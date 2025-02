Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A Tesco Akadémia munkatársai szerezték, az Oktatási Hivatal pedig megszerkesztette azt a kedden bemutatott tankönyvet, amellyel SNI-s diákok is elsajátíthatják az élelmiszer-eladó szakma ismereteit. A brit áruházlánc az itthon az elmúlt 12 évben felhalmozott szakképzési tapasztalatait osztja meg így az állammal, cserében pedig munkaerő-utánpótlást remél.","shortLead":"A Tesco Akadémia munkatársai szerezték, az Oktatási Hivatal pedig megszerkesztette azt a kedden bemutatott tankönyvet...","id":"20250202_oktatasi-hivatal-szakkepzes-tesco-sni-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c.jpg","index":0,"item":"e3c3d45d-e9b3-40e9-9518-c1330ae5328c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_oktatasi-hivatal-szakkepzes-tesco-sni-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 08:00","title":"Tescós segítséggel készített tankönyvet mutatott be az Oktatási Hivatal a szakképzésben tanuló SNI-s diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is a közelben voltak.","shortLead":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is...","id":"20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115.jpg","index":0,"item":"2997e539-4bab-4b2f-9cd8-55ed4c5b5bfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","timestamp":"2025. február. 03. 09:03","title":"Videón, ahogy turisták előtt felborul egy jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz érkezett a rendőrségre. Úgy tűnik, az elkövető találomra választhatta ki áldozatát, a 11 éves kislányt.","shortLead":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz...","id":"20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e.jpg","index":0,"item":"d722975e-c217-408c-ae2c-b20c7e46a08a","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 13:22","title":"11 éves lányt késelt halálra a nyílt utcán egy férfi Hollandiában, gyorsan elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff952c83-d1da-4a91-b66a-acf698ef6051","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a gép alig egy percet lehetett levegőben.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a gép alig egy percet lehetett levegőben.","id":"20250201_philadelphia-kisgep-mindenki-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff952c83-d1da-4a91-b66a-acf698ef6051.jpg","index":0,"item":"c29387e8-552e-417e-bd1c-eba8902dc19b","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_philadelphia-kisgep-mindenki-meghalt","timestamp":"2025. február. 01. 15:18","title":"Mindenki meghalt azon a kisrepülőgépen, ami Philadelphiában zuhant le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Alig érezhetően nőtt csak a magyar gazdaság a frissen kiadott 2024-es adatok szerint; Orbán Viktor az Emirátusokban ígéri, hogy minden rendben lesz Mini-Dubajjal; totális káoszt hozott a techszektorban az új kínai MI-modell. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Alig érezhetően nőtt csak a magyar gazdaság a frissen kiadott 2024-es adatok szerint; Orbán Viktor az Emirátusokban...","id":"20250202_Es-akkor-ner-minidubaj-gdp-novekedes-deepseek-tech-inflacio-szuletes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"65762fcc-abc3-4579-b1d1-ad939bb52fe0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Es-akkor-ner-minidubaj-gdp-novekedes-deepseek-tech-inflacio-szuletes-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 07:00","title":"És akkor a NER a Mini-Dubaj tornyát tolná az egekbe, ha már a GDP-t nem képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jönnek a pótlóbuszok. ","shortLead":"Jönnek a pótlóbuszok. ","id":"20250201_Halalos-gazolas-miatt-kesnek-a-vonatok-a-Budapest-Hatvan-Miskolc-vonalon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"b2e7c29d-ea8b-45e0-a5a2-2ed00561077c","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Halalos-gazolas-miatt-kesnek-a-vonatok-a-Budapest-Hatvan-Miskolc-vonalon","timestamp":"2025. február. 01. 11:04","title":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bebac6-1bc5-44f1-8eb2-9085dd07a986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy komáromi középiskola igazgatója szexuális kapcsolatba került egy diáklánnyal, az egyik oktató erről trágár stílusban kommunikált nyilvánosan.","shortLead":"Egy komáromi középiskola igazgatója szexuális kapcsolatba került egy diáklánnyal, az egyik oktató erről trágár...","id":"20250203_Jol-teszi-hogy-bassza-a-kislanyokat-az-igazgato-mondta-egy-oktato-aki-ellen-panasszal-eltek-a-diakok-es-szulok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1bebac6-1bc5-44f1-8eb2-9085dd07a986.jpg","index":0,"item":"801bd890-c5cb-4801-9566-2e3a4d658da8","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Jol-teszi-hogy-bassza-a-kislanyokat-az-igazgato-mondta-egy-oktato-aki-ellen-panasszal-eltek-a-diakok-es-szulok","timestamp":"2025. február. 03. 09:32","title":"„Jól teszi” – mondta a komáromi tanár az igazgatójáról, miután az szexuális kapcsolatot létesített egy diákjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc91a6c-ef7f-42d4-9ba0-091c22a7ff1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Meg szeretnék óvni a rákospatolai hódgátat a Magyar Közúttól, amely besokallt a szőrös ökoszisztéma-mérnökök buzgólkodásától. Egy biztos: láp hamarabb volt itt mint az M0-s, és senkinek nem ártana, ha maradna.","shortLead":"Meg szeretnék óvni a rákospatolai hódgátat a Magyar Közúttól, amely besokallt a szőrös ökoszisztéma-mérnökök...","id":"20250202_rakospalotai-hodgat-hodmocsar-m0-as-magyar-kozut-termeszetvedelem-kriska-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc91a6c-ef7f-42d4-9ba0-091c22a7ff1e.jpg","index":0,"item":"b1325fd0-fec7-431a-8a43-44673a7cffe8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250202_rakospalotai-hodgat-hodmocsar-m0-as-magyar-kozut-termeszetvedelem-kriska-gyorgy","timestamp":"2025. február. 02. 16:56","title":"Lápvédők akcióztak az M0-s menti hódmérnökök gátjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]