy a depressziós betegek egyénre...","id":"20250131_depresszio-kialakulasa-genetika-vizsgalat-eredmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/468c2aba-52fe-4eb2-89db-dfd09e1b9d88.jpg","index":0,"item":"664c1582-2fdb-425c-a5d8-28190b4cce6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_depresszio-kialakulasa-genetika-vizsgalat-eredmenye","timestamp":"2025. január. 31. 08:03","title":"5 millió embert vizsgáltak meg, itt az eredmény: találtak 293 új tényezőt, ami mind depressziót okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az NFI-t vezető Káel Csaba arról is beszélt, hogy szerinte csúsztatás, hogy 2024-ben több független játékfilm készült, mint állami támogatású. ","shortLead":"Az NFI-t vezető Káel Csaba arról is beszélt, hogy szerinte csúsztatás, hogy 2024-ben több független játékfilm készült...","id":"20250130_Kael-Csaba-NFI-Futni-mentem-Most-vagy-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f.jpg","index":0,"item":"4a95824b-8c06-4b80-9cd8-221393e3c2c4","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Kael-Csaba-NFI-Futni-mentem-Most-vagy-soha","timestamp":"2025. január. 30. 12:06","title":"Káel Csaba elmondta, miért nem kapott állami pénzt a Futni mentem, és miért kapott a Demjén-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d366f8-fadf-4335-b365-3d045f69ec52","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Az ország legnagyobb ipari parkját építenék meg Bicsérd határában, Pécs közvetlen közelében, csak éppen a felülről jövő elképzelés nem egyezik a helyiekével. Gazdák alól kihúzott első osztályú termőföldek, rengeteg bizonytalanság, illetve a környezetszennyezéstől való félelem jellemzi a beruházást. Már ha megvalósul.","shortLead":"Az ország legnagyobb ipari parkját építenék meg Bicsérd határában, Pécs közvetlen közelében, csak éppen a felülről jövő...","id":"20250131_bicserd-ipari-park-pecs-termofold-uninext","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20d366f8-fadf-4335-b365-3d045f69ec52.jpg","index":0,"item":"073906d4-a096-4eab-b565-203555a98b84","keywords":null,"link":"/360/20250131_bicserd-ipari-park-pecs-termofold-uninext","timestamp":"2025. január. 31. 06:30","title":"Nem tudni, mi épül, mégis kihúzzák a legjobb földeket a gazdák alól a Pécs mellé tervezett gigantikus ipari park miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Huszti Eliza és Huszti Henrietta január 7-én tűntek el Aberdeenből.","shortLead":"Huszti Eliza és Huszti Henrietta január 7-én tűntek el Aberdeenből.","id":"20250131_huszti-ikrek-holttest-Aberdeen-Skocia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc.jpg","index":0,"item":"e8f7f217-53b9-439d-ac2d-d87b1f0a44d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_huszti-ikrek-holttest-Aberdeen-Skocia","timestamp":"2025. január. 31. 11:00","title":"Találtak egy holttestet ott, ahol a Skóciában eltűnt magyar ikerpárt keresték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedc67d3-306d-488a-8cca-10635622ce42","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem, ezúttal kivételesen nem egy újabb VW-alapú elektromos fejlesztést mutatott be a Ford.","shortLead":"Nem, ezúttal kivételesen nem egy újabb VW-alapú elektromos fejlesztést mutatott be a Ford.","id":"20250131_megazilla-20-73-literes-1000-loeros-uj-benzinpusztito-a-fordtol-v8-kompresszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eedc67d3-306d-488a-8cca-10635622ce42.jpg","index":0,"item":"c1c2a7fd-1977-4566-b80d-51133085e02d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_megazilla-20-73-literes-1000-loeros-uj-benzinpusztito-a-fordtol-v8-kompresszor","timestamp":"2025. január. 31. 07:59","title":"Megazilla 2.0: 7,3 literes 1000 lóerős új benzinpusztító a Fordtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","shortLead":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","id":"20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326.jpg","index":0,"item":"28dc0ff8-7832-4703-ac86-ab54c048654a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","timestamp":"2025. január. 31. 15:50","title":"Előkerült két új felvétel a washingtoni repülőbalesetről, közelről látni, ahogy egyenesen belerepül a katonai helikopter az utasszállítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]