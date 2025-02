Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0d270a83-733a-463a-9a18-cfe92da90ef5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyavállalat az elmúlt években nemcsak a vendéglátóhelyek számát szaporította, hanem az árbevételét is. ","shortLead":"Az anyavállalat az elmúlt években nemcsak a vendéglátóhelyek számát szaporította, hanem az árbevételét is. ","id":"20250208_hvg-magyarorszag-Burger-King-fusion-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d270a83-733a-463a-9a18-cfe92da90ef5.jpg","index":0,"item":"d92f27d2-86d3-4775-a131-597aa56b1854","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-magyarorszag-Burger-King-fusion-group","timestamp":"2025. február. 08. 08:30","title":"Csak úgy dőlnek a tízmilliárdok a Burger King hazai üzemeltetőjéhez, amely nyomul is tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A skót rendőrök szerint az aberdeeni tragédiában Huszti Elizán és Huszti Henriettán kívül más nem volt érintett.","shortLead":"A skót rendőrök szerint az aberdeeni tragédiában Huszti Elizán és Huszti Henriettán kívül más nem volt érintett.","id":"20250209_huszti-henrietta-huszti-eliza-aberdeen-skocia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc.jpg","index":0,"item":"b5222379-749c-4167-a05e-f7f6198112a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_huszti-henrietta-huszti-eliza-aberdeen-skocia-rendorseg","timestamp":"2025. február. 09. 15:04","title":"Magyar ikerpár halála: a skót rendőrség szerint kizárható az idegenkezűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff1445-b4c2-4537-bf1d-255773c10db4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszédet mondott a szélsőjobbos EP-frakció, a Patrióták madridi csúcstalálkozóján, amit többször tapsvihar és ováció szakított meg. A legfontosabb feladata a jelek szerint a Vox-elnök melletti korteskedés volt.","shortLead":"Orbán Viktor beszédet mondott a szélsőjobbos EP-frakció, a Patrióták madridi csúcstalálkozóján, amit többször tapsvihar...","id":"20250208_Orban-Patriotak-elo-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fff1445-b4c2-4537-bf1d-255773c10db4.jpg","index":0,"item":"4e7d6a12-60ab-4439-888d-d2056cef1e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Orban-Patriotak-elo-beszed-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 13:07","title":"Soros, népességcsere és gender – végigőrjöngte Orbán beszédét a közönség a madridi csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják a kapcsolatot az orosz áramhálózattal. Importál-e ezzel Európa üzemzavarokat?","shortLead":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják...","id":"20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0.jpg","index":0,"item":"bf114ddb-b294-450d-b3e1-c1ef3b616e87","keywords":null,"link":"/360/20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","timestamp":"2025. február. 08. 15:30","title":"Nagyfeszültség: Ukrajna után a balti államokat is rákapcsolják az egységes európai áramhálózatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8117414-3d2c-4887-8ba4-73c43f0d8996","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ambroise Thomas a 19. században két másik operájával lett híres. A Nemzeti Filharmonikusok vezetője, Vashegyi György most a Psychét ismerteti meg a mai közönséggel február 12-én.","shortLead":"Ambroise Thomas a 19. században két másik operájával lett híres. A Nemzeti Filharmonikusok vezetője, Vashegyi György...","id":"20250209_Ambroise-Thomas-Psyche-Vashegyi-Gyorgy-Nemzeti-Filharmonikusok-Mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8117414-3d2c-4887-8ba4-73c43f0d8996.jpg","index":0,"item":"98726235-c047-4762-b247-6c549e596b47","keywords":null,"link":"/360/20250209_Ambroise-Thomas-Psyche-Vashegyi-Gyorgy-Nemzeti-Filharmonikusok-Mupa","timestamp":"2025. február. 09. 14:20","title":"Külföldi sztárokkal ad elő egy kevésbé ismert francia operát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","shortLead":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","id":"20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40.jpg","index":0,"item":"19f7a6f4-8613-45b5-bc54-c81a8924f65a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","timestamp":"2025. február. 08. 10:58","title":"Külön személyzet foglalkozik az Uzsokiban a szuperbaktériummal fertőzött betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fef7941-d196-4ad3-aefe-4b317e8897be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Plymouth 1-0-ra győzte le a PL-t és BL-t is vezető csapatot.","shortLead":"A Plymouth 1-0-ra győzte le a PL-t és BL-t is vezető csapatot.","id":"20250209_Kiesett-a-Liverpool-az-FA-Kupabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fef7941-d196-4ad3-aefe-4b317e8897be.jpg","index":0,"item":"71f41f4b-3f54-419a-8ea2-9a27993a39f1","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Kiesett-a-Liverpool-az-FA-Kupabol","timestamp":"2025. február. 09. 18:17","title":"Kiesett a Liverpool az FA Kupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja az agy bizonyos területeinek működését.","shortLead":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja...","id":"20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f.jpg","index":0,"item":"31e43ab3-4e49-4f2d-b171-bc67fe81685a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","timestamp":"2025. február. 07. 20:03","title":"Kiderült valami a légszennyezésről, ami önt is keményen érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]