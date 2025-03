Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95","c_author":"dr. Váradi Péter ","category":"360","description":"Sok szó esik a magyar egészségügy alulfinanszírozottságáról, de ez valójában csak a probléma egyik része. A bajok között van olyan is, amelyért nem az állam vagy az orvosok tehetők felelőssé. Vélemény.","shortLead":"Sok szó esik a magyar egészségügy alulfinanszírozottságáról, de ez valójában csak a probléma egyik része. A bajok...","id":"20250304_Varadi-Peter-A-magyar-egeszsegugy-negy-nagy-baja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95.jpg","index":0,"item":"5ea541fd-3c30-46ff-9494-2dd822ace060","keywords":null,"link":"/360/20250304_Varadi-Peter-A-magyar-egeszsegugy-negy-nagy-baja","timestamp":"2025. március. 04. 12:14","title":"Váradi Péter: A magyar egészségügy négy nagy baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761df75c-cd93-4058-96a8-59787d22293e","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"Min Aung Hlaing tábornok és az orosz elnök csúcstalálkozóján épülő atomerőműről, fegyverexportról, kereskedelemről és kikötőépítésről is egyeztettek. A polgárháborúban álló dél-ázsiai ország legerősebb támasza Putyin, így nem is fukarkodtak a “király” jelzővel. ","shortLead":"Min Aung Hlaing tábornok és az orosz elnök csúcstalálkozóján épülő atomerőműről, fegyverexportról, kereskedelemről és...","id":"20250305_A-mianmari-junta-vezetoje-kiralynak-nevezte-Putyint-amiert-hat-elefantert-hat-vadaszgepet-adott-cserebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/761df75c-cd93-4058-96a8-59787d22293e.jpg","index":0,"item":"d72bcdb5-976e-40af-bd55-91cc9e45a1c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_A-mianmari-junta-vezetoje-kiralynak-nevezte-Putyint-amiert-hat-elefantert-hat-vadaszgepet-adott-cserebe","timestamp":"2025. március. 05. 13:52","title":"A mianmari junta vezetője királynak nevezte Putyint, amiért hat elefántért hat vadászgépet adott cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","shortLead":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","id":"20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61.jpg","index":0,"item":"99968963-4713-44d4-97e4-3fb2153cd35a","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","timestamp":"2025. március. 04. 14:55","title":"Orbán Viktor szerdán Emmanuel Macron meghívására Párizsban tárgyal a francia elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész 2019-ben jött össze a szexuális erőszak miatt bebörtönzött producer volt feleségével.","shortLead":"A színész 2019-ben jött össze a szexuális erőszak miatt bebörtönzött producer volt feleségével.","id":"20250304_harvey-weinstein-oscar-adrian-brody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"1d751de6-5c92-401b-92bc-ede6b970b83c","keywords":null,"link":"/elet/20250304_harvey-weinstein-oscar-adrian-brody","timestamp":"2025. március. 04. 15:05","title":"Harvey Weinstein reagált arra, hogy az ő gyerekeinek is hálálkodott az Oscar-díj átvételekor Adrien Brody","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e662419d-73eb-4dd0-a9c7-491f92846bd7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Meg akarnak szabadulni Demeter Sziládtól a kultúrpolitika irányítói, ahogy a neki alárendelt intézmények számos vezetője is. Mindenki a kilövési engedélyt várja, és a stratégiai döntést, hogy a Demeter által gründolt MNM Közgyűjteményi Központot szétszedik-e, vagy részben megtartják.","shortLead":"Meg akarnak szabadulni Demeter Sziládtól a kultúrpolitika irányítói, ahogy a neki alárendelt intézmények számos...","id":"20250305_Demeter-Szilard-bukasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e662419d-73eb-4dd0-a9c7-491f92846bd7.jpg","index":0,"item":"e55f89f5-cb4b-462d-9bcb-b9d19da8ae3a","keywords":null,"link":"/360/20250305_Demeter-Szilard-bukasa","timestamp":"2025. március. 05. 12:40","title":"Demeter Szilárd minden területen csődöt mondott, forrásaink szerint küszöbön a bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb lett az egyik billentyűzetes tok is, és van valami, ami nem változott. Pedig lehet, hogy 2025-ben már el kellett volna engedni.","shortLead":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb...","id":"20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534.jpg","index":0,"item":"1ee9507e-b3e1-4518-944e-7d4b00a50a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","timestamp":"2025. március. 04. 17:15","title":"Bejelentést tett az Apple: új sebességre kapcsolt az iPad Air, de fürgébb lett a legolcsóbb táblagép is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da76111-5b46-4107-a336-17e67e75d16f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"Megszólalt lapunknak az a férfi, aki nemcsak dolgozott, de évekig élt a gyömrői Kutyamentsvár menhelyén: az állami gondozásból érkező fiatalt fizetés nélkül dolgoztatták, verték és vele végeztették el a piszkos munkát a telepen. Csicskaként az ő feladata volt a tetemek eltüntetése, és az altatásokban is részt vett, így új részleteket tárt fel arról, hogyan pusztították tömegesen az 1 százalékot gyűjtő menhelyen a kutyákat. Ráadásul Herczig József menhelyvezető hivatalosan a gondnoka volt, ezért minden döntést ő hozhatott meg az életében. Verekednie kellett a másik kiszolgáltatott szerencsétlennel, az állatoknak szánt ételadományból kapott enni, míg végül szabályosan megszöktették.","shortLead":"Megszólalt lapunknak az a férfi, aki nemcsak dolgozott, de évekig élt a gyömrői Kutyamentsvár menhelyén: az állami...","id":"20250305_gyomroi-telep-sinterbiznisz-csicska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6da76111-5b46-4107-a336-17e67e75d16f.jpg","index":0,"item":"3f1a6af3-5525-4e27-8b61-04eba854f590","keywords":null,"link":"/360/20250305_gyomroi-telep-sinterbiznisz-csicska","timestamp":"2025. március. 05. 10:21","title":"„Agyoncsapni a kiskutyát, és megy a kukába” – nem csak az állatoknak volt pokol a gyömrői horrormenhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi rekordot.","shortLead":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi...","id":"20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba.jpg","index":0,"item":"7d63d6c0-500f-4137-87b1-1ebd7f93e462","keywords":null,"link":"/360/20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","timestamp":"2025. március. 04. 09:16","title":"Mitől szállt el ennyire az étolaj ára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]