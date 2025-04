Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e248399-aef8-41e1-ac13-a8e5c79109dd","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Portré Lőw Zsoltról, a Red Bull Leipzig új vezetőedzőjéről, akinek juniorként még Véber György cipőjében kellett fociznia, mostanra viszont napjaink legsikeresebb magyar szakemberévé nőtte ki magát.","shortLead":"Portré Lőw Zsoltról, a Red Bull Leipzig új vezetőedzőjéről, akinek juniorként még Véber György cipőjében kellett...","id":"20250331_Low-Zsolt-Lipcse-RB-Leipzig-vezetoedzo-Bundesliga-portre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e248399-aef8-41e1-ac13-a8e5c79109dd.jpg","index":0,"item":"e8f17b6d-411c-46d7-8d9f-23d9eb37748e","keywords":null,"link":"/sport/20250331_Low-Zsolt-Lipcse-RB-Leipzig-vezetoedzo-Bundesliga-portre-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 17:57","title":"Távolodna a futballpályától a BL-győztes magyar sikeredző, de megkapta élete legnagyobb lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemcsak a BYD, a Zeekr és a Huawei is feszegeti a hipergyors villanyautó töltés határait.","shortLead":"Nemcsak a BYD, a Zeekr és a Huawei is feszegeti a hipergyors villanyautó töltés határait.","id":"20250401_elkepesztoen-gyors-villanyautok-toltokkel-rukkolnak-elo-a-kinai-gyartok-byd-zeekr-huawei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2.jpg","index":0,"item":"6621d3f2-8c4a-438f-8da0-1f6b23089dde","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_elkepesztoen-gyors-villanyautok-toltokkel-rukkolnak-elo-a-kinai-gyartok-byd-zeekr-huawei","timestamp":"2025. április. 01. 07:59","title":"Elképesztően gyors villanyautótöltőkkel rukkolnak ki a kínai gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok azon döntése, hogy megvonja a támogatását a Szabad Európa Rádiótól, a médium fennmaradását veszélyezteti, az Európai Uniónak ezért sokkal több támogatást kell biztosítania – jelentette ki Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos.","shortLead":"Az Egyesült Államok azon döntése, hogy megvonja a támogatását a Szabad Európa Rádiótól, a médium fennmaradását...","id":"20250401_Unios-biztos-a-Szabad-Europa-Radio-es-a-Szabadsag-Radio-megszunese-ajandekot-adna-az-autokrataknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05.jpg","index":0,"item":"a636806d-806d-441c-9fd0-b07b90899721","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Unios-biztos-a-Szabad-Europa-Radio-es-a-Szabadsag-Radio-megszunese-ajandekot-adna-az-autokrataknak","timestamp":"2025. április. 01. 21:29","title":"Uniós biztos: a Szabad Európa Rádió és a Szabadság Rádió megszűnése ajándékot adna az autokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6c3edf-6753-4076-94bd-666ee01acc63","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar társadalom még mindig erősen hiszi, hogy a házasságban élők boldogabbak, ezzel együtt a gyerekek egyharmada házasságon kívül születik, még ha ezt a döntéshozók nem is hajlandók tudomásul venni. Miért adják egyre többen válásra a fejüket ötvenes-hatvanas, sőt hetvenes éveikben? Melyek a leggyakoribb válóokok, és hogyan hat vissza a szegénység a házasságok tartósságára? Ezekről is beszélgettünk Tóth Olgával, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének munkatársával. ","shortLead":"A magyar társadalom még mindig erősen hiszi, hogy a házasságban élők boldogabbak, ezzel együtt a gyerekek egyharmada...","id":"20250331_Valas-hazassag-parkapcsolat-szurke-valas-valook-valoper-magyar-szocialpolitika-Toth-Olga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf6c3edf-6753-4076-94bd-666ee01acc63.jpg","index":0,"item":"e4c4d929-f1e8-4a45-a3ce-2c626a238e2b","keywords":null,"link":"/360/20250331_Valas-hazassag-parkapcsolat-szurke-valas-valook-valoper-magyar-szocialpolitika-Toth-Olga","timestamp":"2025. március. 