[{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda reggel megkezdték a Levél településen tartott állomány vakcinázását annak érdekében, hogy a telep felszámolásáig a vírusürítés minimálisra csökkenjen. A több ezer állat leölése napokon belül megkezdődik.","shortLead":"Szerda reggel megkezdték a Levél településen tartott állomány vakcinázását annak érdekében, hogy a telep felszámolásáig...","id":"20250326_Ismet-kimutattak-a-ragados-szaj--es-koromfajast-Magyarorszagon-a-kornyezo-telepeket-is-vizsgaljak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"8fdd9ff2-4133-4385-9644-59edfcc4fa4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Ismet-kimutattak-a-ragados-szaj--es-koromfajast-Magyarorszagon-a-kornyezo-telepeket-is-vizsgaljak","timestamp":"2025. március. 26. 13:37","title":"Terjedő ragadós száj- és körömfájás: több telepet is vizsgálnak a hatóságok, az állatok leölése hamarosan megkezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86946231-2364-4c23-942e-7cbf21a3df1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élet és halál ura volt a szocialista lemezkiadásban Erdős Péter, de róla is sűrűn jelentettek. Nem is akárhogyan.","shortLead":"Élet és halál ura volt a szocialista lemezkiadásban Erdős Péter, de róla is sűrűn jelentettek. Nem is akárhogyan.","id":"20250327_Az-Erdos-Peterrol-jelento-ugynok-lemaffiozta-a-Kadar-kor-popcezarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86946231-2364-4c23-942e-7cbf21a3df1d.jpg","index":0,"item":"4fc77388-1760-479e-bf9f-a492847cc815","keywords":null,"link":"/kultura/20250327_Az-Erdos-Peterrol-jelento-ugynok-lemaffiozta-a-Kadar-kor-popcezarat","timestamp":"2025. március. 27. 08:44","title":"Az Erdős Péterről jelentő ügynök lemaffiózózta, veszélyes elemnek tartotta a mindenható popcézárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Podmaniczky Mozgalom vezetője közösen adott be módosító javaslatot a főpolgármesterrel a belvárosi utcák autómentesítéséről, Karácsony Gergely azonban utolsó pillanatban kihátrált.","shortLead":"A Podmaniczky Mozgalom vezetője közösen adott be módosító javaslatot a főpolgármesterrel a belvárosi utcák...","id":"20250326_Vitezy-David-DK-zsarolas-Niedermuller-Peter-Karacsony-Gergely-setaloutca-Erzsebetvaros-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c.jpg","index":0,"item":"42c834f5-89e3-434c-9fbe-f285ef265e32","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Vitezy-David-DK-zsarolas-Niedermuller-Peter-Karacsony-Gergely-setaloutca-Erzsebetvaros-kozgyules","timestamp":"2025. március. 26. 12:02","title":"Vitézy szerint Gyurcsány pártja megzsarolhatta a főpolgármestert, ezért nincs döntés a belvárosi utcák autómentesítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bemutatjuk a „Krokarjev vzpon” újabb epizódját! Egyelőre két országról tudni, hogy megvették a TV2 történelmi sorozatát.","shortLead":"Bemutatjuk a „Krokarjev vzpon” újabb epizódját! Egyelőre két országról tudni, hogy megvették a TV2 történelmi sorozatát.","id":"20250325_Hunyadi-Szlovenia-Ausztria-TV2-sorozat-premier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"e466dcae-0cc3-45cd-9cc9-7bdaa780542b","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Hunyadi-Szlovenia-Ausztria-TV2-sorozat-premier","timestamp":"2025. március. 25. 21:19","title":"Hamarosan külföldön is látható lesz a Hunyadi-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df644e4-bbbb-496e-8537-4602700da4bc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén már 5,5 millió autót értékesítenének. ","shortLead":"Az idén már 5,5 millió autót értékesítenének. ","id":"20250327_Felerositi-kulfoldi-terjeszkedeset-a-kinai-BYD-elektromosauto-gyarto-vallalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5df644e4-bbbb-496e-8537-4602700da4bc.jpg","index":0,"item":"8dac00d0-29cd-4429-8300-a49defd303e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_Felerositi-kulfoldi-terjeszkedeset-a-kinai-BYD-elektromosauto-gyarto-vallalat","timestamp":"2025. március. 27. 07:48","title":"A vámokat megkerülve növelné eladásait a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mi az, ami eldörrent az óriástüntetésen?","shortLead":"Mi az, ami eldörrent az óriástüntetésen?","id":"20250327_Dokumentumfilmen-mutatjak-be-a-belgradi-egyetemistak-a-hatalom-mukodeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7.jpg","index":0,"item":"85a7a6d3-fba4-4a39-b3b9-3ca3949012ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Dokumentumfilmen-mutatjak-be-a-belgradi-egyetemistak-a-hatalom-mukodeset","timestamp":"2025. március. 27. 11:12","title":"Dokumentumfilmen mutatják be a belgrádi egyetemisták, hogyan félemlíti meg a tüntetőket a hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy megegyezés született a magyar–orosz együttműködés fokozásáról.","shortLead":"A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy megegyezés született a magyar–orosz együttműködés fokozásáról.","id":"20250326_szijjarto-peter-moszkva-voros-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"4191b17b-00b9-4396-8503-6e849d258d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_szijjarto-peter-moszkva-voros-ter","timestamp":"2025. március. 26. 14:18","title":"Szijjártó Péter a Vörös térről bejelentkezve mondta el, hogy sikerült beszélnie két régi, jó ismerőssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407dd898-b2db-4fb3-9498-4f920a25c164","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Királycsináló lehet a Mi Hazánk, a Fidesznek sokkal keményebb üzenet Orosháza, mint Újpest – Dull Szabolcsot Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Királycsináló lehet a Mi Hazánk, a Fidesznek sokkal keményebb üzenet Orosháza, mint Újpest – Dull Szabolcsot Kacskovics...","id":"20250326_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-zebra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407dd898-b2db-4fb3-9498-4f920a25c164.jpg","index":0,"item":"528d5f9b-48c8-4ff3-b6fe-22bf29bcee94","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-zebra-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 11:00","title":"Dull Szabolcs a Fülkében: Magyar Péter a zebrákra mutat, de Orbán vagyonát meséli el velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]