25 százalékos vámot vet ki Donald Trump az Egyesült Államokba importált járművekre – jelentette be az amerikai elnök. A szerdán aláírt intézkedés április 2-tól él és minden kész személy- és tehergépjárműre érvényes lesz majd, amelyeket külföldről szállítanak, beleértve a külföldön gyártott amerikai márkákat. Trump azt is hozzátette, hogy nem kíván semmilyen kedvezményről tárgyalni, a vámokat határozatlan időre vezeti be.

“Április 2-a lesz Amerika igazi felszabadulásának napja” – közölte az elnök.

Az Egyesült Államokban értékesített gépjárművek csaknem felét érinti az intézkedés – írja a New York Times. Az USA több távol-keleti autómárka legfontosabb piacának számít, a legsúlyosabban azonban az európai gyártókat érintheti az intézkedés, különösen úgy, hogy a kereslet csökkenése már így is komoly válságot idézett elő az ágazatban. Az EU-ból exportált járművek csaknem negyedét az Egyesült Államokban értékesítik, de a nagy német gyártók kivitelének tavaly 73 százaléka talált gazdára az ország piacán.

Az autóimportra kivetett vámok egy átfogó csomag részei, Washington ezen túl például a gyógyszerimportot is büntetővámokkal sújtja.

Nyitóképünkön Donald Trump kiszáll egy Teslából. Fotó: AFP