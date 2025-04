Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d80754cf-2629-4c2f-8db8-6d90545d7098","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ugyan Skóciában született, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította.","shortLead":"Ugyan Skóciában született, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította.","id":"20250331_Angus-Young-ACDC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80754cf-2629-4c2f-8db8-6d90545d7098.jpg","index":0,"item":"6ade584e-b187-47f8-9a14-cd4e0056b44c","keywords":null,"link":"/kultura/20250331_Angus-Young-ACDC","timestamp":"2025. március. 31. 12:46","title":"Angus Young 70 éve született, és ebből 52 évet az AC/DC-nek adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint olyan méreganyagot termelnek az afrikai Viktória-tóban lévő algák, amely májkárosító hatása miatt súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. A tó vizét 47 millió ember használja.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint olyan méreganyagot termelnek az afrikai Viktória-tóban lévő algák, amely májkárosító hatása...","id":"20250331_afrika-viktoria-to-algasodas-mergezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33.jpg","index":0,"item":"f684a93a-5626-4688-bbdd-023355761d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_afrika-viktoria-to-algasodas-mergezes","timestamp":"2025. március. 31. 13:03","title":"Épp most zöldül be Afrika legnagyobb tava, és ez nagyon súlyos probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a1439d-6158-431c-8e4b-9ce83533b2b3","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"Kiemelkedő minőség, jól tartott dolgozók és évszázados hagyomány – az Hermès táskák irreálisan magasnak tűnő áraira akad bőven magyarázat. A termékeik azonban nemcsak méregdrágák, hanem kifejezetten nehéz szert tenni rájuk. Érdekes tény: Rogán Barbara táskájának első modelljét egy hányózacskó hátoldalára skiccelte fel a tervező.","shortLead":"Kiemelkedő minőség, jól tartott dolgozók és évszázados hagyomány – az Hermès táskák irreálisan magasnak tűnő áraira...","id":"20250331_Rogan-Barbara-luxus-hadhazy-hermes-taska-lehetetlen-beszerezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14a1439d-6158-431c-8e4b-9ce83533b2b3.jpg","index":0,"item":"98816656-0e7e-4311-a8db-ef78af938cb4","keywords":null,"link":"/360/20250331_Rogan-Barbara-luxus-hadhazy-hermes-taska-lehetetlen-beszerezni","timestamp":"2025. március. 31. 17:05","title":"Szinte lehetetlen olyan táskához jutni, ami Rogán Barbarának van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662903e9-978d-4bbb-ac91-91f00463c269","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szerencsés játékos az Euromillions eddigi legnagyobb nyereményét tudhatja magáénak.","shortLead":"A szerencsés játékos az Euromillions eddigi legnagyobb nyereményét tudhatja magáénak.","id":"20250330_euromillions-lotto-szerencsejatek-lottosorsolas-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/662903e9-978d-4bbb-ac91-91f00463c269.jpg","index":0,"item":"13010d67-828f-4536-8990-3ff92a046df7","keywords":null,"link":"/elet/20250330_euromillions-lotto-szerencsejatek-lottosorsolas-nyeremeny","timestamp":"2025. március. 30. 10:20","title":"Százmilliárd forintot nyert egy osztrák a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a75133b-6265-4a08-bace-a4ad7aa61af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többek között azt kiabálta: „nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani”.","shortLead":"A férfi többek között azt kiabálta: „nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani”.","id":"20250330_tisza-part-alairasgyujtes-onkentesek-tamadas-kelenfold-ferfi-elfogatoparancs-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a75133b-6265-4a08-bace-a4ad7aa61af7.jpg","index":0,"item":"b3c7e9da-1933-4a66-807b-112b6d943405","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-alairasgyujtes-onkentesek-tamadas-kelenfold-ferfi-elfogatoparancs-korozes","timestamp":"2025. március. 30. 21:16","title":"Körözik a férfit, aki Kelenföldön rátámadt a tiszás aláírásgyűjtőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár nap után gondolt egyet a Google, és a fizetős után az ingyenes felhasználók kezébe is odaadta a jelenlegi csúcs Gemini nyelvi modelljét.","shortLead":"Pár nap után gondolt egyet a Google, és a fizetős után az ingyenes felhasználók kezébe is odaadta a jelenlegi csúcs...","id":"20250331_google-gemini-25-pro-nyelvi-modell-ingyenes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b.jpg","index":0,"item":"aa340ab9-2c31-4141-8d09-f72e410c582d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_google-gemini-25-pro-nyelvi-modell-ingyenes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 31. 12:03","title":"Váratlant húzott a Google: ingyenessé tették a legfejlettebb eszközüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. március. 30. 15:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba16bd6-721b-48f9-8699-ee05778c9a21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke ismét felszólította az államfőt, hogy álljon ki a megtámadott civilek mellett. A miniszterelnöknek is üzent. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke ismét felszólította az államfőt, hogy álljon ki a megtámadott civilek mellett. A miniszterelnöknek...","id":"20250330_magyar-peter-kormend-beszed-ferfi-rendorok-eloallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aba16bd6-721b-48f9-8699-ee05778c9a21.jpg","index":0,"item":"1b0374c5-50e8-4f59-8d1b-633434a94bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_magyar-peter-kormend-beszed-ferfi-rendorok-eloallitas","timestamp":"2025. március. 30. 18:29","title":"Rendőrök vezették el a férfit, aki megzavarta Magyar Péter beszédét Körmenden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]