Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0e5dacff-8801-4054-8ce0-c8c7b46e2d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Próbálta megmagyarázni a minden várakozást alulmúló gazdasági adatokat szokásos pénteki interjújában a miniszterelnök, aki szerint mindenről Brüsszel tehet. Továbbra is kitart a fantasztikus évet jövendölő jóslata és a repülőrajt mellett, csak most már az év végére várja ennek jeleit. Szerinte elérhető közelségben van a havi 1 milliós átlagfizetés is, csak le kell törni a közvéleményben eluralkodó cinizmust. A szokásos ukránellenes beszólások és a Bajnai–Gyurcsány-kormányra mutogatás sem maradt el, de most aktuálisan a februári 13. havi nyugdíjért kell csatázni a brüsszeli „bürokratákkal”.","shortLead":"Próbálta megmagyarázni a minden várakozást alulmúló gazdasági adatokat szokásos pénteki interjújában a miniszterelnök...","id":"20250131_Orban-nagy-jovot-nem-josol-annak-ami-Nyugat-Europaban-tortenik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e5dacff-8801-4054-8ce0-c8c7b46e2d8c.jpg","index":0,"item":"385afe13-edf7-4133-a4d5-6fc9c4326b85","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Orban-nagy-jovot-nem-josol-annak-ami-Nyugat-Europaban-tortenik","timestamp":"2025. január. 31. 08:49","title":"Orbán „nagy jövőt nem jósol annak, ami Nyugat-Európában történik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","id":"20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8.jpg","index":0,"item":"07193f89-415a-4ee8-85a1-85104cf17a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","timestamp":"2025. január. 31. 09:12","title":"Az Európai Központi Bank december után ismét csökkentette az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2cfe32-584c-4e26-8589-206fe78d5436","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emily Párizsból anya lett.","shortLead":"Emily Párizsból anya lett.","id":"20250201_lily-collins-gyereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf2cfe32-584c-4e26-8589-206fe78d5436.jpg","index":0,"item":"c215b251-3307-4576-8a52-fc2441390dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20250201_lily-collins-gyereke","timestamp":"2025. február. 01. 13:25","title":"Megszületett Lily Collins első gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miután a Pentagon dolgozói legalább két napon keresztül használták a DeepSeek mesterséges intelligenciáját a minisztérium számítógépein keresztül, a Pentagon tiltani kezdte az elérését.","shortLead":"Miután a Pentagon dolgozói legalább két napon keresztül használták a DeepSeek mesterséges intelligenciáját...","id":"20250131_kina-mesterseges-intelligencia-deepseek-egyesult-allamok-pentagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147.jpg","index":0,"item":"3c73d0c9-a86c-4f38-847f-910358a02d07","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_kina-mesterseges-intelligencia-deepseek-egyesult-allamok-pentagon","timestamp":"2025. január. 31. 08:46","title":"Blokkolni kezdte a Pentagon a kínai DeepSeek mesterséges intelligenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A Keszeg és Ősagárd közötti vezetékszakaszon pénteken keletkezett hiba 19 ezer fogyasztót érintett.","shortLead":" A Keszeg és Ősagárd közötti vezetékszakaszon pénteken keletkezett hiba 19 ezer fogyasztót érintett.","id":"20250201_Ujra-van-a-gaz-53-nogradi-es-4-pest-varmegyei-telepulesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"ee721163-ea17-4dba-8cbe-aad1fd1a61e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Ujra-van-a-gaz-53-nogradi-es-4-pest-varmegyei-telepulesen","timestamp":"2025. február. 01. 17:25","title":"Újra van gáz 53 nógrádi és négy Pest vármegyei településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is rajta.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is...","id":"20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44.jpg","index":0,"item":"a896854a-9893-4f5c-8398-0c0feacd2cf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","timestamp":"2025. január. 31. 20:03","title":"Miért viszket még jobban a gyulladt bőr, ha megvakarjuk? Íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9830a0-5ae8-4174-b85c-c23f00f2d236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A modellváltás miatt sokan béremelést is kaphatnak az egyetemen.","shortLead":"A modellváltás miatt sokan béremelést is kaphatnak az egyetemen.","id":"20250131_A-BME-oktatoi-marciustol-kozalkalmazottakbol-munkavallalokka-valnak-modellvaltas-beremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c9830a0-5ae8-4174-b85c-c23f00f2d236.jpg","index":0,"item":"bfe7236f-373d-4e5e-9528-b18d7606eb0a","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_A-BME-oktatoi-marciustol-kozalkalmazottakbol-munkavallalokka-valnak-modellvaltas-beremeles","timestamp":"2025. január. 31. 19:50","title":"A BME oktatói márciustól közalkalmazottakból munkavállalókká válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Muhammad Szalah az-Zabir keresett dzsihadista terrorista volt.","shortLead":"Muhammad Szalah az-Zabir keresett dzsihadista terrorista volt.","id":"20250131_sziria-al-kaida-parancsnok-amerikai-legicsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca.jpg","index":0,"item":"3469d70d-e78f-4d78-936d-b2b1b6b67575","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_sziria-al-kaida-parancsnok-amerikai-legicsapas","timestamp":"2025. január. 31. 07:07","title":"Amerikai légicsapás végzett az al-Kaida szíriai csoportjának parancsnokával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]