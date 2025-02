Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Tíz éve dolgozik Orbán Viktor közelében, mégis kevesen ismerik Máté Jánost, aki Havasi Bertalan feladatainak java részét átveszi. Máté 2015 óta nemcsak szervezi a kormányfő programjait, a java részükön ott is van. Sok szál köti Békés megyéhez, cége, szántói vannak arra, vagyonnyilatkozataiból pedig az is kiderül, hogy egy év alatt el tud költeni 43 milliót nyom nélkül. Havasi Bertalan utódja, Máté János kondorosi földbirtokos titokzatosabb, mint Columbo felesége, vagyonából pedig tízmilliók tűntek el Sajnálkozva számolt be a Mol a horvát olajmegállapodásról. Idén 2,1 millió tonna nyersolaj érkezhet a Janaf vezetékrendszerén keresztül. A 75 éves politikus 1999 óta ül börtönben, miután hazaárulásért elítélték. A bebörtönzött kurd vezér, Abdullah Öcalan fegyverletételre szólította fel az általa alapított PKK-t Az esőre nagy szükség van, ugyanis az elmúlt hónapok csapadékösszege jócskán elmarad a sokéves átlagtól, a felső egy méteres talajrétegből 20–80 milliméter nedvesség hiányzik. Jól jött, hogy kemény fagyok voltak, de esőből sokkal több kéne Három tizenéves fiatal fiút bérelt fel a nő lánya a gyilkosságra, mindannyian hosszú időre börtönbe kerültek. Kilenc évet kapott az a 16 éves orosz lány, aki megölette az anyját, mert az eltiltotta a barátjától A Magyar Újságíró Szövetség székházában tartott fórumbeszélgetés végén olvasták fel a közös nyilatkozatot. Közös nyilatkozatban álltak ki a magyar médiumok képviselői a sajtószabadság mellett A 40 napos böjtnek több évszázados hagyománya van, és nem csak a lelki, hanem a testi megtisztulásban is segít. Táplálkozástudományi szakembert kérdeztünk arról, miért érdemes böjtölni, akkor is, ha nem vagyunk vallásosak. Ha eddig nem tette, idén próbálja ki a 40 napos böjtöt húsvét előtt, az egészsége biztosan megköszöni. A rendőrök egy 49 éves férfit fogtak el. Egy 10 éves kislány ellen követhetett el szexuális bűncselekményt egy férfi Sárisápon