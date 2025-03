Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","shortLead":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","id":"20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"c9110754-250f-4237-8766-6adccc61b44b","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","timestamp":"2025. március. 30. 10:06","title":"Katonai konfliktus és az egészségügy felszerelés hiánya is nehezíti a helyzetet Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A BDI iparszövetség elnöke szerint “európai összehasonlításban a német ipar vesztésre áll”.","shortLead":"A BDI iparszövetség elnöke szerint “európai összehasonlításban a német ipar vesztésre áll”.","id":"20250331_nemet-ipar-BDI-termeles-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6.jpg","index":0,"item":"41a724b2-4f73-4074-8143-8ea7a43da094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_nemet-ipar-BDI-termeles-csokkenes","timestamp":"2025. március. 31. 13:11","title":"Idén is döglődni fog a német ipar, ezen Merz csak merész reformprogrammal fordíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3057e272-f1ed-4dd7-a3f7-ff99dc7ffa4f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Aktívan telnek Száraz István napjai.","shortLead":"Aktívan telnek Száraz István napjai.","id":"20250329_szaraz-istva-uj-ingatlanos-cege-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3057e272-f1ed-4dd7-a3f7-ff99dc7ffa4f.jpg","index":0,"item":"1fb4cedb-a5a8-4ea1-b1b4-a1369213d564","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_szaraz-istva-uj-ingatlanos-cege-van","timestamp":"2025. március. 29. 20:34","title":"Új ingatlanos cége van a Matolcsy-klán fontos tagjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szektortól függetlenül új dolgozók felvételét tervezi a hazai cégek harmada, de a negyedük leépítéseket fontolgat. Összességében enyhén bővülhet a foglalkoztatottság a második negyedévben a Manpower szerint.","shortLead":"Szektortól függetlenül új dolgozók felvételét tervezi a hazai cégek harmada, de a negyedük leépítéseket fontolgat...","id":"20250331_foglalkoztatottsag-munkaeropiac-felmeres-Manpower-autoipar-felvetel-leepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"856b29cc-9de9-428f-813c-377fa946b78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_foglalkoztatottsag-munkaeropiac-felmeres-Manpower-autoipar-felvetel-leepites","timestamp":"2025. március. 31. 11:15","title":"Fordulat jöhet az autóiparban, egy felmérés szerint a cégek már több embert terveznek felvenni, mint kirúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint olyan méreganyagot termelnek az afrikai Viktória-tóban lévő algák, amely májkárosító hatása miatt súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. A tó vizét 47 millió ember használja.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint olyan méreganyagot termelnek az afrikai Viktória-tóban lévő algák, amely májkárosító hatása...","id":"20250331_afrika-viktoria-to-algasodas-mergezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33.jpg","index":0,"item":"f684a93a-5626-4688-bbdd-023355761d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_afrika-viktoria-to-algasodas-mergezes","timestamp":"2025. március. 31. 13:03","title":"Épp most zöldül be Afrika legnagyobb tava, és ez nagyon súlyos probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28921837-2e00-47f3-a451-78d5af8555db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség szakemberei még 2022 októberében rögzítették, ahogy a napszél részecskéi kavarogva áramlanak ki a csillagból.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség szakemberei még 2022 októberében rögzítették, ahogy a napszél részecskéi kavarogva áramlanak ki...","id":"20250331_napszel-nap-video-solar-orbiter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28921837-2e00-47f3-a451-78d5af8555db.jpg","index":0,"item":"362ab931-4bf1-4bd3-b48e-6622967b4b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_napszel-nap-video-solar-orbiter","timestamp":"2025. március. 31. 10:03","title":"2 000 000 kilométeres örvényt videóztak le a Nap szélénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi lakásában 1400 adag kábítószert találtak, akár húsz év börtönt is kaphat.","shortLead":"A férfi lakásában 1400 adag kábítószert találtak, akár húsz év börtönt is kaphat.","id":"20250331_rendorseg-kabitoszer-drogdiler-bonyhad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb.jpg","index":0,"item":"ecbd69d0-f231-47fc-9f6d-94f1409f35cc","keywords":null,"link":"/elet/20250331_rendorseg-kabitoszer-drogdiler-bonyhad","timestamp":"2025. március. 31. 08:16","title":"Bemindenezve vezetett, ez lett a veszte a bonyhádi drogdílernek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b25551-0481-477a-9d75-6d896aa8a3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök megerősítve, hogy szándéka teljesen komoly a sziget amerikai befolyás alá helyezésére.","shortLead":"Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök megerősítve...","id":"20250330_donald-trump-gronland-dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b25551-0481-477a-9d75-6d896aa8a3c7.jpg","index":0,"item":"96de2f91-0fb9-4ef8-9682-5f6ecff12892","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-gronland-dania","timestamp":"2025. március. 30. 21:35","title":"Donald Trump: Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]