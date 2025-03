Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6b77170d-efd9-4dac-8427-879a7f8d44d3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Tömeges igény sose volt az Adaptív Védelem programra, mégis futtatták – leginkább pr-akcióként. Ám a tragikus kézigránát-baleset azt bizonyítja, hogy ez hibás politikai döntés volt – súlyos következményekkel. Sok még a nyitott kérdés, nagy a sunnyogás.","shortLead":"Tömeges igény sose volt az Adaptív Védelem programra, mégis futtatták – leginkább pr-akcióként. Ám a tragikus...","id":"20250328_Kezigranat-baleset-A-miniszter-marad-az-onkentes-harcaszati-program-marad-ahogy-a-kinzo-kerdesek-is-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b77170d-efd9-4dac-8427-879a7f8d44d3.jpg","index":0,"item":"4fb410de-c509-44b7-b200-6cf85052ee56","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_Kezigranat-baleset-A-miniszter-marad-az-onkentes-harcaszati-program-marad-ahogy-a-kinzo-kerdesek-is-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 15:02","title":"Kézigránát-baleset: A miniszter marad, az önkéntes harcászati program marad, ahogy a kínzó kérdések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét. Néhány modellnél ugyanis egy félresikerült szoftverfrissítés konkrét fizikai hibákat okozott.","shortLead":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét...","id":"20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d.jpg","index":0,"item":"23a1953a-b297-4361-9e82-5a08cebd0a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","timestamp":"2025. március. 30. 08:03","title":"Csúnyán félrement egy szoftverfrissítés a Samsungnál: fizikailag kell javítani csúcskategóriás készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: az első magyarországi levélbombás merénylet.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250330_Elvitelre-levelbombas-rejtely-Szazadfordulos-bunugyek-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"21ca435c-064a-4d28-9ad6-b0c2fd482c12","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_Elvitelre-levelbombas-rejtely-Szazadfordulos-bunugyek-podcast","timestamp":"2025. március. 30. 06:00","title":"A nagy levélbombás rejtély, amely lázban tartotta Magyarországot │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti össze a panorámaképeket a világ számos országából, annak érdekében, hogy naprakész és részletgazdag digitális térképeket jelenítsen meg.","shortLead":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti...","id":"20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885.jpg","index":0,"item":"f51d2cd3-840e-4a81-9117-9a3895ce6dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","timestamp":"2025. március. 29. 10:03","title":"Indulnak az autók a magyar utakra, minden korábbinál fejlettebb 3D-s térkép készülhet Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054cf46-b30f-4430-a3a9-e2e33a3cddb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A szürreális, sokszor teljesen elmebeteg társadalmi, közéleti viszonyok önkéntelenül is begyűrűznek a magánszféránkba, mérgezve a lelkünket, rombolva a belső világunkat” – írja a zenekar. ","shortLead":"„A szürreális, sokszor teljesen elmebeteg társadalmi, közéleti viszonyok önkéntelenül is begyűrűznek a magánszféránkba...","id":"20250328_Esti-Kornel-uj-szam-Takarj-el-politika-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b054cf46-b30f-4430-a3a9-e2e33a3cddb2.jpg","index":0,"item":"a061e461-844b-4f03-bb19-a7dbecfe4ce0","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Esti-Kornel-uj-szam-Takarj-el-politika-Fidesz","timestamp":"2025. március. 28. 16:17","title":"A Fideszt is megidézi új dalában az Esti Kornél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves férfit terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével gyanúsítják.","shortLead":"A 19 éves férfit terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével gyanúsítják.","id":"20250330_letartoztatas-19-eves-ferfi-volt-iskola-fenyegetes-terrorcselekmeny-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632.jpg","index":0,"item":"e127ebdd-fbe3-4bc9-ab2f-de11b8a8add1","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_letartoztatas-19-eves-ferfi-volt-iskola-fenyegetes-terrorcselekmeny-birosag","timestamp":"2025. március. 30. 11:50","title":"Letartóztatták a fiatalt, aki leszámolást tervezett volt iskolája ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21a7c0e-d2b5-4f6f-bf11-a17a5223e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros független képviselőjét Baranyi Krisztina és Pikó András is támogatja.","shortLead":"Józsefváros független képviselőjét Baranyi Krisztina és Pikó András is támogatja.","id":"20250329_Jambor-Andras-ujraindulas-rendszervaltas-Jozsefvaros-8-9-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e21a7c0e-d2b5-4f6f-bf11-a17a5223e669.jpg","index":0,"item":"1b9f5040-3f97-45f6-8452-7318faff7f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Jambor-Andras-ujraindulas-rendszervaltas-Jozsefvaros-8-9-kerulet","timestamp":"2025. március. 29. 15:41","title":"Jámbor András bejelentette, hogy újraindul és rendszerváltást hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8265f135-547b-45bf-9727-6690f893983e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Calypso nevű mélytengeri árok 5109 méterrel húzódik meg a felszín alatt, ám úgy tűnik, az emberi környezetszennyezés már itt is tetten érhető.","shortLead":"A Calypso nevű mélytengeri árok 5109 méterrel húzódik meg a felszín alatt, ám úgy tűnik, az emberi környezetszennyezés...","id":"20250328_foldkozi-tenger-calypso-arok-szemet-hulladek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8265f135-547b-45bf-9727-6690f893983e.jpg","index":0,"item":"edd8e87a-986a-43e5-9f5b-8e30ee773dca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_foldkozi-tenger-calypso-arok-szemet-hulladek-video","timestamp":"2025. március. 28. 18:03","title":"Lenéztek a Földközi-tenger legmélyebb pontjára, elszomorító látvány fogadta a tudósokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]