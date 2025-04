„Előbb-utóbb kihal az a generáció, amelyik használja, mert a fiatalok nem akarnak készpénzt látni” – mondta az Azénpénzem.hu-nak a készpénzhasználat alapjoggá tételéről Csányi Sándor, aki a napokban adta át fiának az OTP vezérigazgatói székét.

Csányi, aki továbbra is megtartotta elnöki pozícióját az OTP-nél, arról is beszélt, hogy szerinte a készpénz nem szolgálja se a gazdaság fejlődését, se az ügyfelek kényelmét, se biztonságát, se az adóbevételek könnyebb beszedését, ellenőrzését. „Én gazdasági szakemberként nem tiltanám, de nem is ösztönözném a készpénzhasználatot”– jelentette ki.

Múlt héten írtunk arról, hogy miután alkotmányba foglalták a készpénzhasználathoz fűződő jogot, a kormány neki is állt dolgozni ennek a gyakorlati megvalósításán. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beadta a törvényjavaslatot, amellyel több törvényt is készpénzbaráttá írnak át.

Semjén Zsolt beadta a törvényjavaslatot a készpénzhasználat új szabályairól Július elsejétől lehet érvényes a készpénzzel kapcsolatos új törvény, összesen négy másik törvényt írnak át.

A fentieken túl idén komoly ATM-telepítési program is indul Magyarországon, a kormány célja, hogy az összes településen legyen készpénzkiadó automata. Ezzel kapcsolatban azt mondta Csányi, hogy az OTP 1900 ATM terminált üzemeltet, a második legnagyobb bank körülbelül ennek csak a felét. Emiatt szerinte valamilyen arány szerint kell elosztani majd a terheket, de az nem lehet, hogy valakinek semennyi nincs, és ugyanolyan növekedési kötelezettsége legyen, mint nekik, akinek sok van.