[{"available":true,"c_guid":"90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","shortLead":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","id":"20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388.jpg","index":0,"item":"f18205f2-6b30-4428-a7a4-13e6a21f481b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","timestamp":"2025. január. 19. 09:24","title":"Törölték az orosz kódot az Ügyfélkapu+-hoz ajánlott kódgenerátorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél, hogy legyen néhány közös sikerük is. Alig fél évvel ezelőtt Novak Djokovic a világ tetején érezhette magát friss olimpiai bajnokként, Andy Murray pedig a visszavonulását jelentette be Párizsban. Eszében sem volt, hogy edző legyen, most mégis az a Djokovic kérte fel, akitől négy melbourne-i döntőben is kikapott. Murray tudja, hogyan kell legyőzni a fiatal trónkövetelőket, és a 37 éves szerb bajnoknak most pont erre van szüksége. ","shortLead":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél...","id":"20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4.jpg","index":0,"item":"02bf0c8d-6865-4c59-9f8f-d24e71cd2292","keywords":null,"link":"/elet/20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Djokovic és Murray, a furcsa pár: „Nem baj, ha rajtam vezeti le a feszültséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad fogódzókat Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője.","shortLead":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad...","id":"20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca.jpg","index":0,"item":"70010229-2af7-418e-8963-d0fe24fa3298","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","timestamp":"2025. január. 19. 11:30","title":"Megtakarításaink kezelését különösen most érdemes szakértőkre bízni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558","c_author":"Németh András","category":"360","description":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által elkövetett, nagy összegű csalásra. Az ő nevét viseli az az amerikai törvény, amellyel Washington a korrupt vagy az emberi jogokat megsértő külföldi politikusokat, üzletembereket, például Rogán Antalt szankcionálja. Csakhogy maga Magnyitszkij és brit-amerikai védelmezője sem mindig járt egyenes úton.","shortLead":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által...","id":"20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558.jpg","index":0,"item":"2c558dd7-6abe-44b2-821b-c864ca81fe01","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","timestamp":"2025. január. 18. 13:00","title":"Embertelen körülmények között halt meg a börtönben Magnyitszkij, akiről elnevezték a Rogánt is sújtó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e078247e-5cae-415a-b0f0-04c5369e9f9f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"72 millió forintot ért a kábítószer. ","shortLead":"72 millió forintot ért a kábítószer. ","id":"20250118_72-ezer-adag-kabitoszert-foglaltak-le-a-rendorok-az-ujszaszi-dilereknel-a-kukaban-is-drogot-talaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e078247e-5cae-415a-b0f0-04c5369e9f9f.jpg","index":0,"item":"88417d58-80e1-46af-a33f-9ed8e51bd60c","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_72-ezer-adag-kabitoszert-foglaltak-le-a-rendorok-az-ujszaszi-dilereknel-a-kukaban-is-drogot-talaltak","timestamp":"2025. január. 18. 12:47","title":"72 ezer adag kábítószert foglaltak le a rendőrök az újszászi dílereknél, a kukában is drogot találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de nem minden egyetemen megy ez zökkenőmentesen.","shortLead":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de...","id":"20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d.jpg","index":0,"item":"9a183abe-d79a-4afe-87f2-e9623cb5eb29","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 18:54","title":"Ájurvéda gyógyító képzéseket több magyar egyetem is kínál, de az igazi tudásért Indiába kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Érdemi változás a hét második felében lehet az időjárásban, addig marad a hideg, nyálkás szürkeség.","shortLead":"Érdemi változás a hét második felében lehet az időjárásban, addig marad a hideg, nyálkás szürkeség.","id":"20250119_Az-idojaras-kedvez-a-hideg-a-szurke-felhok-es-az-onos-szitalas-szerelmeseinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"0a8abea5-7507-40bb-bd6b-37c13dcd7370","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Az-idojaras-kedvez-a-hideg-a-szurke-felhok-es-az-onos-szitalas-szerelmeseinek","timestamp":"2025. január. 19. 14:25","title":"Az időjárás kedvez a hideg, a szürke felhők és az ónos szitálás szerelmeseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848f0a69-2cf5-4614-84ff-b09d180224a3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Négy góllal győzött, csoportelsőként jutott a középdöntőbe a csapat.","shortLead":"Négy góllal győzött, csoportelsőként jutott a középdöntőbe a csapat.","id":"20250119_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-hollandia-csoportmeccs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848f0a69-2cf5-4614-84ff-b09d180224a3.jpg","index":0,"item":"6747003b-04f5-42d3-affd-8b4c75673b9a","keywords":null,"link":"/sport/20250119_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-hollandia-csoportmeccs-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 22:17","title":"Kézilabda-vb: Nagy csatában győzte le a hollandokat a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]