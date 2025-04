Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter több terméket is felsorolt, amelyre a tervek szerint kiterjesztik az árréscsökkentést.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter több terméket is felsorolt, amelyre a tervek szerint kiterjesztik az árréscsökkentést.","id":"20250427_nagy-marton-arrescsokkentes-haztartasi-cikkek-pipere-dm-rossmann-muller-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"92444fae-8f74-46e8-83e8-e751279cd194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_nagy-marton-arrescsokkentes-haztartasi-cikkek-pipere-dm-rossmann-muller-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 15:22","title":"Nagy Márton bejelentette: a DM, a Rossmann és a Müller sem ússza meg az árrésstopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6491fee-d716-486d-8d07-2ee35bf0e353","c_author":"Galicza Dorina ","category":"360","description":"Elhagyatott, növényzettel benőtt vasúti sínek, autómentes övezetek és innovatív lakhatási megoldások – megnéztük, mihez kezdett Bécs a Rákosrendezőre hasonlító területekkel. Bár megértettük, miért Bécs a világ legélhetőbb városa, rá kellett jönnünk arra is, Budapest belátható időn belül biztosan nem fogja tudni utolérni.","shortLead":"Elhagyatott, növényzettel benőtt vasúti sínek, autómentes övezetek és innovatív lakhatási megoldások – megnéztük, mihez...","id":"20250428_Becs-varostervezes-Rakosrendezo-Parkvaros-Vitezy-David","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6491fee-d716-486d-8d07-2ee35bf0e353.jpg","index":0,"item":"f420a4ea-9635-42c3-add0-086c316c025e","keywords":null,"link":"/360/20250428_Becs-varostervezes-Rakosrendezo-Parkvaros-Vitezy-David","timestamp":"2025. április. 28. 11:30","title":"Megnéztük Bécsben, mit lehetne kihozni Rákosrendezőből, de megtudtuk azt is, miért nem fog sikerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápáról azt mondta, bátorítója, fölbujtója és biztatója volt minden békekezdeményezésben.","shortLead":"Ferenc pápáról azt mondta, bátorítója, fölbujtója és biztatója volt minden békekezdeményezésben.","id":"20250426_Orban-Viktor-Legyetek-batrak-ez-volt-a-mai-nap-uzenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f.jpg","index":0,"item":"5b564753-0308-4a7c-a4dd-04520809f23c","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Orban-Viktor-Legyetek-batrak-ez-volt-a-mai-nap-uzenete","timestamp":"2025. április. 26. 20:44","title":"Orbán Viktor: Legyetek bátrak, ez volt a mai nap üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e.jpg","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 26. 15:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zebrázás után itt az angolnázás.","shortLead":"A zebrázás után itt az angolnázás.","id":"20250426_Torok-Gabor-A-magyar-politika-legnagyobb-angolnaja-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2.jpg","index":0,"item":"0cf3ad51-c452-4c13-ae5c-f55499bcc2c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Torok-Gabor-A-magyar-politika-legnagyobb-angolnaja-Orban-Viktor","timestamp":"2025. április. 26. 12:18","title":"Török Gábor: A magyar politika legnagyobb angolnája Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8246abc8-6e0a-4143-a506-5498f210e156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaság elnézést kért, a repülőgépet pedig egy kiadós takarítás erejéig kivonták a forgalomból.","shortLead":"A légitársaság elnézést kért, a repülőgépet pedig egy kiadós takarítás erejéig kivonták a forgalomból.","id":"20250427_repulogep-utas-landolas-usa-chicago-urites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8246abc8-6e0a-4143-a506-5498f210e156.jpg","index":0,"item":"02f07ba4-edc0-4d56-bdc8-c97a48ab7275","keywords":null,"link":"/elet/20250427_repulogep-utas-landolas-usa-chicago-urites","timestamp":"2025. április. 27. 16:25","title":"Egy Chicagóba tartó gép utasa landoláskor meztelenre vetkőzött, majd az ülésére ürített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van, amikor kínos, van, amikor hasznos, és van, amikor veszélyes: több helyen működik sok évtizedes, elfeledettnek vélt technika. Akár az otthoni tévében is. Sorra veszünk néhány, a műszaki múzeumon kívül is életképes darabot.","shortLead":"Van, amikor kínos, van, amikor hasznos, és van, amikor veszélyes: több helyen működik sok évtizedes, elfeledettnek vélt...","id":"20250427_hvg-regi-technologiak-floppy-fax-teletext-regi-technologiak-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056.jpg","index":0,"item":"de556eee-3236-4595-bd40-88b50ed94584","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-regi-technologiak-floppy-fax-teletext-regi-technologiak-hasznalata","timestamp":"2025. április. 27. 16:30","title":"„Ha tudod, mi az a floppy, ideje eljönnöd rákszűrésre“ – Miért használnak még mindig faxot, floppyt, teletextet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton elkezdtek kipotyogni belőle.","shortLead":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton...","id":"20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239.jpg","index":0,"item":"c4446c13-35cc-4125-b127-de2c4c25c6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","timestamp":"2025. április. 27. 16:04","title":"Több mint százmillió forintnyi pénzt szórt véletlenül az utcára egy chicagói pénzszállító autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]