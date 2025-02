Visszazuhant a 100 ezer dolláros álomhatár alá a Bitcoin árfolyama vasárnap, miután Donald Trump vámokat jelentett be Kanadával, Kínával és Mexikóval szemben. A legnépszerűbb kriptovaluta hétfő hajnalban is folytatta a szabadesést, végül valamivel 91 ezer dollár felett visszapattant az árfolyam, hétfő délelőtt 95 ezer dollár környékén mozgott. A kriptobarát Trump-elnökség eddig így is összességében pozitív hatással van a digitális fizetőeszközre, melynek értéke először decemberben haladta meg a 100 ezer dollárt.

A kriptopiac másik fontos valutája, az Ethereum még a Bitcoinnál is érzékenyebben reagált a vámokra, hétfőn 10 százalékos esést bemutatva előbb éves mélypontra, 2100 dollár közelébe zuhant, majd 2600 dollár környékén stabilizálódott. A kriptovaluta árfolyama december elején még 4000 dollár felett is járt.

Elon Musk kedvence mémvalutája, a Dogecoin is megviselte barátja bejelentéseit, az árfolyam 0,27 dollárról egészen 0,2-ig zuhant, igaz, a délelőtti órákban talpra is állt, de a 0,25 dollár körüli érték még így is 4 százalékos esést jelent a reggelhez képest. Trump saját, hivatalos kriptovalutája is sokat vesztett értékéből, 21 dollárról egy rövid időre még 17 alá is benézett az árfolyam, jelenleg 18 dollár között mozog. Sokat vesztett értékéből felesége, Melania valutája is, amelynek árfolyama 1,6 dollár környékéről 1,4-re csökkent. Ezzel az első pár mindkét tagjának kriptója messze elmarad a bevezetést követő 58,6, valamint 12,0 dolláros eddigi legmagasabb értékétől.

A Biblia-biznisz után nem is olyan meglepő, hogy Trump a kriptovaluták piacán is kaszálna A $TRUMP és a $MELANIA nem igazi digitális pénz, mert nincs mögötte fedezet, csak az elnök maga. Ő biztosan gazdagodik ebben az üzletben, mindenki másnak ott a kockázat, hogy rajtaveszt.

Donald Trump a hétvégén jelentette be, hogy keddtől érvénybe lépnek a már korábban is meglebegtetett amerikai vámok Kínával, Mexikóval és Kanadával szemben, amelynek hatására hétfőn az ázsiai valuták és tőzsdék is megremegtek. Trump ugyan Európával szemben eddig nem jelentett be konkrét intézkedést, de az európai tőzsdei indexek így is érzékenyen reagáltak a bejelentésre. A reggeli órákban a forint dollárral szembeni árfolyama is benézett 400 fölé.