Nehezen indult a forint hete, a hétfő reggeli órákban rövid időre a 400-at is átlépte a magyar valuta árfolyama a dollárral szemben a Donald Trump ellen a hétvégén bejelentett, Kanadával, Kínával és Mexikóval szembeni vámok hatására.

A változás nemcsak a dollár erősödésének tudható be, hiszen a forint az euróval szemben is gyengült, reggel 9 óra előtt nem sokkal 409,4 forintot is elkértet egy euróért. Mindezt úgy, hogy az európai fizetőeszköz szintén jelentősen, több mint 1,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Donald Trump a hétvégén jelentette be, hogy keddtől érvénybe lépnek a már korábban is meglebegtetett amerikai vámok Kínával, Mexikóval és Kanadával szemben, az ázsiai országokból behozott termékeket 10, az USA északi és déli szomszédjából importált árukat pedig 25 százalékos vámmal sújtja a rendelkezés, amelynek hatására hétfőn az ázsiai valuták és tőzsdék is megremegtek. Trump ugyan Európával szemben eddig nem jelentett be konkrét intézkedést, de már korábban is beszélt arról, hogy akár az EU-val szemben is készen áll kereskedelmi háborút indítani.