Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és a közgazdaságtan alapvetéseivel.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és...","id":"20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"b5f6701c-aef2-4406-8414-ce4de58e45fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","timestamp":"2025. május. 07. 16:58","title":"Nagy Mártonék nekiugrottak az OKSZ-nek az árrésstopot védve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7499ef6-660a-47e1-9244-4ef60f419348","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az SZBU szerint az volt a dolguk, hogy a kárpátaljai ukrán védelmi állásokról adjanak át információkat a magyar katonai hírszerzésnek.","shortLead":"Az SZBU szerint az volt a dolguk, hogy a kárpátaljai ukrán védelmi állásokról adjanak át információkat a magyar katonai...","id":"20250509_ukrajna-szbu-magyar-kemek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7499ef6-660a-47e1-9244-4ef60f419348.jpg","index":0,"item":"93600a3c-95bf-4b07-8c4e-bac3be55cb27","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-szbu-magyar-kemek","timestamp":"2025. május. 09. 09:43","title":"Az ukránok azt állítják, hogy ellenséges magyar kémeket lepleztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenés szórakoztató show-ba olyan zenészeket hívna meg, akiket „a hőskorban ismert meg az ország”.","shortLead":"A zenés szórakoztató show-ba olyan zenészeket hívna meg, akiket „a hőskorban ismert meg az ország”.","id":"20250508_Ujrainditana-a-Daridot-Galambos-Lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802.jpg","index":0,"item":"55b521bc-29a2-47c0-bf21-fa29291269ac","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Ujrainditana-a-Daridot-Galambos-Lajos","timestamp":"2025. május. 08. 08:45","title":" Újraindítaná a Dáridót Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","shortLead":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","id":"20250507_csokkent-a-BMW-profitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c.jpg","index":0,"item":"828155c7-44c6-4b0c-bd8e-5de032121287","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_csokkent-a-BMW-profitja","timestamp":"2025. május. 07. 13:54","title":"Jelentősen csökkent a BMW profitja, de arra várnak, hogy Trump megadja magát vámkérdésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump azt akarja, hogy a két egymásnak feszülő ország „leálljon”.","shortLead":"Trump azt akarja, hogy a két egymásnak feszülő ország „leálljon”.","id":"20250508_donald-trump-kozvetito-india-pakisztan-konfliktus-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"8fee444a-3930-43a3-9e67-3765ca187044","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_donald-trump-kozvetito-india-pakisztan-konfliktus-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 08. 05:34","title":"Közvetítőnek ajánlkozott Trump az India és Pakisztán közötti konfliktusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181b6746-ed43-41f7-b418-0d139badc36e","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A természet legnagyobb történetmesélőjéből a világ lelkiismerete – egyesek talán azt is remélik, a világ megmentője – lett Sir David Attenborough. 99 éves korára elkészítette a szerinte legfontosabb filmjét is. ","shortLead":"A természet legnagyobb történetmesélőjéből a világ lelkiismerete – egyesek talán azt is remélik, a világ megmentője –...","id":"20250508_sir-david-attenborough-99-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/181b6746-ed43-41f7-b418-0d139badc36e.jpg","index":0,"item":"eecafac3-9efd-4948-af10-6930464a409a","keywords":null,"link":"/elet/20250508_sir-david-attenborough-99-ocean","timestamp":"2025. május. 08. 04:30","title":"Sir David Attenborough 99 évesen sem adja fel, hogy megmentse a bolygónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba44ecdf-8506-48c4-93ee-92fc3db9089c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jarrett a legnagyobb hatású dzsesszzongoristák egyike, a műfaj élő legendája. Magyarországi koncertje előtt a Műpában is bemondták, hogy tartózkodjon a közönség a köhögéstől.","shortLead":"Jarrett a legnagyobb hatású dzsesszzongoristák egyike, a műfaj élő legendája. Magyarországi koncertje előtt a Műpában...","id":"20250508_Nyolcvan-eves-Keith-Jarrett-akinek-a-koncertjein-kohogni-sem-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba44ecdf-8506-48c4-93ee-92fc3db9089c.jpg","index":0,"item":"cf856bb9-5661-4b75-b6f6-62da513236cd","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_Nyolcvan-eves-Keith-Jarrett-akinek-a-koncertjein-kohogni-sem-lehet","timestamp":"2025. május. 08. 14:30","title":"Nyolcvanéves Keith Jarrett, akinek a koncertjein köhögni sem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb.jpg","index":0,"item":"09a189df-ee2c-414b-ae83-690c30e11bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","timestamp":"2025. május. 07. 11:15","title":"Marabu Féknyúz: Román, magyar, két tovaras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]