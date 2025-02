Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ideiglenes védett státusz visszavonásáról szóló döntés azt jelzi, hogy Trump elnök folytatja a potenciálisan veszélyes országokból érkezők védelmének leépítését.","shortLead":"Az ideiglenes védett státusz visszavonásáról szóló döntés azt jelzi, hogy Trump elnök folytatja a potenciálisan...","id":"20250202_Trump-visszavonja-300-ezer-venezuelai-vedett-statuszat-az-Egyesult-Allamokban-igy-illegalis-bevandorlokka-valnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f.jpg","index":0,"item":"bdb81bd8-8db1-4547-8431-7adb04e23d19","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Trump-visszavonja-300-ezer-venezuelai-vedett-statuszat-az-Egyesult-Allamokban-igy-illegalis-bevandorlokka-valnak","timestamp":"2025. február. 02. 20:18","title":"Trump visszavonja 300 ezer venezuelai védett státuszát az Egyesült Államokban, így illegális bevándorlókká válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d56a6-e06b-4ea4-8bf3-253c33b47d7d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az OpenAI állítja, hogy az o3 rendszer már megüti egy átlagember szintjét. Az új MI-modell valóban jól szerepel bizonyos teszteken, de Litkai Gergely kitalált egy olyan mércét, amely szerint a leggazdagabb magyar, vagyis Mészáros Lőrinc megelőzi. Mit tud kezdeni például egy laptop egy elromlott gázbojlerrel, amelyet elé állítanak? Meg tudná-e győzni Ed Sheerant, hogy énekeljen egy magyar lagzin? Úgy tűnik, van még hova fejlődni.","shortLead":"Az OpenAI állítja, hogy az o3 rendszer már megüti egy átlagember szintjét. Az új MI-modell valóban jól szerepel...","id":"20250201_duma-aktual-mesterseges-intelligencia-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983d56a6-e06b-4ea4-8bf3-253c33b47d7d.jpg","index":0,"item":"eb16317a-1133-49b8-bb5a-09b10ad7eb23","keywords":null,"link":"/360/20250201_duma-aktual-mesterseges-intelligencia-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. február. 01. 19:30","title":"Duma Aktuál: A Mészáros Lőrinc-teszten a legügyesebb mesterséges intelligencia is elbukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543734f2-1ca2-4cc4-bc9f-dbc1ec989498","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyik barátjuk pedig adománygyűjtést indított családjuk megsegítésére. ","shortLead":"Egyik barátjuk pedig adománygyűjtést indított családjuk megsegítésére. ","id":"20250203_eltunt-magyar-ikrek-skocia-megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543734f2-1ca2-4cc4-bc9f-dbc1ec989498.jpg","index":0,"item":"4042d4c7-e237-4c29-9bb5-1fe7f13c5461","keywords":null,"link":"/elet/20250203_eltunt-magyar-ikrek-skocia-megemlekezes","timestamp":"2025. február. 03. 12:08","title":"Virágcsokrokat helyeztek el annak a skót folyónak a partján, ahol nyoma veszett a magyar ikreknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kínában a holdújév miatt ugyan szerdáig szünetel a kereskedés, a jüan így is megérezte Trump bejelentését, a dél-koreai és japán piac pedig annak ellenére esett, hogy a két országot közvetlenül nem érintik az amerikai vámok.","shortLead":"Kínában a holdújév miatt ugyan szerdáig szünetel a kereskedés, a jüan így is megérezte Trump bejelentését, a dél-koreai...","id":"20250203_donald-trump-usa-vam-dollar-kina-azsia-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b.jpg","index":0,"item":"674695bd-03e9-488b-a44d-1efbc9b98b2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-usa-vam-dollar-kina-azsia-tozsde","timestamp":"2025. február. 03. 09:41","title":"Keleten már elkezdtek beleremegni a tőzsdék Trump vámjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vadászik a magyar kormányelit, a Rákos pedig Dubaj.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250131_Rakosdubaj-orrszarvu-vadaszat-NER-elit-mini-Dubaj-Semjen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"d8130487-394a-42c6-abb4-ad0dda09e337","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Rakosdubaj-orrszarvu-vadaszat-NER-elit-mini-Dubaj-Semjen","timestamp":"2025. február. 02. 06:00","title":"Elvitelre #104: Rákosdubajon lehet majd orrszarvút lőni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett vámokat. Kanadának viszont ismét felajánlotta a csatlakozást az USA-hoz, mondván: így elkerülhetik a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett...","id":"20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"8877d6c9-2dee-43af-a457-b0ffee8522b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","timestamp":"2025. február. 02. 19:41","title":"Trump keddtől élesíti a büntetővámokat, de Kanada megúszhatja, ha 51. államként csatlakozik az USA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök szombaton a dél-szerbiai Aleksandrovacon.","shortLead":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági...","id":"20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167.jpg","index":0,"item":"780dd798-f8e5-418d-8f98-301c0be95985","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","timestamp":"2025. február. 01. 16:58","title":"Üzent Vucic a tüntetőknek: Szerbia sorsáról nem az utcán döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f19f09-c528-4d4d-9c1f-73d99d626cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár nap múlva mozikba kerül a számos Oscar-díjra jelölt Bob Dylan-film, de lesz még idén mire várni Mike Leigh filmjétől az Forma1-filmen át a legújabb Avatarig. Elmondjuk, milyen filmeket várunk leginkább 2025-ben.","shortLead":"Pár nap múlva mozikba kerül a számos Oscar-díjra jelölt Bob Dylan-film, de lesz még idén mire várni Mike Leigh...","id":"20250201_X-film-amit-nagyon-varunk-2025-ben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40f19f09-c528-4d4d-9c1f-73d99d626cf9.jpg","index":0,"item":"2ad52306-0614-4c2d-b9e9-9cb163963be3","keywords":null,"link":"/kultura/20250201_X-film-amit-nagyon-varunk-2025-ben-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 20:00","title":"Hófehérke, Avatar 3, Forma-1, Peaky Blinders - filmek, amiket nagyon várunk 2025-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]