Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elemző szerint is jó lenne érteni, hogy mit vár ettől Orbán.","shortLead":"Az elemző szerint is jó lenne érteni, hogy mit vár ettől Orbán.","id":"20250316_Panik-Gumicsont-Hiszteria-Hiba-Torok-Gabor-a-poloskazasrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca.jpg","index":0,"item":"8fa8afca-c735-486a-8db8-14781b406ece","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Panik-Gumicsont-Hiszteria-Hiba-Torok-Gabor-a-poloskazasrol","timestamp":"2025. március. 16. 12:42","title":"Pánik? Gumicsont? Hisztéria? Hiba? Török Gábor a poloskázásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől lépett életbe az egyes élelmiszerekre vonatkozó árrés szabályozása, a kormány jelentős árcsökkenésre számít a kijelölt harminc terméknél. Megnéztük, mi látszik ebből a boltokban.","shortLead":"Hétfőtől lépett életbe az egyes élelmiszerekre vonatkozó árrés szabályozása, a kormány jelentős árcsökkenésre számít...","id":"20250317_arrestop-elso-napja-boltok-arak-tojas-vaj-tej-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305.jpg","index":0,"item":"d2d403bd-3678-4da0-8a38-4129462eb6bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_arrestop-elso-napja-boltok-arak-tojas-vaj-tej-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:35","title":"Kifosztott tojáspult, olcsóbb vaj, drágább tej – körülnéztünk a boltokban az árrésstop első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71410b7-ef4c-4b1d-967b-7a8785728b20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimutatható mértékben veszélyesebbek a pénteki műtétek, állapította meg egy amerikai-kanadai kutatás.","shortLead":"Kimutatható mértékben veszélyesebbek a pénteki műtétek, állapította meg egy amerikai-kanadai kutatás.","id":"20250317_hetvege-elotti-mutetek-halal-kompliklaciok-kockazata-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a71410b7-ef4c-4b1d-967b-7a8785728b20.jpg","index":0,"item":"3883f12e-4e4e-4a3b-b419-45bb8170ecce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_hetvege-elotti-mutetek-halal-kompliklaciok-kockazata-kutatas","timestamp":"2025. március. 17. 08:03","title":"Immár tudományos tény: nagyobb eséllyel hal meg, akit közvetlenül a hétvége előtt műtenek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832ce3b-3630-48bb-b804-1d5616f7aca8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A méregerős és szuperkönnyű Maserati GT2 Stradale listaára jelentősen meghaladja a 150 millió forintot.","shortLead":"A méregerős és szuperkönnyű Maserati GT2 Stradale listaára jelentősen meghaladja a 150 millió forintot.","id":"20250318_magyarorszagon-a-maserati-mc20-gt2-stradale-meregdraga-kozuti-versenyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c832ce3b-3630-48bb-b804-1d5616f7aca8.jpg","index":0,"item":"fb41d047-0b1e-4510-bafc-635c67324fad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_magyarorszagon-a-maserati-mc20-gt2-stradale-meregdraga-kozuti-versenyauto","timestamp":"2025. március. 18. 06:41","title":"Magyarországon a Maserati méregdrága közúti versenyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f28741-1d9e-4356-89d2-85f023467092","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Állításuk szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott nyomulni.","shortLead":"Állításuk szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott nyomulni.","id":"20250316_Orosz-vedelmi-miniszterium-meghaladta-a-220-fot-az-ukran-veszteseg-Kurszk-megyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f28741-1d9e-4356-89d2-85f023467092.jpg","index":0,"item":"c330bd67-c8a4-4753-b9f4-d973f544a701","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Orosz-vedelmi-miniszterium-meghaladta-a-220-fot-az-ukran-veszteseg-Kurszk-megyeben","timestamp":"2025. március. 16. 14:54","title":"Orosz védelmi minisztérium: meghaladta a 220 főt az ukrán veszteség Kurszk megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","shortLead":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","id":"20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4.jpg","index":0,"item":"dab5941f-3bf7-44e3-ad5d-48961ee1ffef","keywords":null,"link":"/sport/20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","timestamp":"2025. március. 17. 17:45","title":"Gulácsi a válogatottsága felfüggesztéséről: „Itthon ennek egy kicsit nagyobb feneket kerítettek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","shortLead":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","id":"20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc.jpg","index":0,"item":"73992915-dadd-4587-a0d9-d6bd7915c96d","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"Meg kell változnunk – közölte a szerb elnök a tüntető tömeg láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69afbb0-276e-4a35-b176-c68fbadfa16f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elszigetelt bázisokon a konfliktus nem példa nélküli, de rendkívül ritka.","shortLead":"Az elszigetelt bázisokon a konfliktus nem példa nélküli, de rendkívül ritka.","id":"20250318_antarktisz-kutatobazis-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e69afbb0-276e-4a35-b176-c68fbadfa16f.jpg","index":0,"item":"40145c10-853c-465d-b5a1-d29faa747f05","keywords":null,"link":"/elet/20250318_antarktisz-kutatobazis-bantalmazas","timestamp":"2025. március. 18. 09:05","title":"Több kutató kérte, hogy mentsék meg őket, mert bántalmazás történt egy antarktiszi bázison","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]