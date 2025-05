Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d5c3055-5f5f-4622-a75f-21d93a9e66ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes tanácsadóként dolgozott a kormánypárti csatornánál, és mint elmondta, a megbízatása a TV2-től távozó Pavel Stanchev vezérigazgatóhoz kötődött.","shortLead":"Az énekes tanácsadóként dolgozott a kormánypárti csatornánál, és mint elmondta, a megbízatása a TV2-től távozó Pavel...","id":"20250507_Vastag-Csaba-sem-dolgozik-mar-a-TV2-nel-ahonnan-tavozott-a-vezerigazgato-pavel-stanchev-megasztar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5c3055-5f5f-4622-a75f-21d93a9e66ee.jpg","index":0,"item":"3318b4c1-a606-4aab-b871-ca53d360490e","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Vastag-Csaba-sem-dolgozik-mar-a-TV2-nel-ahonnan-tavozott-a-vezerigazgato-pavel-stanchev-megasztar","timestamp":"2025. május. 07. 10:11","title":"Vastag Csaba sem dolgozik már a TV2-nél, ahonnan távozott a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A megfelelő időben tárgyalnak majd Kínával, mondta az amerikai elnök.","shortLead":"A megfelelő időben tárgyalnak majd Kínával, mondta az amerikai elnök.","id":"20250506_trump-kina-vam-targyalas-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99.jpg","index":0,"item":"5a9cc41e-01cd-4a73-9f02-09d92cebf35b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_trump-kina-vam-targyalas-kereskedelem","timestamp":"2025. május. 06. 21:40","title":"Trump szerint az Egyesült Államok a Kínára kivetett 145 százalékos vámmal megszüntette kereskedelmi veszteségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás Rolls-Royce-okból.","shortLead":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás...","id":"20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4.jpg","index":0,"item":"0dcc2937-0d71-4347-8db4-b145246c1d88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","timestamp":"2025. május. 07. 07:59","title":"Szuperritka és méregdrága a Cadillac überluxus szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"HVG - Nyüzsi","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György jegybankelnöksége alatt fia barátjának, Somlai Bálintnak a cégei több tízmilliárd forintos profitra tettek szert, miközben az MNB székházfelújítása másfélszeresére drágult, ami még az Állami Számvevőszéknek is szemet szúrt.","shortLead":"Matolcsy György jegybankelnöksége alatt fia barátjának, Somlai Bálintnak a cégei több tízmilliárd forintos profitra...","id":"20250506_somlai-balint-mnb-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam-raw-development-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9.jpg","index":0,"item":"96be0f09-3f4e-47b8-9ecb-4eb8e38e1073","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_somlai-balint-mnb-matolcsy-gyorgy-matolcsy-adam-raw-development-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 17:48","title":"MNB-botrány: Zárolták Somlai Bálintnak, Matolcsy Ádám barátjának a számláit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre hevesebb rongyrázás a végjáték. Hogy az utolsó évüket akarják kiélvezni. És most már mindegy, mit csinálnak, mert túl vannak minden büntetési tételen. Vélemény.","shortLead":"Mit fognak elnevezni a magyar burzsoáziáról? Börtönszárnyat, esetleg. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy az egyre...","id":"20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9d5358b-16be-4941-94ad-a576d58535ce.jpg","index":0,"item":"afeb357e-ce16-4959-8a9f-3adaa5c17356","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Tota-W-Arpad-Szodoma-szazhusz-Ferrarija","timestamp":"2025. május. 08. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Szodoma százhúsz Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb25d06-d78c-4206-97e4-9bb1dbfc1ba0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erdő Péter a bíborosok közül tizedikként adja le szavazatát a fordulókban.","shortLead":"Erdő Péter a bíborosok közül tizedikként adja le szavazatát a fordulókban.","id":"20250506_konklave-fust-erdo-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb25d06-d78c-4206-97e4-9bb1dbfc1ba0.jpg","index":0,"item":"043335be-65b2-40ff-ba96-0b632b813875","keywords":null,"link":"/elet/20250506_konklave-fust-erdo-peter","timestamp":"2025. május. 06. 20:52","title":"Konklávé: szerdán este hét óra előtt nem száll fel az első füst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Páros ajánlatot tesztel a YouTube, ami egy új előfizetési szint lehet hamarosan az egyéni és a családi opciók között. ","shortLead":"Páros ajánlatot tesztel a YouTube, ami egy új előfizetési szint lehet hamarosan az egyéni és a családi opciók között. ","id":"20250506_google-youtube-premium-elofizetes-paros-csomag-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241.jpg","index":0,"item":"337f910a-4b58-4d82-92f7-898cb38be284","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_google-youtube-premium-elofizetes-paros-csomag-teszt","timestamp":"2025. május. 06. 15:03","title":"Olcsóbb YouTube-előfizetés jöhet, de lesz egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]