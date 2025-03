Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9f436ce4-b741-4cc0-8aa0-a5e1f720a1f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tizenegyedik óra című könyvben novellák, rövidebb történetek szerepelnek. ","shortLead":"A tizenegyedik óra című könyvben novellák, rövidebb történetek szerepelnek. ","id":"20250328_Salman-Rushdie-uj-konyv-Tizenegyedik-ora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f436ce4-b741-4cc0-8aa0-a5e1f720a1f5.jpg","index":0,"item":"b8707a00-9316-4069-b43d-0ed498a8aa69","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Salman-Rushdie-uj-konyv-Tizenegyedik-ora","timestamp":"2025. március. 28. 16:07","title":"Még idén megjelenik Salman Rushdie új kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d922380-0a5e-4d11-8ace-42494d5447ec","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Az EgészségAblakban közzétett rendelési időpontokra bármelyik közfinanszírozott szakrendelőbe bejelentkezhetnek a páciensek, lakjanak bárhol is. Az új rendszerről Pásztélyi Zsoltot, a Medicina 2000 Magyar Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnökét kérdeztük.","shortLead":"Az EgészségAblakban közzétett rendelési időpontokra bármelyik közfinanszírozott szakrendelőbe bejelentkezhetnek...","id":"20250328_hvg-pasztelyi-zsolt-szakrendelok-betegellatas-idopontfoglalas-egeszsegablak-eljarnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d922380-0a5e-4d11-8ace-42494d5447ec.jpg","index":0,"item":"7592f250-191c-49b9-adab-ad0a0f4ec258","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-pasztelyi-zsolt-szakrendelok-betegellatas-idopontfoglalas-egeszsegablak-eljarnak","timestamp":"2025. március. 28. 09:30","title":"Államosítást, káoszt vagy jobb szolgáltatást jelent, hogy minden szakrendelőbe lehet időpontot kérni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724d317-f24b-48e0-bf0f-13e478965c8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Jezero-kráter peremén, ahol az élet után kutat a NASA, a Perseverance marsjáró szúrt ki egy egészen furcsa képződményt.","shortLead":"A Jezero-kráter peremén, ahol az élet után kutat a NASA, a Perseverance marsjáró szúrt ki egy egészen furcsa...","id":"20250326_nasa-mars-perseverance-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6724d317-f24b-48e0-bf0f-13e478965c8c.jpg","index":0,"item":"2bf4d630-113f-4e51-a14f-faceb68b34ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_nasa-mars-perseverance-szikla","timestamp":"2025. március. 26. 18:03","title":"Nagyon furcsa sziklát talált a NASA a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77170d-efd9-4dac-8427-879a7f8d44d3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Tömeges igény sose volt az Adaptív Védelem programra, mégis futtatták – leginkább pr-akcióként. Ám a tragikus kézigránát-baleset azt bizonyítja, hogy ez hibás politikai döntés volt – súlyos következményekkel. Sok még a nyitott kérdés, nagy a sunnyogás.","shortLead":"Tömeges igény sose volt az Adaptív Védelem programra, mégis futtatták – leginkább pr-akcióként. Ám a tragikus...","id":"20250328_Kezigranat-baleset-A-miniszter-marad-az-onkentes-harcaszati-program-marad-ahogy-a-kinzo-kerdesek-is-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b77170d-efd9-4dac-8427-879a7f8d44d3.jpg","index":0,"item":"4fb410de-c509-44b7-b200-6cf85052ee56","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_Kezigranat-baleset-A-miniszter-marad-az-onkentes-harcaszati-program-marad-ahogy-a-kinzo-kerdesek-is-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 15:02","title":"Kézigránát-baleset: A miniszter marad, az önkéntes harcászati program marad, ahogy a kínzó kérdések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","shortLead":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","id":"20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba.jpg","index":0,"item":"0a963f67-0a97-4d5c-8474-1394de3f7d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","timestamp":"2025. március. 28. 06:41","title":"Pár perc alatt teljesen feltölthető az Opel villanymotoros újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az idei év első nulladik napi hibáját foltozta be a Google a Chrome-ban, a javítás lassan mindenkihez megérkezik. ","shortLead":"Az idei év első nulladik napi hibáját foltozta be a Google a Chrome-ban, a javítás lassan mindenkihez megérkezik. ","id":"20250327_google-chrome-frissites-134-nulladik-napi-sebezhetoseg-javitas-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"76d86348-831e-4cde-8f35-7153ad192325","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_google-chrome-frissites-134-nulladik-napi-sebezhetoseg-javitas-kemkedes","timestamp":"2025. március. 27. 08:03","title":"Kapcsolja ki, aztán be: vészfrissítés jött a Chrome böngészőhöz, aki nem telepíti, arról mindent láthatnak mások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újságírók könnyedén megtalálták a tisztviselők privát mobilszámait és e-mail címeit, amelyekkel több hekkerek által is közzétett adatbázisban találkoztak, így nemcsak az elérhetőségeik, de a jelszavaik egy része is nyilvánosan elérhető.","shortLead":"Újságírók könnyedén megtalálták a tisztviselők privát mobilszámait és e-mail címeit, amelyekkel több hekkerek által is...","id":"20250327_Signal-botrany-Pete-Hegseth-Mike-Waltz-es-Tulsi-Gabbard-privat-adatai-es-jelszavai-is-megtalalhatok-az-interneten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d.jpg","index":0,"item":"c21200ed-d857-48bc-9671-384487392e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_Signal-botrany-Pete-Hegseth-Mike-Waltz-es-Tulsi-Gabbard-privat-adatai-es-jelszavai-is-megtalalhatok-az-interneten","timestamp":"2025. március. 27. 07:21","title":"Signal-botrány: Pete Hegseth, Mike Waltz és Tulsi Gabbard privát adatai és jelszavai is megtalálhatók az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79b5dec-2cd8-47fa-a2a4-eddc487563e4","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Játékának legnagyobb erősségei mellett a pályán kívüli „csodaszerről” is beszélt.","shortLead":"Játékának legnagyobb erősségei mellett a pályán kívüli „csodaszerről” is beszélt.","id":"20250328_Kerkez-Milos-magyar-labdarugo-valogatott-bournemouth-liverpool-balhatved-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b79b5dec-2cd8-47fa-a2a4-eddc487563e4.jpg","index":0,"item":"d4976ca4-f48a-4df5-bec5-2cd96711c471","keywords":null,"link":"/sport/20250328_Kerkez-Milos-magyar-labdarugo-valogatott-bournemouth-liverpool-balhatved-interju","timestamp":"2025. március. 28. 10:58","title":"Kerkez Milos a legnevesebb amerikai sportlapnak árulta el, mi a titka a sikerének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]