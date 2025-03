Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ee7504e-14f0-4292-b3e3-b201e3dcf6e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtásláncot a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","shortLead":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtásláncot a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","id":"20250314_elso-fotok-ime-a-skoda-7-szemelyes-hatalmas-uj-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee7504e-14f0-4292-b3e3-b201e3dcf6e7.jpg","index":0,"item":"6a166838-f96b-4ecd-b89b-ced31ac80c11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_elso-fotok-ime-a-skoda-7-szemelyes-hatalmas-uj-villanyautoja","timestamp":"2025. március. 14. 07:21","title":"Első fotók: íme a Skoda 7 személyes hatalmas új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192dbbdb-bf83-4ac6-ac81-104b869edc3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elismerés a kapitánynak, bunkóság, bűnös élvezet – megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e létjogosultsága ennek a különös szokásnak. Melyik ország utasai tapsolnak leginkább landolás után, és mit szólnak hozzá a pilóták?","shortLead":"Elismerés a kapitánynak, bunkóság, bűnös élvezet – megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e létjogosultsága ennek...","id":"20250313_taps-a-repulon-leszallaskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/192dbbdb-bf83-4ac6-ac81-104b869edc3a.jpg","index":0,"item":"e51df57b-2a9c-4524-bfc4-a85489a08352","keywords":null,"link":"/elet/20250313_taps-a-repulon-leszallaskor","timestamp":"2025. március. 13. 05:01","title":"Ön szerint kínos tapsolni, miután leszállt a repülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23581812-3640-41d0-a3d4-330afba27479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A laboratóriumi benchmark-mérőszámok gyakran túlzottan optimista képet festenek a mesterséges intelligenciák képességeiről – mutat rá egy friss kutatás, mely a hazai kompetenciamérés kérdéseivel tesztelt hat népszerű modellt.","shortLead":"A laboratóriumi benchmark-mérőszámok gyakran túlzottan optimista képet festenek a mesterséges intelligenciák...","id":"20250312_mesterseges-intelligencia-modellek-osszehasonlitas-magyar-kompetenciameres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23581812-3640-41d0-a3d4-330afba27479.jpg","index":0,"item":"1f2f7487-30f7-4f18-9ddc-07358ed3b9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_mesterseges-intelligencia-modellek-osszehasonlitas-magyar-kompetenciameres","timestamp":"2025. március. 12. 17:03","title":"Ráeresztették a magyar kompetenciamérésre az MI-ket, meglepő eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609c79a4-b51a-436b-ad4f-26bad461a0bf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Christian Kracht Eurotrash című regénye egy road movie, kis határátlépésekkel. ","shortLead":"Christian Kracht Eurotrash című regénye egy road movie, kis határátlépésekkel. ","id":"20250312_Christian-Kracht-Eurotrash-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609c79a4-b51a-436b-ad4f-26bad461a0bf.jpg","index":0,"item":"6a5ecc58-2844-48d5-9b9a-2d038096e95a","keywords":null,"link":"/360/20250312_Christian-Kracht-Eurotrash-regeny","timestamp":"2025. március. 12. 16:00","title":"Álönéletrajzi ámokfutással nyerte el a legrangosabb svájci irodalmi díjat a sűrítés és a cinizmus mestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros Pulitzer-díjas Thomas Friedman. Magyarország mint a tekintélyuralom tankönyvi esete. A szerb elnök karhatalmat küld a civil szervezetekre. Tud-e majd Trump úgy keménykedni Putyinnal, mint Zelenszkijjel? Alakulhatnak úgy a dolgok, hogy az USA ne csak egy lepukkant orosz benzinkutat kapjon, amely országnak álcázza magát? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros...","id":"20250313_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f1e73e7d-d5fd-4489-bd0b-2093c75532be","keywords":null,"link":"/360/20250313_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 13. 12:30","title":"The New York Times-kommentár: Ez négy éven át nem fog menni, emberek, már közeleg a nagy összeomlás a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d40755c-5abe-44e3-92ed-cfe719a948c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre rejtély, mi okozta a fertőzést. ","shortLead":"Egyelőre rejtély, mi okozta a fertőzést. ","id":"20250312_nagykoros-betegseg-polgarmester-tajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d40755c-5abe-44e3-92ed-cfe719a948c6.jpg","index":0,"item":"c4e0aa7e-1a32-4410-8051-73ca866d19b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_nagykoros-betegseg-polgarmester-tajekoztato","timestamp":"2025. március. 12. 14:43","title":"Rendkívüli tájékoztatót tartott a nagykőrösi polgármester, miután több mint 600-an betegedtek meg a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646885e4-739b-4345-9e31-bb1be0058f5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a Google is tud a Chromecast tévéokosítók hibájáról, és a jó hír, hogy javítani is fogja azt. Kérdés, mikor.","shortLead":"Már a Google is tud a Chromecast tévéokosítók hibájáról, és a jó hír, hogy javítani is fogja azt. Kérdés, mikor.","id":"20250313_google-chromecast-teveokosito-meghibasodas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/646885e4-739b-4345-9e31-bb1be0058f5f.jpg","index":0,"item":"b8a5a00f-e7e3-4554-9e4f-61b18bdca940","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_google-chromecast-teveokosito-meghibasodas-javitas","timestamp":"2025. március. 13. 12:03","title":"Tömegesen mennek tönkre a Google tévéokosítói, a cég megoldást ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b854480-69ca-48fa-ac37-958b67c2bb74","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250314_Marabu-Feknyuz-Alaptorveny-modosulgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b854480-69ca-48fa-ac37-958b67c2bb74.jpg","index":0,"item":"fe99a1b9-4893-4bc4-aefa-6542fe1b94e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Marabu-Feknyuz-Alaptorveny-modosulgatas","timestamp":"2025. március. 14. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Alaptörvény módosítgatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]