Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új generációs elektromos platformja az eddigieknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","shortLead":"A bajor gyártó új generációs elektromos platformja az eddigieknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","id":"20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7.jpg","index":0,"item":"19265671-eece-4a27-860e-cee839fb12d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","timestamp":"2025. február. 24. 07:21","title":"Nem viccel a BMW, igen ütős lesz a debreceni újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","shortLead":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","id":"20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944.jpg","index":0,"item":"c181d9f1-b597-4585-b0dc-eb53c0ded19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","timestamp":"2025. február. 24. 16:21","title":"Negyvenmillió forintnyi lopott elektromos bringával kaptak el egy furgont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff121ca-aed8-44d1-90ab-1905ad51cf74","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Reagáltak az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) élelmiszer-kereskedő vállalatai Orbán Viktor bejelentéseire.","shortLead":"Reagáltak az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) élelmiszer-kereskedő vállalatai Orbán Viktor bejelentéseire.","id":"20250224_Az-elelmiszerboltok-is-elmondtak-mit-gondolnak-Orban-Viktor-bejelenteseirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ff121ca-aed8-44d1-90ab-1905ad51cf74.jpg","index":0,"item":"3b76422f-2ef8-429d-ad65-3039e23d0984","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_Az-elelmiszerboltok-is-elmondtak-mit-gondolnak-Orban-Viktor-bejelenteseirol","timestamp":"2025. február. 24. 19:05","title":"Az élelmiszerboltok is elmondták, mit gondolnak Orbán Viktor bejelentéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A meghívás ténye azért is érdekes, mert a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli kormányfő ellen, ami elvben kötelezné a végrehajtásra a német hatóságokat.","shortLead":"A meghívás ténye azért is érdekes, mert a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli...","id":"20250224_merz-netanjahu-buntetobirosag-meghivas-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6.jpg","index":0,"item":"a6687904-16c2-40be-8115-fcc224a53981","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_merz-netanjahu-buntetobirosag-meghivas-nemetorszag","timestamp":"2025. február. 24. 15:52","title":"Friedrich Merz meghívta Németországba Benjamin Netanjahut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e957b3e0-cbe9-4414-a8a6-682cdb770ec9","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Magyarországon olyan mértékű a táborok egymás iránti kölcsönös gyűlölete, hogy a szemben álló felek kiengesztelődését elképzelni is nehéz. Pedig, ha egyszer igazán változást akarunk elérni a belpolitikai viszonyokban, szükségünk lesz a képzelőerőnkre. Vélemény.","shortLead":"Magyarországon olyan mértékű a táborok egymás iránti kölcsönös gyűlölete, hogy a szemben álló felek kiengesztelődését...","id":"20250223_orban-viktor-kiengesztelodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e957b3e0-cbe9-4414-a8a6-682cdb770ec9.jpg","index":0,"item":"ee26e4e9-bb3a-4e4a-89de-728fa06e53b0","keywords":null,"link":"/360/20250223_orban-viktor-kiengesztelodes","timestamp":"2025. február. 23. 15:47","title":"Van még esély kiengesztelődésre Orbán Viktorral szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","id":"20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"7534764f-d238-4998-aaf5-e6dae32b78d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","timestamp":"2025. február. 24. 11:37","title":"Magyar Péter Orbánt elvtársazva gratulált Friedrich Merz győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938158ce-6b77-4dcc-8ebe-d7d0c7d2ed0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A párt 13 400 szavazattal maradt el a parlamenti küszöbtől.","shortLead":"A párt 13 400 szavazattal maradt el a parlamenti küszöbtől.","id":"20250224_bsw-birosag-nemet-valasztas-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938158ce-6b77-4dcc-8ebe-d7d0c7d2ed0c.jpg","index":0,"item":"e6cbd5f8-70aa-4f14-abd9-64ef4d500b2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_bsw-birosag-nemet-valasztas-eredmeny","timestamp":"2025. február. 24. 14:11","title":"Bíróságon támadná meg a német választás eredményét a balpopulista BSW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség gyanúja miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség gyanúja miatt nyomoz.","id":"20250224_rendorseg-gazolas-salgotarjani-utca-kozlekedes-biztonsaga-elleni-vetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a.jpg","index":0,"item":"1a9d3ea7-839b-41bb-b00d-b35b341d76c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_rendorseg-gazolas-salgotarjani-utca-kozlekedes-biztonsaga-elleni-vetseg","timestamp":"2025. február. 24. 16:55","title":"A rendőrség nem találja a reggeli vonatgázolás áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]