[{"available":true,"c_guid":"41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Licitálnak a vevők az elérhető lakásokra. Van eladó, aki már inkább letiltja a számát, olyan sokan keresik. Ingatlanba ömlik az állampapírok után kifizetett kamat.","shortLead":"Licitálnak a vevők az elérhető lakásokra. Van eladó, aki már inkább letiltja a számát, olyan sokan keresik. Ingatlanba...","id":"20250203_Elszabadult-az-ingatlanpiac-napok-alatt-elkapkodjak-a-lakasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c.jpg","index":0,"item":"ce2f092b-e81a-4ae4-9212-d69038eb216c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Elszabadult-az-ingatlanpiac-napok-alatt-elkapkodjak-a-lakasokat","timestamp":"2025. február. 03. 07:53","title":"Elszabadult az ingatlanpiac, napok alatt elkapkodják a lakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói szerint légzőrendszeri, emésztőrendszeri és az endokrin rendszert érintő daganatos megbetegedés is kialakulhat, az örök vegyi anyagként ismert kémiai anyagok miatt.","shortLead":"A Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói szerint légzőrendszeri, emésztőrendszeri és az endokrin rendszert érintő daganatos...","id":"20250203_orok-vegyi-anyag-pfas-daganatos-megbetegedes-ivoviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5.jpg","index":0,"item":"0f344e6f-92c6-4e98-8b1e-2c8215019b5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_orok-vegyi-anyag-pfas-daganatos-megbetegedes-ivoviz","timestamp":"2025. február. 03. 15:03","title":"Újabb bizonyítékot találtak: rákot okozhatnak az ivóvízben lévő örök vegyi anyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre. Ez a DeepSeek után újabb rossz hír az Nvidia számára, amely a tajvani TSMC-re támaszkodik a chipellátásban. De talán ennél is rosszabb hír Tajvan számára, amely ezzel elvesztheti stratégiai jelentőségét a Nyugat számára.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy 100 százalékos vámokat vet ki a Tajvanon gyártott chipekre...","id":"20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1.jpg","index":0,"item":"9e0fe522-f331-4397-9dc3-9458c2c428bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-fenyegetes-TSMC-Tajvan-chip-haboru-vam-USA-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 15:00","title":"Trump feladná Tajvant? Az ott gyártott chipekre kivetett 100 százalékos vám ezt jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozását a miniszter a MÁV hibájából történő halálos balesetre értette, de a szombati, Bagnál történt gázolás nem a vasúttársaság hibája miatt következett be.","shortLead":"Távozását a miniszter a MÁV hibájából történő halálos balesetre értette, de a szombati, Bagnál történt gázolás nem...","id":"20250202_mav-halalos-gazolas-lazar-janos-vallalasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"e73d3917-1653-4d89-a341-c63968a223f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_mav-halalos-gazolas-lazar-janos-vallalasai","timestamp":"2025. február. 02. 11:17","title":"Gázolt a vonat, de emiatt nem mond le Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat mondani, amitől meggondolná magát.","shortLead":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat...","id":"20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"e36ca683-4acf-461a-97e7-e0e1d49d80de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 03. 08:48","title":"Trump: Rövid távon az amerikaiaknak is fájni fog a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont közölte, hogy szerinte az ukránok okolhatók a négy civil áldozatot követelő támadásért.","shortLead":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont...","id":"20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9.jpg","index":0,"item":"bbef8e7f-3e1c-4b92-a380-d6227023715f","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","timestamp":"2025. február. 02. 11:37","title":"Ukrajna és Oroszország egymást hibáztatja, mert többen meghaltak egy kurszki iskolát ért rakétatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8.jpg","index":0,"item":"032afefd-b11c-48b2-b594-8eba81813909","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 03. 16:00","title":"Móricz Dániel, Hold Alapkezelő: 2025-ben jöhet gazdasági lassulás, fellendülés, de ideális, úgynevezett soft landing is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen tiltakozott. ","shortLead":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen...","id":"20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967.jpg","index":0,"item":"35c81680-3899-4c81-ad42-101d527a040d","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","timestamp":"2025. február. 02. 21:55","title":"Több százezren tüntettek Berlinben a CDU és az AfD együttműködése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]