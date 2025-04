Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49355479-3ecf-47f6-a987-426ed4b119c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényi István és a Mi Hazánk Mozgalom tett feljelentést.","shortLead":"Tényi István és a Mi Hazánk Mozgalom tett feljelentést.","id":"20250429_Hutlen-kezeles-gyanuja-miatt-nyomoz-a-rendorseg-Ruszin-Szendi-Romulusz-villaugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49355479-3ecf-47f6-a987-426ed4b119c1.jpg","index":0,"item":"98aefd7e-5f86-4228-be80-7dadbb7de4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Hutlen-kezeles-gyanuja-miatt-nyomoz-a-rendorseg-Ruszin-Szendi-Romulusz-villaugyeben","timestamp":"2025. április. 29. 12:13","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz villaügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebee897-9246-4a0a-9fb7-58d9275fbf01","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók szerint a retina elvékonyodása összefüggésben állhat a skizofrénia kialakulásával, így a jövőben egy olcsó és egyszerű vizsgálati módszerrel is fel lehetne deríteni a betegséget.","shortLead":"Svájci kutatók szerint a retina elvékonyodása összefüggésben állhat a skizofrénia kialakulásával, így a jövőben...","id":"20250429_szemvizsgalat-retina-skizofrenia-mentalis-betegseg-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ebee897-9246-4a0a-9fb7-58d9275fbf01.jpg","index":0,"item":"fec565fc-e7f3-4096-8d8c-19efd7e6f9a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_szemvizsgalat-retina-skizofrenia-mentalis-betegseg-kialakulasa","timestamp":"2025. április. 29. 11:03","title":"Egyszerű szemvizsgálat mondhatja meg, skizofréniában szenved-e valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A keretszerződés megkötése nem „rendelés”, „vétel” stb.","shortLead":"A keretszerződés megkötése nem „rendelés”, „vétel” stb.","id":"20250429_Jatek-a-szavakkal-az-NGM-tagadja-hogy-a-kormany-48-milliard-forintert-rendelt-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"8df15fd8-5c18-47d7-981b-7999fae433a8","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Jatek-a-szavakkal-az-NGM-tagadja-hogy-a-kormany-48-milliard-forintert-rendelt-autokat","timestamp":"2025. április. 29. 09:00","title":"Játék a szavakkal: az NGM tagadja, hogy a kormány 48 milliárd forintért „rendelt” autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kisebb esőzések miatt elkezdtek kifejlődni a kártevők lárvái, ezért van szükség közbelépésre. ","shortLead":"A kisebb esőzések miatt elkezdtek kifejlődni a kártevők lárvái, ezért van szükség közbelépésre. ","id":"20250430_Tisza-to-szunyogirtas-Katasztrofavedelem-kartevo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52.jpg","index":0,"item":"98908488-265b-4f7d-a57a-7e126256db42","keywords":null,"link":"/elet/20250430_Tisza-to-szunyogirtas-Katasztrofavedelem-kartevo","timestamp":"2025. április. 30. 09:42","title":"A Tiszánál kezdi a szúnyogirtást a Katasztrófavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a5b312-9c53-474b-907f-52e50cdf785f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jobb későn, mint soha. De vajon mire költi Coppola?","shortLead":"Jobb későn, mint soha. De vajon mire költi Coppola?","id":"20250429_A-karate-kolyok-sztarja-megadta-az-5-dollart-amit-Coppolatol-kapott-40-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a5b312-9c53-474b-907f-52e50cdf785f.jpg","index":0,"item":"a96ac7e1-1562-4e4f-88d2-18042e748fe5","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_A-karate-kolyok-sztarja-megadta-az-5-dollart-amit-Coppolatol-kapott-40-eve","timestamp":"2025. április. 29. 15:57","title":"A karate kölyök sztárja megadta az 5 dollárt, amit 40 éve kapott Coppolától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér, így biztonságosabb a legrosszabbra készülni, mint a legjobban reménykedni. Mark Carney és Kanada megverték Trumpot – ennyit arról, hogy északi szomszédja lesz az USA 51. állama. Amit Trump békeegyezségként elővezetett, az nem más, mint megállapodás Ukrajna kifosztására. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér...","id":"20250430_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d4791a06-245a-441c-a560-1f3321928ca3","keywords":null,"link":"/360/20250430_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 30. 10:14","title":"Trump a jólét \"aranykorát\" ígérte, de ehhez kevés az orbáni modell követése – mérlegen az elnök első 100 napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fdf386-afde-49f9-95ce-eb82df74657b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Októberben jön az igazi nagy újdonság is. ","shortLead":"Októberben jön az igazi nagy újdonság is. ","id":"20250429_Ferrari-uj-hibrid-sportautok-erkeztek-az-elektromos-korszak-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fdf386-afde-49f9-95ce-eb82df74657b.jpg","index":0,"item":"6aa02b34-9f12-43a7-a4b2-dbfbf5aa7f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Ferrari-uj-hibrid-sportautok-erkeztek-az-elektromos-korszak-elott","timestamp":"2025. április. 29. 20:20","title":"Közeleg az első villany-Ferrari, de előtte még itt van két új hibrid szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy, állítólagosan a kínai gyártóipartól származó mintának köszönhetően életre kelhetett az Apple még be sem mutatott mobilja, az iPhone 17 Air.","shortLead":"Egy, állítólagosan a kínai gyártóipartól származó mintának köszönhetően életre kelhetett az Apple még be sem mutatott...","id":"20250428_apple-iphone-17-air-vekony-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8.jpg","index":0,"item":"8aa579ab-6304-46e2-8bb8-c3537da5e65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_apple-iphone-17-air-vekony-video","timestamp":"2025. április. 28. 18:03","title":"Őrült vékonynak tűnik az őszre várt iPhone 17 Air – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]