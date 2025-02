Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A HVG cikke nyomán tettek feljelentést, de a rendőrség közölte, hogy nincs itt semmi látnivaló.","shortLead":"A HVG cikke nyomán tettek feljelentést, de a rendőrség közölte, hogy nincs itt semmi látnivaló.","id":"20250219_rendorseg-kartell-Meszaros-Garancsi-gyanu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"c5680acd-5bdd-4755-8367-16802d87bea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_rendorseg-kartell-Meszaros-Garancsi-gyanu","timestamp":"2025. február. 19. 14:09","title":"Megnézte a rendőrség, kartellezett-e Mészáros és Garancsi, és arra jutott, még a gyanú is hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822e2337-37f6-4838-b182-30aff83376ba","c_author":"hvg360","category":"360","description":"J.D. Vance alelnök müncheni beszéde után, a rijádi béketárgyalás előtt elemzi az Egyesült Államok és az EU viszonyát a Financial Times szerzője.","shortLead":"J.D. Vance alelnök müncheni beszéde után, a rijádi béketárgyalás előtt elemzi az Egyesült Államok és az EU viszonyát...","id":"20250218_Gideon-Rachman-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822e2337-37f6-4838-b182-30aff83376ba.jpg","index":0,"item":"1ca6e4ee-2654-435d-849b-a0f11c97fac2","keywords":null,"link":"/360/20250218_Gideon-Rachman-lapszemle","timestamp":"2025. február. 18. 15:30","title":"Gideon Rachman: Amerika immár ellenség, amely fenyegeti a demokráciát Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Patrióták Európáért ezzel 101 fősre duzzadhat az Európai Parlamentben, míg az AfD jelenlegi képviselőcsoportja, a Mi Hazánk részvételével működő Szuverén Nemzetek Európája széteshet.","shortLead":"A Patrióták Európáért ezzel 101 fősre duzzadhat az Európai Parlamentben, míg az AfD jelenlegi képviselőcsoportja, a Mi...","id":"20250218_afd-fidesz-nemetorszag-patriotak-europaert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"b4aad1cd-2753-4bc5-92b4-3e30c7afc984","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_afd-fidesz-nemetorszag-patriotak-europaert","timestamp":"2025. február. 18. 20:13","title":"A német választás után az AfD csatlakozhat a Fidesz EP-frakciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c82a96-afb0-46ef-bed5-35d5a69ba8ef","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egyezséget kötött a WADA-val, így csupán három hónapra tiltották el a férfi világelsőt azután, hogy két mintájában is tiltott anyagot találtak. Sporttársai jó része szerint túl enyhe a büntetése, hiszen akár két évet is kaphatott volna. ","shortLead":"Egyezséget kötött a WADA-val, így csupán három hónapra tiltották el a férfi világelsőt azután, hogy két mintájában is...","id":"20250218_jannik-sinner-eltiltas-tenisz-doppingvetseg-wada-roland-garros-novak-djokovic-danyiil-medvegyev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8c82a96-afb0-46ef-bed5-35d5a69ba8ef.jpg","index":0,"item":"787cc28f-c0a5-4d84-96eb-319b574d29bc","keywords":null,"link":"/sport/20250218_jannik-sinner-eltiltas-tenisz-doppingvetseg-wada-roland-garros-novak-djokovic-danyiil-medvegyev","timestamp":"2025. február. 18. 19:45","title":"„Egymillió mérföldre van a doppingtól”, mégis újra megrázta a teniszvilágot Jannik Sinner ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f65ceb3-cd11-4d5c-b5cd-994b0078c362","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A „Család az család” kampányból ismert Hanol Ádám és Pál Márton a kedvezőtlen ítélet ellenére is folytatni akarja a küzdelmet.","shortLead":"A „Család az család” kampányból ismert Hanol Ádám és Pál Márton a kedvezőtlen ítélet ellenére is folytatni akarja...","id":"20250219_Hanol-Adam-Pal-Marton-szivarvanycsalad-meleg-par-orokbefogadas-Kuria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f65ceb3-cd11-4d5c-b5cd-994b0078c362.jpg","index":0,"item":"a721f2d8-c985-4a45-824e-4b329b7fd3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Hanol-Adam-Pal-Marton-szivarvanycsalad-meleg-par-orokbefogadas-Kuria-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 12:22","title":"A Kúria szerint nem volt diszkriminatív, hogy a kormányhivatal hónapokig húzta egy meleg pár örökbefogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik pillanatban meghalhatnak” – mondta a HVG-nek Olekszandra Matvijcsuk, 2022 Nobel-békedíjasa, aki így nem érti a magyar „háborús fáradtságot”. A háborús bűnöket dokumentáló ukrajnai Polgári Szabadságjogokért Központ vezetője szerint naiv, aki azt hiszi, hogy Putyin megáll Ukrajnánál, amikor az orosz tévében nyíltan beszélnek arról, melyik országot fogják legközelebb megtámadni.","shortLead":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik...","id":"20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558.jpg","index":0,"item":"56d630dc-d0e5-4ccb-93a7-edf588a072bd","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","timestamp":"2025. február. 20. 09:09","title":"Olekszandra Matvijcsuk Nobel-békedíjas: Vörös rúzzsal ünneplek majd, amikor Putyin először áll a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dff8df9-caa1-4275-ba3d-b879500c6ea8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú egy bolt két dolgozójára támadt rá. Még nem tudni, mi volt az indítéka.","shortLead":"A fiú egy bolt két dolgozójára támadt rá. Még nem tudni, mi volt az indítéka.","id":"20250220_keses-tamadas-csehorszag-hradec-kralove-rendorseg-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dff8df9-caa1-4275-ba3d-b879500c6ea8.jpg","index":0,"item":"ff9061ff-3aa3-4b68-b480-2a86d2159dca","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_keses-tamadas-csehorszag-hradec-kralove-rendorseg-mentok","timestamp":"2025. február. 20. 12:15","title":"Halálra késelt két embert egy 16 éves fiatal Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86459377-4de4-4325-a046-8e3250496552","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdasági miniszter újra befektetési tanácsokat ad az állampapír-tulajdonosoknak.","shortLead":"A gazdasági miniszter újra befektetési tanácsokat ad az állampapír-tulajdonosoknak.","id":"20250220_nagy-marton-allampapir-hozamfizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86459377-4de4-4325-a046-8e3250496552.jpg","index":0,"item":"652311ed-bcb3-48e8-ba9d-c5b787bf04c9","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_nagy-marton-allampapir-hozamfizetes","timestamp":"2025. február. 20. 09:21","title":"Nagy Márton: Jön a pénzeső, mindenki legyen körültekintő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]