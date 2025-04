Mondjanak egy jobbat, akinek átadhattam volna”

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1cfb7b8-f2ee-4cf7-8ab5-518041860080","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi a kígyóktól, a többi utas tőle kezdett el félni.","shortLead":"A férfi a kígyóktól, a többi utas tőle kezdett el félni.","id":"20250423_kigyo-hallucinacio-utas-kenyszerleszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1cfb7b8-f2ee-4cf7-8ab5-518041860080.jpg","index":0,"item":"06ed0dbc-62a7-4a1c-88f1-38e04c10f577","keywords":null,"link":"/elet/20250423_kigyo-hallucinacio-utas-kenyszerleszallas","timestamp":"2025. április. 23. 20:02","title":"Kígyókat hallucinált egy utas, kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés kivezetése viszont majdnem mindenki szerint növelni fogja az árakat.","shortLead":"Az intézkedés kivezetése viszont majdnem mindenki szerint növelni fogja az árakat.","id":"20250424_publicus-arresstop-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63.jpg","index":0,"item":"cf6084e6-03c1-4aa2-a2eb-1068439672b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_publicus-arresstop-felmeres","timestamp":"2025. április. 24. 10:24","title":"A Fidesz-szavazók jobban érzik az árrésstop hatását, mint az ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználónál már megjelent a YouTube új lejátszója, ami jelentősen más, mint az eddigi. 