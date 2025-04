Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A tavaly 15 évesen elhunyt lány minden kezeléssel és újabb gyógyszerrel egyre messzebb került a javulástól.","shortLead":"A tavaly 15 évesen elhunyt lány minden kezeléssel és újabb gyógyszerrel egyre messzebb került a javulástól.","id":"20250401_kaliforniaban-meghalt-magyar-kamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a.jpg","index":0,"item":"6c011231-7d87-475e-bf1b-516262598e25","keywords":null,"link":"/elet/20250401_kaliforniaban-meghalt-magyar-kamasz","timestamp":"2025. április. 01. 15:20","title":"Megszólaltak a Kaliforniában meghalt magyar kamasz rokonai: magukra hagyták őket Jázmin egyre romló állapotával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","shortLead":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","id":"20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4.jpg","index":0,"item":"831b47b1-8449-4231-bb97-b9943e83c2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","timestamp":"2025. április. 01. 12:20","title":"Nincs egyezség a bérekről, figyelmeztető sztrájkot tartottak a GE veresegyházi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d4abad-1aa8-40b8-ad31-2e888e59bd96","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normális módon élhesse az életét, hidakat lezárni nem normális dolog – mondta Orbán Viktor az Erzsébet híd, majd több másik budapesti híd forgalmát megbénító múlt keddi tüntetésről. A szokásos közrádiós interjúban pedig azt is belengette, hogy ha folytatódnak a „hídfoglalós” demonstrációk, akkor a gyülekezési jog további korlátozásától sem riad vissza. Pedig volt idő, amikor még ő is megengedőbb volt a tiltakozások ezen formájával.","shortLead":"A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normális módon élhesse az életét, hidakat lezárni nem normális dolog –...","id":"20250401_Erzsebet-hid-lezaras-1990-taxisblokad-2002-hidfoglalas-2014-netado-2025-ellenzeki-tuntetes-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2d4abad-1aa8-40b8-ad31-2e888e59bd96.jpg","index":0,"item":"57bcea36-5e48-4760-b57f-ccd90e5be9d8","keywords":null,"link":"/360/20250401_Erzsebet-hid-lezaras-1990-taxisblokad-2002-hidfoglalas-2014-netado-2025-ellenzeki-tuntetes-Orban-Viktor","timestamp":"2025. április. 01. 09:30","title":"„Hidat foglalni nem kell félnetek jó lesz...” – amikor Orbánnak még nem volt baja az Erzsébet híd elfoglalásával, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4099a9c1-3101-48de-8530-cbb5fd522e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Igazi dráma minden marketingesnek, aki úgy gondolja, hogy mellekkel bármit el lehet adni.","shortLead":"Igazi dráma minden marketingesnek, aki úgy gondolja, hogy mellekkel bármit el lehet adni.","id":"20250401_Csod-Hooters-csaladbarat-etterem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4099a9c1-3101-48de-8530-cbb5fd522e94.jpg","index":0,"item":"0e89f208-a97d-475a-b9c6-e2f145770924","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_Csod-Hooters-csaladbarat-etterem","timestamp":"2025. április. 01. 07:57","title":"Csődöt jelentett a Hooters, családbarát étteremlánccá szeretnék átszervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b74ce1-44de-443b-b13b-a23d42f36c62","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az egykori párbajtőrvívó olimpikon 2010 óta dolgozott a cégnél.","shortLead":"Az egykori párbajtőrvívó olimpikon 2010 óta dolgozott a cégnél.","id":"20250401_Kulcsar-Krisztian-a-Tiszat-valasztotta-a-BAV-helyett-hvg-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9b74ce1-44de-443b-b13b-a23d42f36c62.jpg","index":0,"item":"a0100e5f-d778-4e56-852d-d80d967324c5","keywords":null,"link":"/360/20250401_Kulcsar-Krisztian-a-Tiszat-valasztotta-a-BAV-helyett-hvg-cegvilag","timestamp":"2025. április. 01. 10:49","title":"Kulcsár Krisztián a Tiszát választotta a BÁV helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4002 milliárd forint volt a kormányzati szektor 2024-es hiánya – számolt a KSH.","shortLead":"4002 milliárd forint volt a kormányzati szektor 2024-es hiánya – számolt a KSH.","id":"20250401_koltsegvetes-hiany-allamadossag-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098.jpg","index":0,"item":"03a9cfc8-668f-4c10-8e1e-cd07e465156c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_koltsegvetes-hiany-allamadossag-ksh","timestamp":"2025. április. 01. 08:42","title":"2,9 százalékos hiányt ígért a kormány, 4,9 százalék lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott marihuánát.","shortLead":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott...","id":"20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7.jpg","index":0,"item":"d48fc4e7-92da-48ba-97b4-50573e65a7dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 02. 14:07","title":"Hat kiló fűvel bukott le egy újpesti termelő, akit valaki feldobott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több településen is felmerült a gyanú.","shortLead":"Több településen is felmerült a gyanú.","id":"20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"f7a79205-f4a9-444f-b6b8-90f7285a62aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","timestamp":"2025. április. 02. 07:59","title":"Tovább terjed a száj- és körömfájás, már a magyar határt is elérhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]