Látványosat esett minden nagyobb európai tőzsdei index hétfő reggel, az első kereskedési napon azt követően, hogy Donald Trump vámokat jelentett be az USA két szárazföldi szomszédja, Kanada és Mexikó, valamint Kína ellen. A reggel 8-kor nyitó londoni tőzsde legfontosabb mutatója, az FTSE 100 1,38 százalékot vesztett értékéből az első órákban.

Zuhant a német és a francia piac is, a berlini tőzsde indexe, a DAX 1,72, a párizsi CAC 40 1,74 százalékkal zuhant, az összeurópai Stoxx 600 pedig 1,38 százalékot esett. Egy százalék feletti volt a csökkenés a kisebb európai indexek esetében is, így Svájcban, Spanyolországban és Olaszországban is. Hasonlóan indult a hét a Budapesti Értéktőzsdén is, erről itt írtunk korábban.

Donald Trump a hétvégén jelentette be, hogy keddtől érvénybe lépnek a már korábban is meglebegtetett amerikai vámok Kínával, Mexikóval és Kanadával szemben, amelynek hatására hétfőn az ázsiai valuták és tőzsdék is megremegtek. Trump ugyan Európával szemben eddig nem jelentett be konkrét intézkedést, de már korábban is beszélt arról, hogy akár az EU-val szemben is készen áll kereskedelmi háborút indítani. A reggeli órákban a forint dollárral szembeni árfolyama is benézett 400 fölé.