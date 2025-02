Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként tér vissza.","shortLead":"A volt miniszter a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként tér vissza.","id":"20250225_Tobb-kormanybiztost-is-kinevezett-Orban-visszatert-Palkovics-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a.jpg","index":0,"item":"419de697-2460-4ef3-94f1-9c4de1aadf10","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Tobb-kormanybiztost-is-kinevezett-Orban-visszatert-Palkovics-Laszlo","timestamp":"2025. február. 25. 07:46","title":"Több kormánybiztost is kinevezett Orbán, visszatért Palkovics László ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95aba4e-ed5c-4b73-90b7-344be1d0b0b1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kínai gyártó Magic7 termékcsaládjának ár/érték arányra kihegyezett Lite modellje a megszokottnál több, mint 30 százalékkal nagyobb kapacitású akkumulátort vonultat fel, és közben szupervékony tudott maradni.","shortLead":"A kínai gyártó Magic7 termékcsaládjának ár/érték arányra kihegyezett Lite modellje a megszokottnál több, mint 30...","id":"20250225_akkumulator-uzemido-honor-magic7-lite-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e95aba4e-ed5c-4b73-90b7-344be1d0b0b1.jpg","index":0,"item":"e74755e5-9d3d-461a-97d8-c10b3b354072","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_akkumulator-uzemido-honor-magic7-lite-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 25. 18:30","title":"Lájtos, de nem üzemidőben: teszten az aksibajnok Honor Magic7 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"De előbb még az USA és Oroszország közötti bizalom helyreállításához van szükség szerinte.","shortLead":"De előbb még az USA és Oroszország közötti bizalom helyreállításához van szükség szerinte.","id":"20250225_vlagyimir-putyin-europa-ukrajna-beketargyalas-usa-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31eb1e17-b1e5-46e8-8497-e3057b971b03.jpg","index":0,"item":"da58330b-5e0a-4c2b-9160-ca6f116c77df","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_vlagyimir-putyin-europa-ukrajna-beketargyalas-usa-donald-trump","timestamp":"2025. február. 25. 09:57","title":"Putyin: Európára is szükség lesz a tárgyalóasztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e3575-b9e0-43bf-b03c-27b520ceb3fa","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Akár kétmilliárd embert is érinthet a krónikus fájdalom problémája, közülük sokuknál azt sem lehet tudni, mi okozza ezt. Fájdalomcsillapítók tipikusan erre a problémára nem léteznek, azt szedik az emberek, ami kapható, ez azonban további gondokat okozhat a mellékhatások által. Pécsen most speciális gyógyszert fejlesztenek, ami áttörést hozhat.","shortLead":"Akár kétmilliárd embert is érinthet a krónikus fájdalom problémája, közülük sokuknál azt sem lehet tudni, mi okozza...","id":"20250225_kronikus-fajdalom-gyogyszer-kutatas-helyes-zsuzsanna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5e3575-b9e0-43bf-b03c-27b520ceb3fa.jpg","index":0,"item":"fbffaedd-dd1e-4b23-acf1-02698801781d","keywords":null,"link":"/360/20250225_kronikus-fajdalom-gyogyszer-kutatas-helyes-zsuzsanna","timestamp":"2025. február. 25. 10:06","title":"Legalább egymillió magyar él folyamatos fájdalmak között, és nincs rá gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47440cf-494e-4bad-a529-cf0a6d092252","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elérhetnek-e a hatalomig pár éven belül a veszekedős nácik? Hogyan pozicionálja újra Németországot Friedrich Merz? És hogyan fog ez hatni Magyarországra? Gergely Mártonnal és Bábel Vilmossal Kacskovics Mihály Béla beszélgetett. ","shortLead":"Elérhetnek-e a hatalomig pár éven belül a veszekedős nácik? Hogyan pozicionálja újra Németországot Friedrich Merz? És...","id":"20250226_Fulke-podcast-merz-weidel-orban-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47440cf-494e-4bad-a529-cf0a6d092252.jpg","index":0,"item":"0752a6ff-b6f8-4cb9-8f2a-28b79694c514","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_Fulke-podcast-merz-weidel-orban-trump-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 17:55","title":"Orbán a liberális demokráciák mumusa, de Merz kancellárral nem lesz könnyű dolga – A német választásról a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","shortLead":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","id":"20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"2f6b548b-0b07-4d99-960e-31a882c0ee64","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","timestamp":"2025. február. 24. 19:19","title":"Ferenc pápa valamivel jobban van, kicsit dolgozott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8f6a60-8090-48da-9242-b9a7e217121f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes már közúton teszteli első szilárdtest-akkumulátoros elektromos autóját.","shortLead":"A Mercedes már közúton teszteli első szilárdtest-akkumulátoros elektromos autóját.","id":"20250225_itt-a-mercedes-1000-kilometeres-hatotavu-uj-villanyautoja-eqs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8f6a60-8090-48da-9242-b9a7e217121f.jpg","index":0,"item":"6a1b6fd5-7f41-45b8-b004-40283ab8db99","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_itt-a-mercedes-1000-kilometeres-hatotavu-uj-villanyautoja-eqs","timestamp":"2025. február. 25. 08:41","title":"Itt a Mercedes 1000+ kilométeres hatótávú szuperaksis új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2324ca9a-0107-498d-8a68-eda9e7471998","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyorshajtókat is ellenőrizték, a rekorder a megengedett sebesség duplájával hajtott. ","shortLead":"A gyorshajtókat is ellenőrizték, a rekorder a megengedett sebesség duplájával hajtott. ","id":"20250226_6000-autost-szondaztattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2324ca9a-0107-498d-8a68-eda9e7471998.jpg","index":0,"item":"57552317-7e3c-4473-b4c9-d4b9053df4ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_6000-autost-szondaztattak","timestamp":"2025. február. 26. 14:10","title":"Akció Pesten és Budán: közel 6000 autóst szondáztattak meg és több mint 30 piás sofőrt el is kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]