[{"available":true,"c_guid":"7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső körülmények ebben az esetben talán még fontosabbak. Hogyan alakítsuk ki alváskörnyezetünket, hogy az maximálisan támogassa az éjszakai pihenést? Milyen a jó alvás, kompromisszumok nélkül? Cikkünkben ennek járunk utána!","shortLead":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső...","id":"20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709.jpg","index":0,"item":"5efb2d51-5b10-4649-aae4-4c658ad29bae","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","timestamp":"2025. március. 17. 07:30","title":"Így alakítsa ki hálószobáját és esti szokásait, ha valóban jól akar aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2f9a30fc-7488-4c6f-bac8-41bc7a7d835a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány intézkedése hétfőn lépett életbe, és elvileg május 31-ig tart.","shortLead":"A kormány intézkedése hétfőn lépett életbe, és elvileg május 31-ig tart.","id":"20250317_arresstop-lidl-tesco-korlatozas-mennyisegi-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9a30fc-7488-4c6f-bac8-41bc7a7d835a.jpg","index":0,"item":"4ec94e32-72fc-49ee-a9e9-5e259948bba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_arresstop-lidl-tesco-korlatozas-mennyisegi-limit","timestamp":"2025. március. 17. 16:56","title":"A Lidl korlátozást, a Tesco mennyiségi limitet vezetett be az árrésstop miatt - Frissítés: A Spar is csatlakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett társadalom megfélemlítése volt, az elkövetőt azonban sikerült elfogni, mielőtt egy rigai áruházat is felgyújtott volna.","shortLead":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett...","id":"20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585.jpg","index":0,"item":"dcad5805-95bf-40e6-890d-953c5fec96e7","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","timestamp":"2025. március. 17. 12:03","title":"Az orosz katonai hírszerzést vádolja a litván főügyész egy vilniusi IKEA-üzlet felgyújtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f40ee3-f504-4421-944f-f86b8d07b84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a parlament előtt van a Pride betiltására vonatkozó törvényjavaslat.","shortLead":"Már a parlament előtt van a Pride betiltására vonatkozó törvényjavaslat.","id":"20250317_Akar-200-ezer-forintra-is-megbirsagolhatjak-azt-aki-kimegy-a-Pride-ra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f40ee3-f504-4421-944f-f86b8d07b84e.jpg","index":0,"item":"c22c263a-8052-43fb-8648-4dfbafc4178e","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Akar-200-ezer-forintra-is-megbirsagolhatjak-azt-aki-kimegy-a-Pride-ra-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:14","title":"Akár 200 ezer forintra is megbírságolhatják azt, aki csak kimegy a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűzvizsgálat tárja fel, hogy miért gyulladt ki a kislángi családi ház. ","shortLead":"Tűzvizsgálat tárja fel, hogy miért gyulladt ki a kislángi családi ház. ","id":"20250317_tuz-fejer-megye-kislang-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"7d1a9bf2-e929-466c-9977-fc94125c380e","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_tuz-fejer-megye-kislang-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. március. 17. 08:31","title":"Ketten vesztették életüket egy kigyulladt házban Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","shortLead":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","id":"20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8.jpg","index":0,"item":"b9c166d0-8519-474e-b146-f881de0c54a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","timestamp":"2025. március. 18. 10:39","title":"Fegyházbüntetést kért az ügyészség a kislányokat molesztáló hitoktatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bdf623-13c6-4e75-9deb-74c3a3f8da31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, érzékelte, hogy botrányos kijelentésével átlépett egy határt.","shortLead":"Úgy látszik, érzékelte, hogy botrányos kijelentésével átlépett egy határt.","id":"20250317_Orban-Viktor-magyarazkodni-kenyszerult-a-poloskazas-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19bdf623-13c6-4e75-9deb-74c3a3f8da31.jpg","index":0,"item":"b71ba37f-b092-42e1-84fc-b2f28e144a8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Orban-Viktor-magyarazkodni-kenyszerult-a-poloskazas-miatt-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:29","title":"Orbán Viktor máris magyarázkodik a poloskázás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ennyi idő alatt 4 milliárd forintnyi osztalékot tudott kivenni a cégeiből.","shortLead":"Ennyi idő alatt 4 milliárd forintnyi osztalékot tudott kivenni a cégeiből.","id":"20250318_Meszaros-Lorinc-occse-5-ev-alatt-40-milliard-forintnyi-kozbeszerzest-nyert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4.jpg","index":0,"item":"11119e7c-4757-4925-a000-69c25b83bb3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Meszaros-Lorinc-occse-5-ev-alatt-40-milliard-forintnyi-kozbeszerzest-nyert","timestamp":"2025. március. 18. 08:14","title":"Közpénzeső Felcsúton: Mészáros Lőrinc öccse 5 év alatt 40 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]