31. 20:15","title":"„A válásra nem szabad úgy gondolni, mintha szörnyűség lenne, a szörnyűség a rossz kapcsolat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Magyarországnak nemzetközi jogi kötelezettsége érvényt szerezni a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsának, amelyre vonatkozóan Szijjártó Péter 2023-ban egy dokumentumhoz is jóváhagyását adta. Az Európai Bizottság szerint az ICC működését az egész EU támogatja.","shortLead":"Magyarországnak nemzetközi jogi kötelezettsége érvényt szerezni a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsának...","id":"20250331_nemzetkozi-elfogatoparancs_benjamin-netanjahu_europai_bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"c9d141f7-4d7b-4694-95b3-d17f9c9449b7","keywords":null,"link":"/eurologus/20250331_nemzetkozi-elfogatoparancs_benjamin-netanjahu_europai_bizottsag","timestamp":"2025. március. 31. 16:04","title":"Netanjahu budapesti látogatása: 2023-ban még támogatta Szijjártó a nemzetközi elfogatóparancsok végrehajtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1762df6c-8993-4635-b38c-cd415a4e02d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden több napilapban is megjelentek a plakátok.","shortLead":"Kedden több napilapban is megjelentek a plakátok.","id":"20250401_Voks-2025-kormanyzati-hirdetes-velemenynyilvanito-szavazas-Zelenszkij-von-der-Leyen-Weber-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1762df6c-8993-4635-b38c-cd415a4e02d7.jpg","index":0,"item":"48834c7b-3dc9-4b80-b948-84ce33217285","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Voks-2025-kormanyzati-hirdetes-velemenynyilvanito-szavazas-Zelenszkij-von-der-Leyen-Weber-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 08:50","title":"„Voks 2025” – elkészült a kormányzati hirdetés a véleménynyilvánító szavazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dátum egyelőre bizonytalan, van, aki szerint már április közepén, mások szerint májusban mutathatja be a Samsung az eddigi legvékonyabb csúcstelefonját, a Galaxy S25 Edge modellt. Az viszont már most biztosnak tűnik, hogy mélyen kell majd a zsebbe nyúlni érte. Lesz viszont egy olyan jellemzője, ami többeket eltántoríthat attól, hogy sok pénzt adjanak érte.","shortLead":"A dátum egyelőre bizonytalan, van, aki szerint már április közepén, mások szerint májusban mutathatja be a Samsung...","id":"20250331_samsung-galaxy-s25-edge-premium-telefon-akkumulator-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"00d9a2b4-0075-466c-8770-66da650b12db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_samsung-galaxy-s25-edge-premium-telefon-akkumulator-uzemido","timestamp":"2025. március. 31. 21:03","title":"Megéri majd megvenni a Samsung legvékonyabb okostelefonját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0755cba8-fc72-410a-9d1b-52825b0fc747","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Patriot rakétaütegekhez a logisztikai és a műszaki támogatás, illetve a kiképzés kerül ennyibe.","shortLead":"A Patriot rakétaütegekhez a logisztikai és a műszaki támogatás, illetve a kiképzés kerül ennyibe.","id":"20250331_ketmilliard-dollaros-szerzodes-lengyelorszag-usa-raketavedelmi-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0755cba8-fc72-410a-9d1b-52825b0fc747.jpg","index":0,"item":"dbd6a4e0-f6bd-4fe8-919b-053ee4dec84a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_ketmilliard-dollaros-szerzodes-lengyelorszag-usa-raketavedelmi-rendszer","timestamp":"2025. március. 31. 17:22","title":"Kétmilliárd dolláros szerződést írt alá Lengyelország és az USA rakétavédelmi rendszerekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]