Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A három magyar Halász Judit születésnapi dalával köszöntötte a csapatmenedzsert.","shortLead":"A három magyar Halász Judit születésnapi dalával köszöntötte a csapatmenedzsert.","id":"20250401_rb-leipzig-low-zsolt-gulacsi-peter-orban-willi-boldog-szuletesnapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64.jpg","index":0,"item":"97aa52dc-5baa-4feb-bb48-47fccd5d2c86","keywords":null,"link":"/sport/20250401_rb-leipzig-low-zsolt-gulacsi-peter-orban-willi-boldog-szuletesnapot","timestamp":"2025. április. 01. 11:50","title":"Lőw Zsolt Gulácsival és Orbánnal együtt fakadt dalra az RB Leipzig edzésén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa11e9e1-4c84-43ec-b1a1-c6e24beddced","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vége a némaságnak a Meta üzenetküldő platformján: hasonlóan az Instagramhoz, immáron zenei aláfestéssel is lehet színesíteni az egyes állapotfrissítéseket a WhatsAppon is.","shortLead":"Vége a némaságnak a Meta üzenetküldő platformján: hasonlóan az Instagramhoz, immáron zenei aláfestéssel is lehet...","id":"20250331_meta-whatsapp-allapot-zenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa11e9e1-4c84-43ec-b1a1-c6e24beddced.jpg","index":0,"item":"eff58ff0-802f-4a26-a3e4-f46f8ec844f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_meta-whatsapp-allapot-zenek","timestamp":"2025. március. 31. 16:03","title":"Zenés újdonságot kap a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokhoz képest jóval kevesebb csapadék várható a következő egy hétben, a hőmérséklet nagyobb ingadozására a hét második felében kell felkészülni.","shortLead":"Az elmúlt napokhoz képest jóval kevesebb csapadék várható a következő egy hétben, a hőmérséklet nagyobb ingadozására...","id":"20250330_idojaras-elorejelzes-milyen-ido-lesz-a-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"b7d5f2c2-b384-4cc4-99db-ea9b0646d80e","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_idojaras-elorejelzes-milyen-ido-lesz-a-heten","timestamp":"2025. március. 30. 14:56","title":"Jellemzően száraz, napsütéses idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2a73e-9ed8-411b-bf32-5e8d016f8ace","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"A globális vámháború negatív hatásait a magyar lízingpiac is megérzi majd – véli Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke. Az emelkedő cégautóadót a lakosság segítségével lehetne elkerülni.","shortLead":"A globális vámháború negatív hatásait a magyar lízingpiac is megérzi majd – véli Zs. Nagy István, a Magyar...","id":"20250331_hvg-zs-nagy-istvan-lizingpiac-elektromos-autok-zoldatallas-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a2a73e-9ed8-411b-bf32-5e8d016f8ace.jpg","index":0,"item":"bb87fbf0-7988-49fd-b2cf-efd320344408","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-zs-nagy-istvan-lizingpiac-elektromos-autok-zoldatallas-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 31. 14:31","title":"Cégautóadó-mentes céges autókért lobbizik a Magyar Lízingszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár nap után gondolt egyet a Google, és a fizetős után az ingyenes felhasználók kezébe is odaadta a jelenlegi csúcs Gemini nyelvi modelljét.","shortLead":"Pár nap után gondolt egyet a Google, és a fizetős után az ingyenes felhasználók kezébe is odaadta a jelenlegi csúcs...","id":"20250331_google-gemini-25-pro-nyelvi-modell-ingyenes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b.jpg","index":0,"item":"aa340ab9-2c31-4141-8d09-f72e410c582d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_google-gemini-25-pro-nyelvi-modell-ingyenes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 31. 12:03","title":"Váratlant húzott a Google: ingyenessé tették a legfejlettebb eszközüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős összeg ütheti a markát annak, aki hibát talál a ChatGPT-ben, vagy más OpenAI-szolgáltatásokban.","shortLead":"Jelentős összeg ütheti a markát annak, aki hibát talál a ChatGPT-ben, vagy más OpenAI-szolgáltatásokban.","id":"20250331_openai-bug-bounty-program-biztonsagi-hibak-keresese-maximum-jutalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"a24b5fe0-df17-4727-9e4d-fe159aaf3afb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_openai-bug-bounty-program-biztonsagi-hibak-keresese-maximum-jutalom","timestamp":"2025. március. 31. 11:03","title":"Akár 37 000 000 forintot is kereshet, ha segít az OpenAI-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f84bb6-7b82-488e-ae15-5ead14c83bb4","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök egy szintre helyezte a HVG publicistájának Facebook-bejegyzését és a miniszterelnök poloskázását.","shortLead":"A köztársasági elnök egy szintre helyezte a HVG publicistájának Facebook-bejegyzését és a miniszterelnök poloskázását.","id":"20250331_sulyok-tamas-gyuloletbeszed-szatyor-fing-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3f84bb6-7b82-488e-ae15-5ead14c83bb4.jpg","index":0,"item":"6ae866bd-b902-4c87-8175-9d8e71516950","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_sulyok-tamas-gyuloletbeszed-szatyor-fing-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 21:20","title":"Sulyok Tamás megszólalt a gyűlöletbeszédről és arról, hogy őt egy szatyor fingnak nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d825c45d-b247-4bd9-8055-f28159de8833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg 15 űrsétára tervezték, de már a 17. küldetésén is túl van a kínai Fejtien nevű űrruha.","shortLead":"Eredetileg 15 űrsétára tervezték, de már a 17. küldetésén is túl van a kínai Fejtien nevű űrruha.","id":"20250330_fejtien-kinai-szkafander-urruha-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d825c45d-b247-4bd9-8055-f28159de8833.jpg","index":0,"item":"51dd40ba-99be-4404-9051-2c67d3d951dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_fejtien-kinai-szkafander-urruha-rekord","timestamp":"2025. március. 30. 23:03","title":"15-nek indult, már 17-nél tart: a vártnál is jobban teljesít a 1,5 milliárdos kínai szkafander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]