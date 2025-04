Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c0845fb3-6c17-4ac0-bacd-695ee0cb9f25","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mindössze kilenc hónappal a kezdés után leállították a Leapmotor T03 lengyelországi gyártását.","shortLead":"Mindössze kilenc hónappal a kezdés után leállították a Leapmotor T03 lengyelországi gyártását.","id":"20250410_Mattot-kapott-a-Stellantis-kinai-autoja-kibabraltak-vele-a-franciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0845fb3-6c17-4ac0-bacd-695ee0cb9f25.jpg","index":0,"item":"c0d3ebce-c12a-48b5-a8f8-686656fd1332","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_Mattot-kapott-a-Stellantis-kinai-autoja-kibabraltak-vele-a-franciak","timestamp":"2025. április. 10. 07:34","title":"Máris megbukott a Stellantis európai gyártású kínai autója: kibabráltak vele a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden amerikai árura 84 százalékra emeli a vámot Kína. Ezzel válaszolnak a velük szemben 104 százalékos vámot bevezető Trumpnak.","shortLead":"Minden amerikai árura 84 százalékra emeli a vámot Kína. Ezzel válaszolnak a velük szemben 104 százalékos vámot bevezető...","id":"20250409_kinai-vamok-donalt-trump-vamhaboruja-usa-kina-peking-washington-vamemeles-84-szazalek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693.jpg","index":0,"item":"6599ef3b-22c5-4bc4-9ae8-bcca1ef81ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_kinai-vamok-donalt-trump-vamhaboruja-usa-kina-peking-washington-vamemeles-84-szazalek-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 13:39","title":"Tartja a tétet Peking a globális vámpókerben: 84 százalékos sarcot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657d1262-e905-4d74-bb16-6cc1490fb1de","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Támogató intézkedésekkel védi autóiparát a távol-keleti ország a megemelt amerikai vámok hátrányos hatásától.","shortLead":"Támogató intézkedésekkel védi autóiparát a távol-keleti ország a megemelt amerikai vámok hátrányos hatásától.","id":"20250409_Del-Korea-vamok-csokkentik-otthon-az-uj-autok-adojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/657d1262-e905-4d74-bb16-6cc1490fb1de.jpg","index":0,"item":"cde39c8f-4b76-47be-821c-9735a696b294","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Del-Korea-vamok-csokkentik-otthon-az-uj-autok-adojat","timestamp":"2025. április. 09. 07:42","title":"Dél-Korea reagált a vámokra: csökkentik otthon az új autók adóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy véletlenszerű ellenőrzés során bukott le.","shortLead":"Egy véletlenszerű ellenőrzés során bukott le.","id":"20250409_Reszeg-pilota-miatt-nem-szallhatott-fel-a-repulogep-Dublinban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5.jpg","index":0,"item":"a609cf8f-b0be-4c9c-9e23-63e14a70c9ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_Reszeg-pilota-miatt-nem-szallhatott-fel-a-repulogep-Dublinban","timestamp":"2025. április. 09. 20:44","title":"Részeg pilóta miatt nem szállhatott fel egy repülőgép Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61be24c6-0a95-49ee-8672-f9bd7d788735","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Évi 21,8 milliárd forintot szán a kormány a 37 közös működtetésű színházra.","shortLead":"Évi 21,8 milliárd forintot szán a kormány a 37 közös működtetésű színházra.","id":"20250409_Rendelet-van-megallapodas-meg-nincs-a-kozos-mukodtetesu-szinhazak-finanszirozasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61be24c6-0a95-49ee-8672-f9bd7d788735.jpg","index":0,"item":"e0c1d12f-c6f8-4cfb-b6f2-ec179f1f03a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Rendelet-van-megallapodas-meg-nincs-a-kozos-mukodtetesu-szinhazak-finanszirozasarol","timestamp":"2025. április. 09. 08:55","title":"Rendelet van, megállapodás még nincs a közös működtetésű színházak finanszírozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vámháború továbbra is hatással van a piacokra, az USA–Kína kölcsönös emelés hírére jelentősen estek az európai tőzsdék.","shortLead":"A vámháború továbbra is hatással van a piacokra, az USA–Kína kölcsönös emelés hírére jelentősen estek az európai...","id":"20250409_Minuszban-zart-a-magyar-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e.jpg","index":0,"item":"8c683938-0019-4c86-bb8d-cc538cf5e8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Minuszban-zart-a-magyar-tozsde","timestamp":"2025. április. 09. 18:36","title":"Trump vámjai miatt szerdán is mínuszban zárt a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7ac6d6-b28a-4b22-9d73-634cc0be4866","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos felhívására negyedszerre foglalták el tiltakozók a budapesti hidakat, negyedszerre töltöttük velük az egész estét, éjszakát.","shortLead":"Hadházy Ákos felhívására negyedszerre foglalták el tiltakozók a budapesti hidakat, negyedszerre töltöttük velük...","id":"20250409_tuntetes-hidfoglalas-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd7ac6d6-b28a-4b22-9d73-634cc0be4866.jpg","index":0,"item":"b2d629f5-223d-412f-b001-c1c4ea1614d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_tuntetes-hidfoglalas-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 20:38","title":"„Muszáj valamit csinálni, mert megőrülsz” – videón a jövőért is aggódó hídfoglalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4ec2bb-214f-41fb-84c5-3d1122463368","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokszor lehet hallani elégedetlenséget akkor, amikor szóba kerülnek a bankszámlák, mégis a magyaroknak csupán elenyésző része, a számlatulajdonosok 4 százaléka vált évente bankot. Ezek szerint a legtöbben mégis elégedettek a meglévő számlájukkal? Öntsön tiszta vizet a pohárba, mondja el erről a véleményét, töltse ki a kérdőívet.","shortLead":"Sokszor lehet hallani elégedetlenséget akkor, amikor szóba kerülnek a bankszámlák, mégis a magyaroknak csupán elenyésző...","id":"20250409_bankszamla-elegedettseg-kerdoiv-felmeres-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4ec2bb-214f-41fb-84c5-3d1122463368.jpg","index":0,"item":"84d699f4-a213-4e0c-aee6-2a9fb9b702fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_bankszamla-elegedettseg-kerdoiv-felmeres-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 09. 14:44","title":"Mennyire elégedettek a magyarok a bankszámlájukkal? – Mondja el véleményét a Bankmonitor és a HVG közös felmérésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]