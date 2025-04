Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normális módon élhesse az életét, hidakat lezárni nem normális dolog – mondta Orbán Viktor az Erzsébet híd, majd több másik budapesti híd forgalmát megbénító múlt keddi tüntetésről. A szokásos közrádiós interjúban pedig azt is belengette, hogy ha folytatódnak a „hídfoglalós" demonstrációk, akkor a gyülekezési jog további korlátozásától sem riad vissza. Pedig volt idő, amikor még ő is megengedőbb volt a tiltakozások ezen formájával. „Hidat foglalni nem kell félnetek jó lesz..." – amikor Orbánnak még nem volt baja az Erzsébet híd elfoglalásával, sőt A színész egy másik művészeti ágban is alkotott, erről szól utolsó bejegyzése is. Szívszorító Val Kilmer utolsó közösségi médiás posztja Talán önnel is előfordult már, hogy az utcán sétálva felfigyelt egy pár villanyvezetékről lelógó cipőre, és elgondolkodott: vajon mi célból dobták fel oda? Miért lógnak cipők a villanyvezetékekről? Japán kutatók közlése szerint a jövőben millióknak adhat reményt az az őssejt-terápia, amit négy lebénult férfinél alkalmaztak. Közülük ketten mutattak javulást. Egy lebénult férfi kapott egy különleges kezelést, és most jó esély van rá, hogy tud majd járni A dombormű valószínűleg a Római Birodalom késő köztársasági korszakából származik. Életnagyságú párt ábrázoló domborművet találtak Pompejiben ","shortLead":"Csizi szólalkozott össze Magyar Péterrel tavaly ősszel a bicskei gyermekotthonnál. Csizi szólalkozott össze Magyar Péterrel tavaly ősszel a bicskei gyermekotthonnál. Lemondott Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár