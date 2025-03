Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A teljes ráfordítás a Bankmonitor számításai szerint akár 10 milliárd forint is lehet, ami, hacsak nem tiltják, könnyen megjelenhet a számladíjakban is.","shortLead":"A teljes ráfordítás a Bankmonitor számításai szerint akár 10 milliárd forint is lehet, ami, hacsak nem tiltják, könnyen...","id":"20250325_uj-atm-terkep-bankszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc.jpg","index":0,"item":"d18f52f9-d408-437d-b138-077a660642ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_uj-atm-terkep-bankszovetseg","timestamp":"2025. március. 25. 16:13","title":"Térképre rakták, hol lehetnek új ATM-ek az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2117d45-5957-48c4-b467-261c03b69f00","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Egyelőre letett arról a Belügyminisztérium, hogy osztályozza a diákok kompetenciamérés-eredményeit, de nem tudni, mennyire végleges ez a meghátrálása. A legutóbbi mérésen mindenesetre sok diák kapott volna rossz jegyet: a legtöbb területen erős visszaesés volt tapasztalható.","shortLead":"Egyelőre letett arról a Belügyminisztérium, hogy osztályozza a diákok kompetenciamérés-eredményeit, de nem tudni...","id":"20250324_kompetencias-meres-2025-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2117d45-5957-48c4-b467-261c03b69f00.jpg","index":0,"item":"a0d8c3c1-d6af-4346-b126-fed4436a332e","keywords":null,"link":"/360/20250324_kompetencias-meres-2025-oktatas","timestamp":"2025. március. 24. 19:30","title":"Öt éve egy nyolcadikos jobban olvasott, mint tavaly egy tizedikes: súlyosan romló adatok a kompetenciaméréseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Milyen nagyszerű magasságokba emelkedhetnénk, ha igazán aktiválnánk a motivációnkat! 9 tipp, amit ha elkezdenénk megfogadni, akár az egész társadalom megváltozna – vallja egy amerikai tréner.","shortLead":"Milyen nagyszerű magasságokba emelkedhetnénk, ha igazán aktiválnánk a motivációnkat! 9 tipp, amit ha elkezdenénk...","id":"20250326_motivacio-iranyitas-brendon-burchard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab.jpg","index":0,"item":"47520564-7394-4c89-829e-e501da11035e","keywords":null,"link":"/elet/20250326_motivacio-iranyitas-brendon-burchard","timestamp":"2025. március. 26. 07:01","title":"Ha egy oroszlán bátorságával vagyok megáldva, miért élek gyáva nyúl módjára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Európa nem hoz radikális döntéseket az Unió megmentésére, a földrész országai idegen hatalmak gyarmatai és gyámságai lesznek. Egy olyan világban, amelyben az erő diktál a jognak. Így vélekedik Philipp Blom, a Bécsben élő német történész, akinek az Amikor a világ kifordul a sarkából című könyve magyarul is megjelent.","shortLead":"Ha Európa nem hoz radikális döntéseket az Unió megmentésére, a földrész országai idegen hatalmak gyarmatai és gyámságai...","id":"20250324_Viszlat-nemzetallamok-Philipp-Blom-Spiegel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"b03741a9-dd6f-43d6-b3c4-e850429267c5","keywords":null,"link":"/360/20250324_Viszlat-nemzetallamok-Philipp-Blom-Spiegel","timestamp":"2025. március. 24. 15:45","title":"Európai Egyesült Államokért könyörög egy neves német történész a Spiegelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225faf41-4d27-4d6f-b122-3f3c3faf5384","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Plusz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vezetne be a Fidesz, hogy szigorúbban elszámoltassa a magyar EP-képviselőket. A szabálysértőtől elvehetik a mandátumát. Ehhez egy 1976-os európai tanácsi határozatot porolt le a Fidesz, és így a Tisza elnökét is „hazahívhatják”, sőt akár Magyar Péter 2026-os választási szereplését is akadályozhatják.","shortLead":"Plusz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vezetne be a Fidesz, hogy szigorúbban elszámoltassa a magyar...","id":"20250325_Magyar-Peter-mandatumvesztes-vagyonnyilatkozat-Europai-Parlament-torvenyjavaslat-Fidesz-jogalap-felreallitas-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225faf41-4d27-4d6f-b122-3f3c3faf5384.jpg","index":0,"item":"fecdb9fa-f14d-4147-8c9e-6d77dc8d95d4","keywords":null,"link":"/360/20250325_Magyar-Peter-mandatumvesztes-vagyonnyilatkozat-Europai-Parlament-torvenyjavaslat-Fidesz-jogalap-felreallitas-valasztas","timestamp":"2025. március. 25. 13:38","title":"Ami a „zebragate” mögött van: 49 évet ment vissza az időben a Fidesz, hogy Magyar Péter félreállítására jogalapot találjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter elmondta, erről is volt szó a hétfői szaúd-arábiai találkozón.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter elmondta, erről is volt szó a hétfői szaúd-arábiai találkozón.","id":"20250325_ukrajna-fekete-tenger-tuzszunet-oroszorszag-egyesult-allamok-szergej-lavrov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"972522bc-04ca-4420-8bb7-1d239e925aa0","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_ukrajna-fekete-tenger-tuzszunet-oroszorszag-egyesult-allamok-szergej-lavrov","timestamp":"2025. március. 25. 15:31","title":"Lavrov szerint az USA-nak rá kellene parancsolnia Zelenszkijre a fekete-tengeri tűzszünethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81be15-066c-4092-bcea-81e907bb04d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Aucklandi Egyetem kutatói még 2023 decemberében vettek videóra egy cápát, aminek igen furcsa útitársa akadt.","shortLead":"Az Aucklandi Egyetem kutatói még 2023 decemberében vettek videóra egy cápát, aminek igen furcsa útitársa akadt.","id":"20250324_capa-uszonya-sarga-folt-polip-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f81be15-066c-4092-bcea-81e907bb04d6.jpg","index":0,"item":"8c791cae-223c-4dca-94a5-02024413327a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_capa-uszonya-sarga-folt-polip-video","timestamp":"2025. március. 24. 19:03","title":"Furcsa sárga foltot láttak egy cápa uszonyán, a kutatók sem hittek a szemüknek, amikor kiderült, mi az – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi kamuhirdetésekkel is próbált átverhető embereket becserkészni. ","shortLead":"A férfi kamuhirdetésekkel is próbált átverhető embereket becserkészni. ","id":"20250326_46-embert-vert-at-egy-kecskemeti-csalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"db78dc63-61f6-4abd-8b96-ca5fd9ed2ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_46-embert-vert-at-egy-kecskemeti-csalo","timestamp":"2025. március. 26. 07:45","title":"Majdnem ötven áldozata volt a kecskeméti csalónak, aki autószerelőnek adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]