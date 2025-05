Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f13f6b9-a037-43d9-99a1-7ece2ad1e0fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a közösségi oldalán írt kommentjével reagált a felvételre, amelyben arról beszél, hogy szakítanak a békementalitással.","shortLead":"A miniszter a közösségi oldalán írt kommentjével reagált a felvételre, amelyben arról beszél, hogy szakítanak...","id":"20250508_Megszolalt-Szalay-Bobrovniczky-Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f13f6b9-a037-43d9-99a1-7ece2ad1e0fb.jpg","index":0,"item":"3ecd62df-5a72-4ae6-8100-2fec99e861b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Megszolalt-Szalay-Bobrovniczky-Kristof","timestamp":"2025. május. 08. 10:23","title":"Szalay-Bobrovniczky reagált, és nem próbálta tagadni, hogy ő beszél a Magyar Péter által közzétett felvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe390e-286a-4d50-897b-149b032c36be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök és a német kancellár védelmi kérdésekről egyeztetett, és közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna szuverenitása mellett.","shortLead":"A francia elnök és a német kancellár védelmi kérdésekről egyeztetett, és közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna...","id":"20250507_Parizsban-talalkozott-Merz-es-Macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebe390e-286a-4d50-897b-149b032c36be.jpg","index":0,"item":"4bf47ff0-216b-4aed-8fda-f3bc75153b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Parizsban-talalkozott-Merz-es-Macron","timestamp":"2025. május. 07. 16:36","title":"Párizsba vezetett az új német kancellár első útja, Macronnal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználók gyakran csak legyintenek, ha telefonjuk frissítése kerül szóba, nem is gondolva arra, mennyi kényes adatot őriz az eszközük. Csalók boldogan csapnak le a régebbi operációs rendszert futtató készülékekre, óriási bevételek reményében. Egy biztonsági szigorítás jegyében a régebbi, védtelenebb készülékekkel nem lehet majd mobilbankolni.","shortLead":"A felhasználók gyakran csak legyintenek, ha telefonjuk frissítése kerül szóba, nem is gondolva arra, mennyi kényes...","id":"20250507_android-biztonsagi-frissites-szabaly-google-mobilbankolas-regebbi-telefonok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65.jpg","index":0,"item":"824b0711-5e26-44f8-8c71-cbbf31b57e50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_android-biztonsagi-frissites-szabaly-google-mobilbankolas-regebbi-telefonok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:03","title":"Régebbi az androidos telefonja? Akkor most gyorsan nézze meg a Beállítások menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Frontálisan karambolozott a két jármű.","shortLead":"Frontálisan karambolozott a két jármű.","id":"20250508_Kombajnnal-utkozott-egy-auto-ketten-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"395e76c4-ace7-431f-a67c-debeed82d39b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_Kombajnnal-utkozott-egy-auto-ketten-meghaltak","timestamp":"2025. május. 08. 09:41","title":"Kombájnnal ütközött egy autó, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a10ab06-2381-4967-be75-b0a45aef6d96","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250509_Marabu-Feknyuz-Erik-a-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a10ab06-2381-4967-be75-b0a45aef6d96.jpg","index":0,"item":"cddb025d-bdd0-403e-9416-cdd4125c8c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Marabu-Feknyuz-Erik-a-helyzet","timestamp":"2025. május. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Érik a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba44ecdf-8506-48c4-93ee-92fc3db9089c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jarrett a legnagyobb hatású dzsesszzongoristák egyike, a műfaj élő legendája. Magyarországi koncertje előtt a Műpában is bemondták, hogy tartózkodjon a közönség a köhögéstől.","shortLead":"Jarrett a legnagyobb hatású dzsesszzongoristák egyike, a műfaj élő legendája. Magyarországi koncertje előtt a Műpában...","id":"20250508_Nyolcvan-eves-Keith-Jarrett-akinek-a-koncertjein-kohogni-sem-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba44ecdf-8506-48c4-93ee-92fc3db9089c.jpg","index":0,"item":"cf856bb9-5661-4b75-b6f6-62da513236cd","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_Nyolcvan-eves-Keith-Jarrett-akinek-a-koncertjein-kohogni-sem-lehet","timestamp":"2025. május. 08. 14:30","title":"Nyolcvanéves Keith Jarrett, akinek a koncertjein köhögni sem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb45ecf-3bc6-4e03-be05-d282a47e7555","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Többen kivonultak, többen pedig nem lépték még át a magyar határt a nagy nemzetközi láncok közül, így nem ehetünk olyan fánkokat, burritókat, se hamburgereket, amelyeket más országokban gond nélkül megkóstolhatunk. Ön melyiket látná a legszívesebben Magyarországon?","shortLead":"Többen kivonultak, többen pedig nem lépték még át a magyar határt a nagy nemzetközi láncok közül, így nem ehetünk olyan...","id":"20250308_Five-Guys-Taco-Bell-Dunkin-Donuts-Popeyes-Costa-Wendys-Flying-Tigers-uzletek-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beb45ecf-3bc6-4e03-be05-d282a47e7555.jpg","index":0,"item":"968a37d8-27b4-4845-a742-228fc5f28b83","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Five-Guys-Taco-Bell-Dunkin-Donuts-Popeyes-Costa-Wendys-Flying-Tigers-uzletek-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 08. 05:25","title":"Globális fánkozóban, csirkézőben és tacózóban sem ehetünk itthon, de Obama kedvenc gyorsétterme már közeledik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lap szerint ugyanennek a játszmának a részeként múlt héten egy Magyarországra berepülő drónt is lelőttek.","shortLead":"A lap szerint ugyanennek a játszmának a részeként múlt héten egy Magyarországra berepülő drónt is lelőttek.","id":"20250509_ukrajna-magyar-kemek-titkosszolgalati-jatszma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03.jpg","index":0,"item":"08c5b0e0-7c8c-4857-a711-bebbe7c38bba","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-magyar-kemek-titkosszolgalati-jatszma","timestamp":"2025. május. 09. 13:04","title":"Telex: Hónapok óta tartó titkosszolgálati játszma része az ukrán bejelentés a magyar kémek elfogásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]