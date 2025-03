Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újságírók könnyedén megtalálták a tisztviselők privát mobilszámait és e-mail címeit, amelyekkel több hekkerek által is közzétett adatbázisban találkoztak, így nemcsak az elérhetőségeik, de a jelszavaik egy része is nyilvánosan elérhető.","shortLead":"Újságírók könnyedén megtalálták a tisztviselők privát mobilszámait és e-mail címeit, amelyekkel több hekkerek által is...","id":"20250327_Signal-botrany-Pete-Hegseth-Mike-Waltz-es-Tulsi-Gabbard-privat-adatai-es-jelszavai-is-megtalalhatok-az-interneten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d.jpg","index":0,"item":"c21200ed-d857-48bc-9671-384487392e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_Signal-botrany-Pete-Hegseth-Mike-Waltz-es-Tulsi-Gabbard-privat-adatai-es-jelszavai-is-megtalalhatok-az-interneten","timestamp":"2025. március. 27. 07:21","title":"Signal-botrány: Pete Hegseth, Mike Waltz és Tulsi Gabbard privát adatai és jelszavai is megtalálhatók az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","shortLead":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","id":"20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe.jpg","index":0,"item":"70e7dc04-c404-4ed0-89d9-6ab3ca1b6c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","timestamp":"2025. március. 26. 17:08","title":"Bejelentette Orbán: jön a kiskocsma- és kisbolttámogatás, a templomfelújítási program, és mindenhová ATM-et „visznek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Z. 