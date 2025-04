Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d32126d-f458-44b1-ac2c-b28a99dba55f","c_author":"Nagy Dániel Gergely","category":"360","description":"Gros a szellemi restséggel és a kritikus gondolkodás hiányával szembeni aktív fellépésre szólít fel.","shortLead":"Gros a szellemi restséggel és a kritikus gondolkodás hiányával szembeni aktív fellépésre szólít fel.","id":"20250420_hvg-Frederic-Gros-francia-filozofus-Engedetlenseg-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d32126d-f458-44b1-ac2c-b28a99dba55f.jpg","index":0,"item":"c696dfff-a773-4e40-9011-cb9e972600ae","keywords":null,"link":"/360/20250420_hvg-Frederic-Gros-francia-filozofus-Engedetlenseg-konyv","timestamp":"2025. április. 21. 15:45","title":"A tűrhetetlen körülmények ellen rossz válasz a politikai engedelmesség, Frédéric Gros filozófus engedetlenségre buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456b48c7-7da3-49a3-ab75-f77fd0ef48f9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez egy egyenlőtlen alku, amit nyugodtan el lehetne engedni – mondta a Momentum politikusa, aki szerint a locsolkodás a férfiaknak legalábbis jóval kellemesebb, mint a nőknek.","shortLead":"Ez egy egyenlőtlen alku, amit nyugodtan el lehetne engedni – mondta a Momentum politikusa, aki szerint a locsolkodás...","id":"20250421_Cseh-Katalin-locsolkodasrol-nok-ferfiak-hagyomany-egyenlotlen-alku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456b48c7-7da3-49a3-ab75-f77fd0ef48f9.jpg","index":0,"item":"72653a29-3e19-4b48-8ca4-3857c44c5874","keywords":null,"link":"/elet/20250421_Cseh-Katalin-locsolkodasrol-nok-ferfiak-hagyomany-egyenlotlen-alku","timestamp":"2025. április. 21. 17:05","title":"Cseh Katalin: Húsvéthétfő egy újabb nap, amikor nekünk, nőknek el kell tűrnünk valamit a hagyomány nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A pápa halála nem volt összefüggésben tüdőproblémájával. Agyvérzést kapott, kómába esett, majd összeomlott a keringése.","shortLead":"A pápa halála nem volt összefüggésben tüdőproblémájával. Agyvérzést kapott, kómába esett, majd összeomlott a keringése.","id":"20250421_Orvosai-elarultak-mi-okozta-Ferenc-papa-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"397369e3-c3c3-44ca-a108-3ca25d1bfc83","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Orvosai-elarultak-mi-okozta-Ferenc-papa-halalat","timestamp":"2025. április. 21. 20:42","title":"Orvosai elárulták, mi okozta Ferenc pápa halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45336b9-b37a-4cc3-8840-8be1fc0be63c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több ezer száj- és körömfájás miatt leölt szarvasmarhát földeltek el Bábolnán, a helyiek azt szeretnék, ha nem temetnék el a véleményüket.","shortLead":"Már több ezer száj- és körömfájás miatt leölt szarvasmarhát földeltek el Bábolnán, a helyiek azt szeretnék, ha nem...","id":"20250422_nagy-istvan-babolna-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c45336b9-b37a-4cc3-8840-8be1fc0be63c.jpg","index":0,"item":"6d4a5e4a-2719-4ab8-950c-f857d8c73ef7","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_nagy-istvan-babolna-tuntetes","timestamp":"2025. április. 22. 11:21","title":"Csendes demonstrációval várják Nagy István agrárminisztert Bábolnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea","c_author":"Aradi László","category":"nagyitas","description":"Ahogy papként, Ferenc pápaként is az egyik legfontosabb feladatának tartotta a kapcsolódást az emberekhez. A róla készült fotók nemcsak a pápai hivatal méltóságát tükrözik, hanem az emberi léptéket is, amellyel az egyházfői szerephez közelített. Ferenc pápa 88 éves korában, húsvéthétfőn hunyt el.","shortLead":"Ahogy papként, Ferenc pápaként is az egyik legfontosabb feladatának tartotta a kapcsolódást az emberekhez. A róla...","id":"20250421_Ferenc-papa-nagyitas-Jorge-Bergoglio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea.jpg","index":0,"item":"6aa364aa-07d2-49dd-9246-d2fcef7cd250","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250421_Ferenc-papa-nagyitas-Jorge-Bergoglio-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:42","title":"Az emberek pápája: Ferenc 12 éve a Vatikánban – képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","shortLead":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","id":"20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"bccda2ef-6a0a-41f9-afae-f09778bf034a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 09:25","title":"Képeket adott közre a Vatikán az elhunyt Ferenc pápáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e677b2-7c02-48f6-9702-36edb172f814","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen sok világlap kockáztatja meg, hogy felsorolja, ki lehet az új pápa, de a legtöbb elismeri, hogy a névsor nem több találgatásnál. Hiszen például az argentin Jorge Mario Bergoglio, azaz Ferenc pápa annak idején legfeljebb csak a futottak még-kategóriában került szóba.","shortLead":"Igen sok világlap kockáztatja meg, hogy felsorolja, ki lehet az új pápa, de a legtöbb elismeri, hogy a névsor nem több...","id":"20250422_vilagsajto-Ferenc-papa-legeselyesebb-utodjeloltjek-Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40e677b2-7c02-48f6-9702-36edb172f814.jpg","index":0,"item":"c4f5e22c-1807-4a89-9735-532cdd4de543","keywords":null,"link":"/360/20250422_vilagsajto-Ferenc-papa-legeselyesebb-utodjeloltjek-Erdo-Peter","timestamp":"2025. április. 22. 06:41","title":"„Pápaképes” konzervatív, ügyes diplomata – Erdő Pétert Ferenc legesélyesebb utódjelöltjei közé sorolja a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162e6042-0bac-4d2a-85ba-37d40f9c379e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tartalomgyártók örülhetnek az Instagramhoz tartozó legújabb appnak, amivel videókat lehet rögzíteni, valamint szerkeszteni. Az újdonság eléggé hasonlít a TikTok megoldására.","shortLead":"A tartalomgyártók örülhetnek az Instagramhoz tartozó legújabb appnak, amivel videókat lehet rögzíteni, valamint...","id":"20250423_meta-instagram-edits-videoszerkeszto-alkalmazas-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162e6042-0bac-4d2a-85ba-37d40f9c379e.jpg","index":0,"item":"149a2068-87ed-4daf-8ade-1ff3a5bb7c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_meta-instagram-edits-videoszerkeszto-alkalmazas-megjelenes","timestamp":"2025. április. 23. 08:47","title":"Már tölthető: itt az Instagram vadiúj alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]