[{"available":true,"c_guid":"03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt legfrissebb plugin hibrid modellje, a tágas SUV-ok piacán versengő Seal U DM-i.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt...","id":"20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2.jpg","index":0,"item":"8b30e612-235b-4ca5-9ef9-e6f5d0d3180b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. május. 07. 09:17","title":"Milyen hatótáv-para? Fogyasztásversenyen jártunk az 1125 kilométert ígérő új BYD-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","shortLead":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","id":"20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"2f90a583-dc94-424e-9fed-cc160d65972d","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","timestamp":"2025. május. 08. 07:53","title":"Volt, aki tízmillió forinttal támogatta a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elég lesz hároméves átlagban teljesíteni a CO2-kvóta kötelezettségeket. ","shortLead":"Elég lesz hároméves átlagban teljesíteni a CO2-kvóta kötelezettségeket. ","id":"20250509_Idot-nyertek-az-autogyartok-az-EU-enyhit-a-kibocsatasi-szigoron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"8a38c3d4-c83f-4ab7-8b65-7389a7799ab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_Idot-nyertek-az-autogyartok-az-EU-enyhit-a-kibocsatasi-szigoron","timestamp":"2025. május. 09. 07:31","title":"Időt nyertek az autógyártók: enyhít az EU a kibocsátási szigoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4a6657-a2a9-428a-b5a6-3a1b4280c32a","c_author":"Jakus Ibolya","category":"360","description":"A karaktergyilkosságtól a jogi diszkvalifikálásig terjedő arzenált vethetnek be a Tisza ellen. A rendszer züllöttségét immár azok is látják, akik eddig félrenéztek – ezt észlelte is Orbán. Két szuverenista van egy csárdában: bemutatjuk Orbán Viktor román verzióját. Schwab Richárd pedig elmondja, mire jó a napi 16 órás böjt. Ez a Fülszöveg – az e heti HVG-t Jakus Ibolya ajánlja. ","shortLead":"A karaktergyilkosságtól a jogi diszkvalifikálásig terjedő arzenált vethetnek be a Tisza ellen. A rendszer züllöttségét...","id":"20250508_hvg-Jakus-Ibolya-Veszett-jelleg-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4a6657-a2a9-428a-b5a6-3a1b4280c32a.jpg","index":0,"item":"a7985c4d-0cc4-49e7-9dd0-09766918b67d","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Jakus-Ibolya-Veszett-jelleg-Fulszoveg","timestamp":"2025. május. 08. 08:00","title":"Hazavágnák: lejáratás után törvényekkel takarítanák el a Tiszát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e099f9e-72b9-4f40-9a00-291d1f2b3f86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy washingtoni trösztellenes perben, eskü alatt tett vallomásban erősítette meg a Google-birodalom vezérigazgatója, hogy tárgyalásokat folytat az Apple vezetésével arról, hogy Gemini mesterséges intelligencia kerüljön az iPhone-okban.","shortLead":"Egy washingtoni trösztellenes perben, eskü alatt tett vallomásban erősítette meg a Google-birodalom vezérigazgatója...","id":"20250507_google-apple-megallapodas-gemini-integracio-iphone-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e099f9e-72b9-4f40-9a00-291d1f2b3f86.jpg","index":0,"item":"61403fe6-c6d4-4c1b-af9f-c788aa2abce2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_google-apple-megallapodas-gemini-integracio-iphone-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 07. 15:03","title":"Eskü alatt vallották: mesterségesen bebetonozhatják az iPhone-okba a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848dd4a4-2a9a-48a8-ad73-b385478026aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Gyurcsány Ferenc visszavonulása a magyar belpolitikai élet szempontjából meghatározó eseménynek tekinthető, még akkor is, ha ez még jelentősebb lett volna 2010-ben vagy akár még 2018-ban is” – mondta a HVG-nek Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták elnöke. Szerinte a kialakult helyzet lehetőséget ad arra, hogy létrejöjjön egy baloldali blokk, amelyben akár a Demokratikus Koalíció is megjelenhetne. ","shortLead":"„Gyurcsány Ferenc visszavonulása a magyar belpolitikai élet szempontjából meghatározó eseménynek tekinthető, még akkor...","id":"20250508_Mesterhazy-Attila-Itt-az-ido-hogy-egy-uj-baloldali-blokk-jojjon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848dd4a4-2a9a-48a8-ad73-b385478026aa.jpg","index":0,"item":"88cbae7f-29d5-45a8-922b-3c4e496b9421","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Mesterhazy-Attila-Itt-az-ido-hogy-egy-uj-baloldali-blokk-jojjon-letre","timestamp":"2025. május. 08. 15:37","title":"Mesterházy Attila Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról: Itt az idő, hogy egy új baloldali blokk jöjjön létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nézze meg, hogyan magyarázta a békementalitással való szakítást Gulyás Gergely, akitől azt is megkérdeztük, mi van a készülő átláthatósági törvénnyel, ki lesz az új legfőbb ügyész, hány Ferrarinál szólal meg a NER kullancsriasztója, és trilógiává bővülhet-e Orbán Viktor békemissziója.","shortLead":"Nézze meg, hogyan magyarázta a békementalitással való szakítást Gulyás Gergely, akitől azt is megkérdeztük, mi van...","id":"20250508_Videon-Gulyas-Gergely-lepkefingos-magyarazata-Magyar-Peter-hangfelvetelere-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"0a8bcfe2-9f38-4363-9f4e-0c9157dbf21f","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Videon-Gulyas-Gergely-lepkefingos-magyarazata-Magyar-Peter-hangfelvetelere-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 13:26","title":"Videón Gulyás Gergely lepkefingos magyarázata Magyar Péter hangfelvételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A pilóta sikeresen katapultált.","shortLead":"A pilóta sikeresen katapultált.","id":"20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21664360-2b78-43a4-82dc-d5fde82be980.jpg","index":0,"item":"8cf280bf-5eda-488c-9637-97671764a383","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_lezuhant-fa-18-vadaszgep-finnorszag","timestamp":"2025. május. 07. 14:39","title":"Megint lezuhant egy F/A-18 vadászgép, ezúttal Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]